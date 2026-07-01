ЛАТЕН

ЛАТЕН - ме­сто ар­хео­ло­гических на­хо­док и древ­нее по­се­ле­ние на восточном по­бе­ре­жье Не­вша­тель­ско­го озера и на пра­вом бе­ре­гу впа­даю­щей в не­го ре­ки , в 7 км от современного города Не­вша­тель на за­паде Швейцарии.

Пер­вые ве­щи и по­строй­ки об­на­ру­же­ны Ф. Кел­ле­ром в 1854 году; сот­ни же­лез­ных и брон­зо­вых пред­ме­тов под­ня­ты из во­ды Ф. Шва­бом в 1857-1860 годах; рас­коп­ки Э. Ву­га и П. Ву­га в 1907-1917 годах. Мно­го­численные на­ход­ки [свыше 2500, из них бо­лее тре­ти - ору­жие (же­лез­ные ме­чи, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, де­та­ли щи­тов), ос­таль­ное - ук­ра­ше­ния (брон­зо­вые, се­реб­ря­ные фи­бу­лы, бу­лав­ки) и др.] ста­ли ос­но­вой для вы­де­ле­ния куль­ту­ры и пе­рио­да латен. Сре­ди др. на­хо­док - мо­не­ты I век до н. э. - II век н. э., пред­ме­ты во­ин­ско­го сна­ря­же­ния римского вре­ме­ни и др. На по­се­ле­нии изу­ча­лись свай­ные по­строй­ки не­оли­та, брон­зо­во­го ве­ка, пе­рио­да латен, римского вре­ме­ни. Мно­го­численные на­ход­ки ору­жия сред­не­го и позд­не­го (в основном) латен объ­яс­ня­лись на­ли­чи­ем та­мож­ни, во­енного ла­ге­ря, трак­то­ва­лись как во­тив­ные пред­ме­ты. Боль­шин­ст­во современных ис­сле­до­ва­те­лей от­но­сят их к по­се­ле­нию кельтского пле­ме­ни гель­ве­тов и счи­та­ют, что сле­ды по­жа­ра по­стро­ек пе­рио­да латен свя­за­ны с по­дав­ле­ни­ем гель­вет­ско­го вос­ста­ния рим­ля­на­ми в 58 году до н. э., а мно­го­численные на­ход­ки ору­жия в во­де мо­гут быть объ­яс­не­ны ги­бе­лью вои­нов в хо­де вос­ста­ния или в ре­зуль­та­те раз­ру­ше­ния мос­та.

Ос­нов­ные ти­пы фи­бул: 1 - Чер­то­за;2 - Мар­ца­бот­то; 3, 4 - дух­цов­ские с «гу­се­нич­ной» спин­кой и с глад­кой спин­кой; 5 - мюн­зин­ген­ская; 6 - с ша­риком; 7 - «пау­ко­вид­ная» с фаль­ши­вой спин­кой; 8-12 - сред­не­ла­тен­ской кон­струк­ции (8 - с «вось­мёр­ка­ми» на нож­ке, 9 - с ша­ри­ка­ми на нож­ке, 10, 11 - ва­ри­ан­тов А и В по Ю. Кост­шев­ско­му, 12 - ти­па Ор­на­вас­со); 13-17 - позд­не­ла­тен­ской кон­струк­ции (13 - нау­хайм­ская, 14 - ва­ри­ан­та D/E по Ю. Кост­шев­ско­му, 15 - G/H по Ю. Кост­шев­ско­му, 16 - J по Ю. Кост­шев­ско­му, 17 - про­гну­тая ва­ри­ан­та M/N по Ю. Кост­шев­ско­му).

2) Пе­ри­од (ЛТ; немецкий Latènezeit, LTZ, LT) и ар­хео­ло­гическим куль­ту­ра (немецкий La­tè­ne­kul­tur) ран­не­го же­лез­но­го ве­ка Центральной и Западной Ев­ро­пы (V-I века до н. э.), сме­няю­щие Галь­штат. Ес­ли в эпо­ху Галь­шта­та ещё ис­поль­зо­ва­лись брон­зо­вые ору­дия и ору­жие, то на­чи­ная с латен основной ма­те­ри­ал для их из­го­тов­ле­ния - же­ле­зо. Латен, как «вто­рой же­лез­ный век», вы­де­лен швед. ар­хео­ло­гом Х. Гиль­деб­ранд­том (1872, 1874 годы) на ос­но­ве на­хо­док с по­се­ле­ния латен. Куль­ту­ра латен рас­смат­ри­ва­ет­ся как ар­хео­ло­гическое от­ра­же­ние куль­ту­ры кель­тов или на­ро­дов, на­хо­див­ших­ся под кельтскимвлия­ни­ем [для куль­ту­ры по­след­них по­сле вы­хо­да ра­бо­ты немецкого ар­хео­ло­га Р. Хах­ман­на (1961 год) вме­сто тер­ми­на «латен» стал упот­реб­лять­ся тер­мин «позд­нее пред­рим­ское вре­мя»].

