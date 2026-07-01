ЛАТЕРАНСКИЕ СОБОРЫ

ЛАТЕРАНСКИЕ СОБОРЫ - со­бо­ры Рим­ско-ка­то­лической церк­ви (в ка­то­лической тра­ди­ции с XVI века счи­та­ют­ся со­от­вет­ст­вен­но IX, X, XI, XII и XVIII Все­лен­ски­ми со­бо­ра­ми).

На­звание свя­за­но с тем, что за­се­да­ния Латеранских соборов про­хо­ди­ли в Ла­те­ран­ском двор­це в Ри­ме (смотрите Ла­те­ран). Кро­ме то­го, в Ла­те­ра­не не­од­но­крат­но про­во­ди­лись по­ме­ст­ные со­бо­ры Римской церк­ви (например, со­бор 649 года, осу­див­ший ересь мо­но­фе­лит­ст­ва). Про­то­ко­лы I-IV Латеранских соборов не со­хра­ни­лись; из­вест­ны лишь со­бор­ные ка­но­ны и дек­ре­ты, а так­же тек­сты вы­сту­п­ле­ний не­кото­рых уча­ст­ни­ков (главным образом пап Рим­ских) на за­се­да­ни­ях этих со­бо­ров.

I Латеранский собор [18.03-27.03(или 06.04).1123 года] со­зван па­пой Рим­ским Ка­лик­стом II (1119-1124 годы) для ут­вер­жде­ния Вормсс­ко­го кон­кор­да­та (1122 год) и нор­ма­ли­за­ции цер­ков­ной жиз­ни по­сле схиз­мы ан­ти­па­пы Гри­го­рия VIII (1118-1121 ы ). В ра­бо­те со­бо­ра уча­ст­во­ва­ли около 300 епи­ско­пов и около 600 аб­ба­тов. Одоб­рив кон­кор­дат, со­бор по­ло­жил ко­нец борь­бе за ин­ве­сти­ту­ру. Со­бор из­дал 22 ка­но­на, рег­ла­мен­тиро­вав­ших ста­тус кли­ри­ков и епи­ско­пов и пра­во­вую ох­ра­ну цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва, а так­же под­твер­ждав­ших осу­ж­де­ние си­мо­нии и за­кре­п­ляв­ших обя­за­тель­ность тра­ди­ци­он­но­го для западной Церк­ви за­пре­та кли­ри­кам со­сто­ять в бра­ке (смотрите Це­ли­бат). Со­вер­шён­ные Гри­го­ри­ем VIII ру­ко­по­ло­же­ния бы­ли объ­яв­ле­ны не­дей­ст­ви­тель­ны­ми. Для под­го­тов­ки но­во­го кре­сто­во­го по­хо­да в Свя­тую зем­лю I Латеранский собор обе­щал от­пу­ще­ние гре­хов и цер­ков­ное по­кро­ви­тель­ст­во всем кре­сто­нос­цам и чле­нам их се­мей.

II Латеранский собор [02 (или 03).04 - меж­ду 08 и 17.04.1139 года] со­зван па­пой Ин­но­кен­ти­ем II (1130-1143 годы) для пре­одо­ле­ния по­след­ст­вий схиз­мы, воз­ник­шей по­сле смер­ти па­пы Го­но­рия II (1130 год), ко­гда на пап­ский пре­стол ста­ли пре­тен­до­вать два кан­ди­да­та. В со­бо­ре при­ня­ли уча­стие около 1000 че­ло­век, в т. ч. латинский пат­ри­арх Ан­ти­охий­ский. Бы­ло из­да­но 30 ка­но­нов, ре­гу­ли­рую­щих со­вер­ше­ние та­инств, ста­тус кли­ри­ков и мо­на­хов и др. В ча­ст­но­сти, ка­но­ны II Латеранского собора под­твер­ди­ли осу­ж­де­ние си­мо­нии и тре­бо­ва­ние це­ли­ба­та, осу­ди­ли рос­тов­щи­че­ст­во и взи­ма­ние пла­ты за та­ин­ст­ва кон­фир­ма­ции и еле­ос­вя­ще­ния. Со­бор при­знал не­дей­ст­ви­тель­ны­ми ру­ко­по­ло­же­ния, со­вер­шён­ные ан­ти­па­пой Анак­ле­том II (1130-1138 годы), и от­лу­чил от Церк­ви за его под­держ­ку ко­ро­ля Си­ци­лии Ро­же­ра II. Со­бор так­же осу­дил ересь французского свя­щен­ни­ка Пет­ра де Брюи и его по­сле­до­ва­те­ля Ген­ри­ха Ло­занн­ско­го, от­ри­цав­ших не­об­хо­ди­мость Церк­ви и та­инств для спа­се­ния. Рас­смот­рев об­ви­не­ние в ере­си, предъ­яв­лен­ное Ар­ноль­ду Бре­ши­ан­ско­му, II Латеранский собор ли­шил его са­на и из­гнал из Ита­лии, хо­тя и не при­знал ере­ти­ком.

