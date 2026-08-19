ЛАТЕРАНСКИЙ ДВОРЕЦ

Официальная резиденция римских пап с IV в. до XIV в., когда папский престол был перемещен в Авиньон.

На месте Латеранского дворца уже во времена Ранней империи находился дом семейства Плавтов Латеранов. В IV в. дом Латеранов принадлежал Фаусте, которая стала супругой Константина I .

После того, как христианство стало дозволенной религией, Константин подарил дом Латеранов римскому епископу. С тех пор дворец, выросший на месте этого дома стал резиденцией римских пап. На протяжении столетий дворец неоднократно перестраивался и расширялся.

Значительные реновации были проведены при папах Андриане I (772–795 гг.) и Льве III (795–816 гг.), при котором был построен гигантский триклиний, украшенный мозаиками. Дворец сильно изменился после реставрации, последовавшей за пожаром, произошедшим в понтификат Сергия III (904–911 гг.). Значительную реорганизацию провел и Иннокентий III (1198–1216 гг.).

Во время Авиньонского пленения (1309–1377 гг.) пап Латеранский дворец пострадал в двух разрушительных пожарах. Было великолепие дворца после них так никогда и не было восстановлено. После возвращения пап в Рим официальными резиденциями были Санта-Мария-ин-Трастевере, Санта-Мария-Маджоре, а затем — собор Святого Петра.

В 1586 г. в понтификат Сикста V были уничтожены все старые постройки Латеранского дворца, а на его месте архитектором Доминико Фонтана был возведен новый Латеранский собор, сохранившийся до наших дней.

Иллюстрации:

Латеранский дворец.

Автор статьи: Г. А. Шмидт