На­чи­ная с О. Тиш­ле­ра (1885 год), раз­де­лив­ше­го латен на ран­ний (LTZ I), сред­ний (LTZ II) и позд­ний (LTZ III), бы­ло пред­ло­же­но несколько хро­но­ло­гических схем, опи­раю­щих­ся в основном на сме­ну различных ти­пов фи­бул, бу­ла­вок, ме­чей и их но­жен. П. Рай­не­ке (1902 год) при­влёк ма­те­риа­лы «кня­же­ских» ком­плек­сов с мно­го­численными им­порт­ны­ми из­де­лия­ми из Сре­ди­зем­но­мо­рья и вы­де­лил сту­пе­ни: А (500-400 годы до н. э.) - по на­ход­кам крас­но­фи­гур­ных ваз, В (LTZ I; 400-300 годы) - греческий брон­зо­вой по­су­ды, C (LTZ II; 300-100 годы), D (LTZ III; 100-0 годы) - римского им­пор­та в оп­пи­дах. Французский учё­ный Ж. Де­ше­лет (1908-1914, 1927 годы) объ­е­ди­нил и до­пол­нил схе­мы Тиш­ле­ра и Рай­не­ке, вы­де­лив пе­рио­ды: I - ран­ний латен (500-300 годы), II - сред­ний латен (300-100 годы), III - позд­ний латен (100-1 годы). Я. Фи­лип (1956, 1961 годы) свя­зал пе­рио­ди­за­цию латен с ре­кон­ст­рук­ци­ей об­ществеено-по­ли­тической ис­то­рии кель­тов; позд­нее под­вер­глась силь­ной ре­ви­зии пред­ло­жен­ная им ка­лен­дар­ная да­ти­ров­ка сту­пе­ней и ря­да па­мят­ни­ков. В ос­но­ве современной хро­но­ло­гии латен ле­жит схе­ма Рай­не­ке, ко­то­рая бы­ла до­пол­не­на и уточ­не­на К. Год­лов­ским (1977 год), немецким ис­сле­до­ва­те­лем Х. По­лен­цом (1971, 1972, 1982 годы), румынским учё­ным В. Кру­той (1971, 1978, 1979 годы), чешским ис­сле­до­ва­те­лем Й. Буй­ной (1982 год), при­об­ре­тя наи­бо­лее за­кон­чен­ный вид в ра­бо­тах российских учё­ных М. Б. Щу­ки­на (1989, 1991, 1994, 1998 годы) и В. Е. Ерё­мен­ко (1990, 1992, 1998 годы).

ЛТ А [под­раз­де­ля­ет­ся на ЛТ А1 (5000-450 годы) и ЛТ А2 (450-390 годы)] – вре­мя воз­ник­но­ве­ния и раз­ви­тия ран­не­ла­тен­ско­го ху­дожественного сти­ля; ха­рак­тер­ны так­же ажур­ные по­яс­ные крюч­ки, фи­бу­лы ти­па Мар­ца­бот­то. Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки куль­ту­ры латен кон­цен­три­ру­ют­ся в вер­ховь­ях рек Ду­най (до вос­то­ка современной Ав­ст­рии), Рейн, Ро­на, Се­на; на про­тя­же­нии ЛТ А куль­ту­ра латен рас­про­стра­ни­лась на тер­ри­то­рии боль­шей час­ти современной Фран­ции и Швей­ца­рии, Южной Гер­ма­нии, дос­тиг­нув Че­хии на вос­то­ке. Вы­де­ля­ют­ся бо­га­тые «кня­же­ские» кур­га­ны и ук­ре­п­лён­ные усадь­бы, про­дол­жаю­щие тра­ди­ции Галь­шта­та.

ЛТ B1 (на­ча­ло соб­ст­вен­но «ран­не­ла­тен­ско­го» вре­ме­ни и го­ри­зон­та Дух­цов - Мюн­зин­ген; 390/380-340/320 годы) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся гос­под­ст­вом сти­лей «Валь­даль­гес­хайм» и «дис­не­ев­ско­го»; ти­пич­ны дух­цов­ские (с ша­ри­ком на нож­ке) и мюн­зин­ген­ские (с коль­цом или дис­ком) фи­бу­лы, ино­гда ук­ра­шен­ные ко­рал­ла­ми; ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ют­ся «руб­ча­тый» или «гу­се­нич­ный» стиль от­дел­ки брас­ле­тов, гри­вен, фи­бул, ши­ро­кие лис­то­вид­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий, длин­ные ме­чи, ук­ра­шен­ные по лез­вию (на­ча­ло сти­ля «кра­си­вых ме­чей»), про­дол­го­ва­тые ум­бо­ны щи­тов.