Из­бра­ние в 1159 году па­пы Рим­ско­го Алек­сан­д­ра III вы­зва­ло оче­ред­ную схиз­му в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, во вре­мя ко­то­рой император Фрид­рих I Бар­ба­рос­са по­сле­до­ва­тель­но под­дер­жи­вал 3 ан­ти­пап Вик­то­ра IV (1159-1164 годы), Пас­ха­лия III (1164-1168 годы) и Ка­лик­ста III (1168-1178 годы). По­сле то­го как им­пе­ра­тор и Алек­сандр III за­клю­чи­ли со­гла­ше­ние (1177 год), для окон­ча­тель­ной ли­к­ви­да­ции схиз­мы был со­зван III Латеранский собор [05-19 (или 22).03.1179 года]. Его уча­ст­ни­ка­ми бы­ли около 300 епи­ско­пов, боль­шое чис­ло аб­ба­тов, а так­же пред­ста­ви­те­ли свет­ских пра­ви­те­лей. III Латеранский собор при­нял 27 кано­нов. Важ­ней­шим из них был 1-й ка­нон, ус­та­но­вив­ший, что из­бра­ние па­пы долж­но со­вер­шать­ся ква­ли­фи­ци­ро­ван­ным боль­шин­ст­вом в две тре­ти го­ло­сов чле­новконк­ла­ва. Др. ка­но­ны бы­ли по­свя­ще­ны в основном ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-пра­во­вым во­про­сам. Со­бор пре­дал ана­фе­ме ересь ка­та­ров.

