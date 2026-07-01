ЛАТЕРАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1929
ЛАТЕРАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1929 ГОДА - между итальянским государством и Святым престолом Римско-католической церкви.
Обеспечили правовое урегулирование взаимных претензий между ними и ликвидацию «римского вопроса»; определили права и привилегии Римско-католической церкви, её положение в итальянском государстве. Подписаны 11.02.1929 года в Латеранском дворце (смотрите Латеран) Б. Муссолини от итальянского правительства и кардиналом - государственным секретарём П. Гаспарри - от Святого престола; ратифицированы 07.06.1929 года.
Состоят из Договора, Финансовой конвенции и Конкордата. По условиям Договора католицизм был признан «единственной государственной религией» Италии (статья 1), Святой престол получил суверенитет в международных делах (статья 2), было образовано государство Ватикан, границы которого определялись планом, приложенным к договору (статья 3). Со своей стороны Святой престол признал итальянское государство со столицей в Риме. Ряд статей регулировал административные вопросы, положение о ватиканском гражданстве, дипломатическом корпусе при Святом престоле и пр.
Финансовой конвенцией предусматривалась выплата Италией Святому престолу 750 млн. лир наличными и 1 млрд. лир в 5%-ных итальянских государственных ценных бумагах в качестве компенсации за церковную собственность, национализированную в 1870 году (статья 1); взамен Святой престол отказался от финансовых претензий к Италии, появившихся в результате образования итальянского государства (статья 2).
Конкордат определил права и привилегии Римско-католической церкви в Италии. В соответствии с положениями Конкордата итальянское государство объявило нерабочими днями 10 церковных праздников, а также воскресенья (статья 11); епископы обязались присягать на верность главе итальянского государства (статья 20).
Другие статьи Конкордата предусматривали широкое вовлечение духовенства в систему просвещения Италии, признание итальянским государством «Католического действия» и др. Определяющая роль Латеранских соглашений 1929 года в отношениях между Римско-католической церковью и итальянским государством была подтверждена статьей 7 Конституции Италии 1947 год. 18.02.1984 года Конкордат заменён новым документом, упразднившим сам институт государственной религии в Италии.
Источник:
Enciclopedia del Papato. Catania, 1961.