В ЛТ В2а (ко­нец го­ри­зон­та Дух­цов - Мюн­зин­ген в 290-280 годах) про­дол­жа­ет­ся раз­ви­тие пред­ше­ст­вую­щих тра­ди­ций. Фи­бу­лы ста­но­вят­ся ко­ро­че, по­яв­ля­ют­ся ар­ко­вид­ная фор­ма и несколько ша­ри­ков на нож­ке. По­ка­за­те­лен «пла­сти­че­ский» стиль ук­ра­ше­ний.

В це­лом ЛТ В - вре­мя «ис­то­ри­че­ской экс­пан­сии» кель­тов, рас­про­стра­нив­ших куль­ту­ру латен в Северной Ита­лии, на Среднем Ду­нае (в ЛТ В2 - до вос­то­ка Кар­пат­ской кот­ло­ви­ны и юга тер­ри­то­рии современной Поль­ши). Куль­ту­ра латен ох­ва­ты­ва­ет и зна­чительную часть Пи­ре­ней­ско­го полуострова, по­яв­ля­ет­ся на Бри­тан­ских островах. Об­лик об­шир­ных грун­то­вых мо­гиль­ни­ков с тру­по­по­ло­же­ния­ми оп­ре­де­ля­ют муж­ские по­гре­бе­ния с ору­жи­ем, что от­ра­жа­ет но­вую об­щественную и во­енную си­лу кель­тов - опол­че­ние, сме­нив­шее дру­жи­ны ари­сто­кра­тии.

ЛТ В2b (час­тич­но син­хро­нен пе­рио­дам В2/С1 и С1а) - фи­бу­лы дух­цов­ской кон­ст­рук­ции име­ют боль­шой ша­рик на нож­ке и ут­ра­чи­ва­ют руб­ча­тое оформ­ле­ние спин­ки; по­яв­ля­ют­ся «пау­ко­вид­ные» фи­бу­лы с рас­ши­рен­ной оваль­ной спин­кой и эк­зем­п­ля­ры, у ко­то­рых нож­ка при­кре­п­ле­на к спин­ке; ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ют­ся по­лые брас­ле­ты и грив­ны, свёр­ну­тые из ме­тал­лического лис­та, ук­ра­шен­ные ор­на­мен­том из ро­зе­ток или руб­чи­ков.

ЛТ B2/C1 ха­рак­те­ри­зу­ет­ся по­яв­ле­ни­ем фи­бул сред­не­ла­тен­ской кон­ст­рук­ции (с нож­кой, ко­нец ко­то­рой при­кре­п­лён к спин­ке), фи­бул с ло­жеч­ко­вид­ной спин­кой и фаль­ши­вой пру­жин­кой на кон­це нож­ки, брас­ле­тов из са­про­пе­ли­та или по­лых по­лу­сфер, ви­тых поя­сов-це­пей, ши­ро­ким рас­про­стра­не­ни­ем «пла­сти­че­ско­го» ор­на­мен­та.

В ЛТ С1а (на­ча­ло сред­не­го латен, позд­ней­шая из ден­д­ро­дат - 229 год; смотрите Ден­д­ро­хро­но­ло­гия) на­чи­на­ет­ся гос­под­ство фи­бул сред­не­ла­тен­ской кон­ст­рук­ции. Ук­ра­ше­ния в «пла­сти­че­ском» сти­ле уже не ха­рак­тер­ны. Син­хро­ни­зи­ру­ет­ся с на­ча­лом пе­рио­да «среднеев­ропейской кон­со­ли­да­ции» кель­тов по Я. Фи­ли­пу, то­гда же кель­ты на­чи­на­ют те­рять гла­вен­ст­во на се­ве­ре Ита­лии, но про­яв­ля­ют во­енно-по­ли­тическую ак­тив­ность на Бал­ка­нах.