IV («Ве­ли­кий») Латеранский собор (11-30.11.1215 года) счи­та­ет­ся важ­ней­шим из со­бо­ров Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, пред­ше­ст­во­вав­ших Три­дент­ско­му со­бо­ру. О со­зы­ве IV Латеранского собора па­па Ин­но­кен­тий III объ­я­вил 19.04.1213 года. На со­бо­ре при­сут­ст­во­ва­ли бо­лее 400 епи­ско­пов и свыше 800 аб­ба­тов. Сре­ди уча­ст­ни­ков - латинской пат­ри­ар­хи Кон­стан­ти­но­поль­ский и Ие­ру­са­лим­ский, пред­ста­ви­те­ли Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, пред­ста­ви­те­ли им­пе­ра­то­ра Латинской им­пе­рии, ев­ропейских ко­ро­лей и др. Главными про­бле­ма­ми, об­су­ж­дав­ши­ми­ся на IV Латеранском соборе, ста­ли по­ло­же­ние кре­сто­нос­ных го­су­дарств на Ближ­нем Вос­то­ке и борь­ба с ере­ся­ми. Бы­ло ре­ше­но ор­га­ни­зо­вать оче­ред­ной кре­сто­вый по­ход, для под­го­тов­ки ко­то­ро­го хри­сти­ан­ским го­су­дар­ст­вам пред­пи­сы­ва­лось все­об­щее 4-лет­нее пе­ре­ми­рие. Что­бы обе­с­пе­чить кре­сто­нос­цам под­держ­ку со сто­ро­ны гре­ков, Ин­но­кен­тий III пы­тал­ся за­клю­чить унию с пра­во­слав­ны­ми церк­ва­ми. Пра­во­слав­ные епи­ско­пы бы­ли при­гла­ше­ны на IV Латеранский собор, од­на­ко в хо­де пред­ва­ри­тель­ных пе­ре­го­во­ров не смог­ли до­с­тичь со­гла­сия с ка­то­лической сто­ро­ной по бо­го­слов­ским во­про­сам и по­это­му не яви­лись на со­бор. Осу­див ере­си аль­би­гой­цев и валь­ден­сов, IV Латеранский собор при­звал к их на­силь­ст­вен­но­му ис­ко­ре­не­нию. В на­гра­ду за борь­бу с аль­би­гой­ца­ми (смотрите Аль­би­гой­ские вой­ны) со­бор от­дал во вла­де­ние Си­мо­ну де Мон­фо­ру за­воё­ван­ные им зем­ли в Ту­лу­зе. IV Латеранский собор из­дал 70 ка­но­нов, по­свя­щён­ных ста­ту­су епи­ско­пов, кли­ри­ков и мо­на­хов, со­вер­ше­нию та­инств, иму­ще­ст­вен­ным пра­во­от­но­ше­ни­ям в Церк­ви, от­вет­ст­вен­но­сти за цер­ков­ные пра­во­на­ру­ше­ния, по­ряд­ку цер­ков­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва и др. В ча­ст­но­сти, в из­ло­же­нии дог­ма­тического уче­ния впер­вые был упот­реб­лён тер­мин «пре­су­ще­ст­в­ле­ние» при­ме­ни­тель­но к Свя­тым Да­рам; осу­ж­де­ны взгля­ды Ио­а­хи­ма Флор­ско­го на со­от­но­ше­ние Лиц Свя­той Трои­цы; свет­ским вла­стям пред­пи­са­но пре­сле­до­вать ере­ти­ков и ус­та­нов­ле­но про­ве­де­ние осо­бо­го рас­сле­до­ва­ния по де­лам по­доз­ре­вае­мых в ере­си, что впо­след­ст­вии по­влия­ло на соз­да­ние ин­кви­зи­ции; при­зна­ны об­ря­ды и обы­чаи восточных пра­во­слав­ных церк­вей, но греческое пра­во­слав­ное ду­хо­вен­ст­во осу­ж­де­но за пе­ре­кре­щи­ва­ние ка­то­ли­ков и по­втор­ное ос­вя­ще­ние пре­сто­лов в хра­мах, где со­вер­ша­лось ка­то­лическое бо­го­слу­же­ние; впер­вые со вре­ме­ни раз­де­ле­ния церк­вей за­яв­ле­но о выс­шей вла­сти (юрис­дик­ции) па­пы Рим­ско­го над восточными пат­ри­ар­ха­ми. Ка­но­ны со­бо­ра обя­зы­ва­ли всех со­вер­шен­но­лет­них хри­сти­ан ис­по­ве­до­вать­ся и при­ча­щать­ся не ре­же 1 раза в год, а так­же ог­ра­ни­чи­ва­ли в пра­вах ев­ре­ев и му­суль­ман, в ча­ст­но­сти пред­пи­сы­ва­ли им но­сить осо­бую оде­ж­ду, от­ли­чаю­щую их от хри­сти­ан, и за­пре­ща­ли им за­ни­мать пуб­лич­ные долж­но­сти. IV Латеранский собор при­нял ряд по­ли­тических ре­ше­ний, например при­знал Фрид­ри­ха II Штау­фе­на им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Римской им­пе­рии.

V Латеранский собор (03.05.1512 года - 16.03.1517 года) со­зван в пе­ри­од ак­тив­но­го раз­ви­тия в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви Со­бор­но­го дви­же­ния (кон­ци­лиа­риз­ма). Па­пы Рим­ские дли­тель­ное вре­мя не ре­ша­лись со­звать для об­су­ж­де­ния цер­ков­ных ре­форм Все­лен­ский со­бор, опа­са­ясь, что он вы­сту­пит в под­держ­ку кон­ци­лиа­риз­ма, ос­по­рив гла­вен­ст­во пап. В 1511 году по ини­циа­ти­ве ко­ро­ля Фран­ции Лю­до­ви­ка XII и ря­да кар­ди­на­лов от­крыл­ся со­бор в Пи­зе, ко­то­рый по­пы­тал­ся низ­ло­жить па­пу Юлия II. В про­ти­во­вес Пи­зан­ско­му со­бо­ру 18.07.1511 года па­па из­дал бул­лу о со­зы­ве V Латеранского собора.

