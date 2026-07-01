ЛАТЕРАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1929

ЛАТЕРАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1929 ГОДА - ме­ж­ду итальянским го­су­дар­ст­вом и Святым пре­сто­лом Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

Обес­пе­чи­ли пра­во­вое уре­гу­ли­ро­ва­ние вза­им­ных пре­тен­зий ме­ж­ду ни­ми и ли­к­ви­да­цию «рим­ско­го во­про­са»; оп­ре­де­ли­ли пра­ва и при­ви­ле­гии Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, её поло­же­ние в итальянском го­су­дар­ст­ве. Под­пи­са­ны 11.02.1929 года в Ла­те­ран­ском двор­це (смотрите Ла­те­ран) Б. Мус­со­ли­ни от итальянского пра­ви­тель­ст­ва и кар­ди­на­лом - государственным сек­ре­та­рём П. Гас­пар­ри - от Святого пре­сто­ла; ра­ти­фи­ци­ро­ва­ны 07.06.1929 года.

Со­сто­ят из До­го­во­ра, Фи­нан­со­вой кон­вен­ции и Кон­кор­да­та. По ус­ло­ви­ям До­го­во­ра ка­то­ли­цизм был при­знан «един­ст­вен­ной го­су­дар­ст­вен­ной ре­ли­ги­ей» Ита­лии (статья 1), Святой пре­стол по­лу­чил су­ве­ре­ни­тет в ме­ж­ду­народных де­лах (статья 2), бы­ло об­ра­зо­ва­но государство Ва­ти­кан, гра­ни­цы ко­то­ро­го оп­ре­де­ля­лись пла­ном, при­ло­жен­ным к до­го­во­ру (статья 3). Со сво­ей сто­ро­ны Святой пре­стол при­знал итальянское го­су­дар­ст­во со сто­ли­цей в Ри­ме. Ряд ста­тей ре­гу­ли­ро­вал административные во­про­сы, по­ло­же­ние о ва­ти­кан­ском гра­ж­дан­ст­ве, ди­пло­ма­тическом кор­пу­се при Святом пре­сто­ле и пр.

Фи­нан­со­вой кон­вен­ци­ей пре­ду­смат­ри­ва­лась вы­пла­та Ита­ли­ей Святому пре­сто­лу 750 млн. лир на­лич­ны­ми и 1 млрд. лир в 5%-ных итальянских государственных цен­ных бу­ма­гах в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции за цер­ков­ную соб­ст­вен­ность, на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ную в 1870 году (статья 1); вза­мен Святой пре­стол от­ка­зал­ся от фи­нан­со­вых пре­тен­зий к Ита­лии, поя­вив­ших­ся в ре­зуль­та­те об­ра­зо­ва­ния итальянского го­су­дар­ст­ва (статья 2).

Кон­кор­дат оп­ре­де­лил пра­ва и при­ви­ле­гии Рим­ско-ка­то­лической церк­ви в Ита­лии. В со­от­вет­ст­вии с по­ло­же­ния­ми Кон­кор­да­та итальянское го­су­дар­ст­во объ­я­ви­ло не­ра­бо­чи­ми дня­ми 10 цер­ков­ных празд­ни­ков, а так­же вос­кре­се­нья (статья 11); епи­ско­пы обя­за­лись при­ся­гать на вер­ность гла­ве итальянского го­су­дар­ст­ва (статья 20).

Другие ста­тьи Кон­кор­да­та пре­ду­смат­ри­ва­ли ши­ро­кое во­вле­че­ние ду­хо­вен­ст­ва в сис­те­му про­све­ще­ния Ита­лии, при­зна­ние итальянским го­су­дар­ст­вом «Ка­то­ли­че­ско­го дей­ст­вия» и др. Оп­ре­де­ляю­щая роль Латеранских соглашений 1929 года в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью и итальянским го­су­дар­ст­вом бы­ла под­твер­жде­на статьей 7 Кон­сти­ту­ции Ита­лии 1947 год. 18.02.1984 года Кон­кор­дат за­ме­нён но­вым до­ку­мен­том, уп­разд­нив­шим сам ин­сти­тут государственной ре­ли­гии в Ита­лии.

Ис­точник :

Enciclopedia del Papato. Catania, 1961.

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