ЛАТЕРАНСКИЕ СОБОРЫ
ЛАТЕРАНСКИЕ СОБОРЫ - соборы Римско-католической церкви (в католической традиции с XVI века считаются соответственно IX, X, XI, XII и XVIII Вселенскими соборами).
Название связано с тем, что заседания Латеранских соборов проходили в Латеранском дворце в Риме (смотрите Латеран). Кроме того, в Латеране неоднократно проводились поместные соборы Римской церкви (например, собор 649 года, осудивший ересь монофелитства). Протоколы I-IV Латеранских соборов не сохранились; известны лишь соборные каноны и декреты, а также тексты выступлений некоторых участников (главным образом пап Римских) на заседаниях этих соборов.
I Латеранский собор [18.03-27.03(или 06.04).1123 года] созван папой Римским Каликстом II (1119-1124 годы) для утверждения Вормсского конкордата (1122 год) и нормализации церковной жизни после схизмы антипапы Григория VIII (1118-1121 ы). В работе собора участвовали около 300 епископов и около 600 аббатов. Одобрив конкордат, собор положил конец борьбе за инвеституру. Собор издал 22 канона, регламентировавших статус клириков и епископов и правовую охрану церковного имущества, а также подтверждавших осуждение симонии и закреплявших обязательность традиционного для западной Церкви запрета клирикам состоять в браке (смотрите Целибат). Совершённые Григорием VIII рукоположения были объявлены недействительными. Для подготовки нового крестового похода в Святую землю I Латеранский собор обещал отпущение грехов и церковное покровительство всем крестоносцам и членам их семей.
II Латеранский собор [02 (или 03).04 - между 08 и 17.04.1139 года] созван папой Иннокентием II (1130-1143 годы) для преодоления последствий схизмы, возникшей после смерти папы Гонория II (1130 год), когда на папский престол стали претендовать два кандидата. В соборе приняли участие около 1000 человек, в т. ч. латинский патриарх Антиохийский. Было издано 30 канонов, регулирующих совершение таинств, статус клириков и монахов и др. В частности, каноны II Латеранского собора подтвердили осуждение симонии и требование целибата, осудили ростовщичество и взимание платы за таинства конфирмации и елеосвящения. Собор признал недействительными рукоположения, совершённые антипапой Анаклетом II (1130-1138 годы), и отлучил от Церкви за его поддержку короля Сицилии Рожера II. Собор также осудил ересь французского священника Петра де Брюи и его последователя Генриха Лозаннского, отрицавших необходимость Церкви и таинств для спасения. Рассмотрев обвинение в ереси, предъявленное Арнольду Брешианскому, II Латеранский собор лишил его сана и изгнал из Италии, хотя и не признал еретиком.
Избрание в 1159 году папы Римского Александра III вызвало очередную схизму в Римско-католической церкви, во время которой император Фридрих I Барбаросса последовательно поддерживал 3 антипап Виктора IV (1159-1164 годы), Пасхалия III (1164-1168 годы) и Каликста III (1168-1178 годы). После того как император и Александр III заключили соглашение (1177 год), для окончательной ликвидации схизмы был созван III Латеранский собор [05-19 (или 22).03.1179 года]. Его участниками были около 300 епископов, большое число аббатов, а также представители светских правителей. III Латеранский собор принял 27 канонов. Важнейшим из них был 1-й канон, установивший, что избрание папы должно совершаться квалифицированным большинством в две трети голосов членовконклава. Др. каноны были посвящены в основном административно-правовым вопросам. Собор предал анафеме ересь катаров.