Все­лен­ский ха­рак­тер V Латеранского собора не­од­но­крат­но ос­па­ри­вал­ся, но ны­не офи­ци­аль­но при­зна­ёт­ся Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью. В 1-м за­се­да­нии со­бо­ра уча­ст­во­ва­ло около 100 епи­ско­пов, в даль­ней­шем их чис­ло воз­рос­ло при­мер­но до 150; сре­ди них бы­ли латинские пат­ри­ар­хи Алек­сан­д­рий­ский и Ан­ти­охий­ский. По­сле смер­ти Юлия II (21.02.1513 года) за­се­да­ния со­бо­ра про­дол­жи­лись под пред­се­да­тель­ст­вом его пре­ем­ни­ка па­пы Льва X. Раз­де­ле­ние на «на­ции», вве­дён­ное на Кон­станц­ском со­бо­ре и Ба­зель­ском со­бо­ре, от­сут­ст­во­ва­ло.

По­ста­нов­ле­ния V Латеранского собора из­да­ны в фор­ме пап­ских булл, под­пи­сан­ных уча­ст­ни­ка­ми со­бо­ра (а не ка­но­нов или дек­ре­тов, как это де­ла­лось обыч­но). V Латеранский собор при­знал не­дей­ст­ви­тель­ны­ми по­ста­нов­ле­ния Пи­зан­ско­го со­бо­ра, от­ме­нил Праг­ма­ти­че­скую санк­цию 1438 года и одоб­рил Бо­лон­ский кон­кор­дат 1516 года с Фран­ци­ей. Од­на из булл V Латеранского собора пре­ду­смат­ри­ва­ла, что вы­бо­ры па­пы, в хо­де ко­то­рых име­ла ме­сто си­мо­ния, бу­дут счи­тать­ся не­дей­ст­ви­тель­ны­ми. Со­бор ут­вер­дил дог­ма­тическое уче­ние о бес­смер­тии че­ло­ве­че­ской ду­ши, осу­див взгля­ды П. Пом­по­нац­ци. Ус­та­но­вил обя­за­тель­ную цен­зу­ру из­да­вае­мых книг. На за­клю­чительном за­се­да­нии бы­ло ре­ше­но пред­при­нять кре­сто­вый по­ход про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии.

За­ко­но­да­тель­ст­во Латеранских соборов сыг­ра­ло зна­чи­тель­ную роль в ста­нов­ле­нии сис­те­мы ка­но­ни­че­ско­го пра­ва Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. I-IV Латеранские соборы со­дей­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию пап­ской вла­сти, раз­ви­тию цер­ков­ных струк­тур на ос­но­ве пред­ше­ст­во­вав­шей им гри­го­ри­ан­ской ре­фор­мы. V Латеранский собор, про­хо­див­ший в об­ста­нов­ке глу­бо­ко­го ре­лигиозного кри­зи­са, не смог пред­ло­жить про­грам­мы цер­ков­ных пре­об­ра­зо­ва­ний, прак­ти­че­ски сра­зу по­сле его за­вер­ше­ния в Западной Ев­ро­пе на­ча­лась Ре­фор­ма­ция.

Ис­точники :

Sacrorum Con­ciliorum nova et am­plis­sima col­lec­tio / Cur. J. D. Mansi. Arn­heim, 1903. Vol. 21. Col. 280–296, 299–304, 525–546

Vol. 22. Col. 203–468, 935–1086

Vol. 23. Col. 649–999

Con­ciliorum Oecu­meni­corum De­creta / Cur. J. Al­berigo et al. 3 ed. Bo­lo­gna, 1973. P. 190–194, 197–203, 211–225, 230–271, 569–631.

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