IV («Великий») Латеранский собор (11-30.11.1215 года) считается важнейшим из соборов Римско-католической церкви, предшествовавших Тридентскому собору. О созыве IV Латеранского собора папа Иннокентий III объявил 19.04.1213 года. На соборе присутствовали более 400 епископов и свыше 800 аббатов. Среди участников - латинской патриархи Константинопольский и Иерусалимский, представители Священной Римской империи, представители императора Латинской империи, европейских королей и др. Главными проблемами, обсуждавшимися на IV Латеранском соборе, стали положение крестоносных государств на Ближнем Востоке и борьба с ересями. Было решено организовать очередной крестовый поход, для подготовки которого христианским государствам предписывалось всеобщее 4-летнее перемирие. Чтобы обеспечить крестоносцам поддержку со стороны греков, Иннокентий III пытался заключить унию с православными церквами. Православные епископы были приглашены на IV Латеранский собор, однако в ходе предварительных переговоров не смогли достичь согласия с католической стороной по богословским вопросам и поэтому не явились на собор. Осудив ереси альбигойцев и вальденсов, IV Латеранский собор призвал к их насильственному искоренению. В награду за борьбу с альбигойцами (смотрите Альбигойские войны) собор отдал во владение Симону де Монфору завоёванные им земли в Тулузе. IV Латеранский собор издал 70 канонов, посвящённых статусу епископов, клириков и монахов, совершению таинств, имущественным правоотношениям в Церкви, ответственности за церковные правонарушения, порядку церковного судопроизводства и др. В частности, в изложении догматического учения впервые был употреблён термин «пресуществление» применительно к Святым Дарам; осуждены взгляды Иоахима Флорского на соотношение Лиц Святой Троицы; светским властям предписано преследовать еретиков и установлено проведение особого расследования по делам подозреваемых в ереси, что впоследствии повлияло на создание инквизиции; признаны обряды и обычаи восточных православных церквей, но греческое православное духовенство осуждено за перекрещивание католиков и повторное освящение престолов в храмах, где совершалось католическое богослужение; впервые со времени разделения церквей заявлено о высшей власти (юрисдикции) папы Римского над восточными патриархами. Каноны собора обязывали всех совершеннолетних христиан исповедоваться и причащаться не реже 1 раза в год, а также ограничивали в правах евреев и мусульман, в частности предписывали им носить особую одежду, отличающую их от христиан, и запрещали им занимать публичные должности. IV Латеранский собор принял ряд политических решений, например признал Фридриха II Штауфена императором Священной Римской империи.
V Латеранский собор (03.05.1512 года - 16.03.1517 года) созван в период активного развития в Римско-католической церкви Соборного движения (концилиаризма). Папы Римские длительное время не решались созвать для обсуждения церковных реформ Вселенский собор, опасаясь, что он выступит в поддержку концилиаризма, оспорив главенство пап. В 1511 году по инициативе короля Франции Людовика XII и ряда кардиналов открылся собор в Пизе, который попытался низложить папу Юлия II. В противовес Пизанскому собору 18.07.1511 года папа издал буллу о созыве V Латеранского собора.
Вселенский характер V Латеранского собора неоднократно оспаривался, но ныне официально признаётся Римско-католической церковью. В 1-м заседании собора участвовало около 100 епископов, в дальнейшем их число возросло примерно до 150; среди них были латинские патриархи Александрийский и Антиохийский. После смерти Юлия II (21.02.1513 года) заседания собора продолжились под председательством его преемника папы Льва X. Разделение на «нации», введённое на Констанцском соборе и Базельском соборе, отсутствовало.
Постановления V Латеранского собора изданы в форме папских булл, подписанных участниками собора (а не канонов или декретов, как это делалось обычно). V Латеранский собор признал недействительными постановления Пизанского собора, отменил Прагматическую санкцию 1438 года и одобрил Болонский конкордат 1516 года с Францией. Одна из булл V Латеранского собора предусматривала, что выборы папы, в ходе которых имела место симония, будут считаться недействительными. Собор утвердил догматическое учение о бессмертии человеческой души, осудив взгляды П. Помпонацци. Установил обязательную цензуру издаваемых книг. На заключительном заседании было решено предпринять крестовый поход против Османской империи.
Законодательство Латеранских соборов сыграло значительную роль в становлении системы канонического права Римско-католической церкви. I-IV Латеранские соборы содействовали укреплению папской власти, развитию церковных структур на основе предшествовавшей им григорианской реформы. V Латеранский собор, проходивший в обстановке глубокого религиозного кризиса, не смог предложить программы церковных преобразований, практически сразу после его завершения в Западной Европе началась Реформация.
Источники:
Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio / Cur. J. D. Mansi. Arnheim, 1903. Vol. 21. Col. 280–296, 299–304, 525–546
Vol. 22. Col. 203–468, 935–1086
Vol. 23. Col. 649–999
Conciliorum Oecumenicorum Decreta / Cur. J. Alberigo et al. 3 ed. Bologna, 1973. P. 190–194, 197–203, 211–225, 230–271, 569–631.