ЛТ С1b (наи­бо­лее ран­няя ден­д­ро­да­та - 208 год) - у фи­бул ша­ри­ком или дис­ком на­чи­на­ют ук­ра­шать не толь­ко нож­ку, но и ме­сто её со­еди­не­ния со спин­кой; брас­ле­ты де­ла­ют из стек­ла, слож­но­про­фи­ли­ро­ван­ны­ми; по­яв­ля­ют­ся бо­лее уз­кие, ино­гда ром­би­че­ские, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, под­пря­мо­уголь­ные ум­бо­ны, про­во­лоч­ные фи­бу­лы с дву­мя вось­мёр­ко­вид­ны­ми пет­ля­ми на спин­ке, а так­же копь­е­вид­ные и ва­ри­ан­та А по клас­си­фи­ка­ции Ю. Ко­ст­шев­ско­го. Для это­го вре­ме­ни фик­си­ру­ет­ся вол­на ла­тен­ских влия­ний на ряд куль­тур, рас­по­ло­жен­ных се­ве­ро-вос­точ­нее кель­тов; в рам­ках этих куль­тур про­ис­хо­дит ряд ми­гра­ций и др. про­цес­сов, при­вед­ших к оформ­ле­нию це­пи «ла­те­ни­зи­ро­ван­ных куль­тур» (пше­вор­ская куль­ту­ра,ок­сыв­ская куль­ту­ра, за­ру­би­нец­кая куль­ту­ра, поя­неш­ти-лу­ка­шев­ская куль­ту­ра).

В ЛТ С2 (около 180/160-120 годов) фи­бу­лы ут­ра­чи­ва­ют «рас­чле­нён­ность», вы­ра­ба­ты­ва­ют­ся ва­ри­ан­ты В и С по Ю. Ко­ст­шев­ско­му, по­ка­за­тель­ны ти­пы Мёч­виль и Ор­на­вас­со, ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны про­во­лоч­ные с дву­мя вось­мёр­ко­вид­ны­ми пет­ля­ми на спин­ке; стек­лян­ные брас­ле­ты ста­но­вят­ся не­ор­на­мен­ти­ро­ван­ны­ми или с «вол­ни­стым» ор­на­мен­том; по­яв­ля­ет­ся ке­ра­ми­ка с при­ме­сью гра­фи­та, с вер­ти­каль­ны­ми рас­чё­са­ми (бы­то­ва­ла до кон­ца пе­рио­да латен). К кон­цу сред­не­го латен ис­че­за­ет стиль «кра­си­вых ме­чей», пре­кра­ща­ет­ся функ­цио­ни­ро­ва­ние об­шир­ных клад­бищ (в Центральной Ев­ро­пе по­яв­ля­ют­ся квад­рат­ные в пла­не рвы, за­пол­нен­ные ос­тат­ка­ми тру­по­сож­же­ний), на­чи­на­ет­ся строи­тель­ст­во оп­пи­дов.

В ЛТ D1 (на­ча­ло позд­не­го латен, древ­ней­шие ден­д­ро­да­ты ме­ж­ду 120 и 116 годами, фи­нал около 60 года) по­яв­ля­ют­ся фи­бу­лы ва­ри­ан­тов D/E и G/H по Ю. Ко­ст­шев­ско­му, «ко­лен­ча­тые» - ва­ри­ан­тов F, K и L (позд­нела­тен­ской «рам­ча­той» кон­ст­рук­ции); все они еди­нич­ны на кельтских па­мят­ни­ках, где рас­про­стра­не­ны нау­хайм­ские фи­бу­лы с тре­уголь­ной спин­кой и ло­жеч­ко­вид­ные ва­ри­ан­та J по Ко­ст­шев­ско­му. На ме­чах по­яв­ля­ют­ся пря­мые гар­ды, рас­про­стра­ня­ют­ся круг­лые ум­бо­ны щи­тов, шпо­ры, рас­пис­ная ке­ра­ми­ка, на­чи­на­ют ис­поль­зо­вать­ся, на­ря­ду с др. ти­па­ми, кельтские мо­не­ты в ви­де пло­шек и «ра­дуж­ных ра­ку­шек». Фи­нал пе­рио­да при­хо­дит­ся на вре­мя по­тря­се­ний, ко­то­рые ис­пы­та­ли кель­ты в хо­де экс­пан­сии да­ков Бу­ре­би­сты, све­вови др. пле­мён, воз­глав­ляе­мых Арио­ви­стом, в ре­зуль­та­те войн Юлия Це­за­ря.

Для ЛТ D2 (ко­нец син­хро­ни­зи­ру­ет­ся с римской ок­ку­па­ци­ей Ре­ции и Но­ри­ка в XV веке до н. э.) ха­рак­тер­ны фи­бу­лы ва­ри­ан­тов М, N и О по Ю. Ко­ст­шев­ско­му, «фи­бу­лы бой­ев». По Я. Фи­ли­пу это - пе­ри­од «упад­ка оп­пи­дов», ко­гда б. ч. их по­гиб­ла или бы­ла ос­тав­ле­на, пе­ри­од на­ча­ла син­те­за ла­тен­ских и про­винциальных римских тра­ди­ций (на ря­де па­мят­ни­ков к се­ве­ру от Альп это вре­мя от­но­сят к римской сту­пе­ни А1).

ЛТ D3 име­ет ло­каль­ное зна­че­ние, пре­ры­ва­ет­ся около VI-XV веков н. э., ко­гда по­сле подав­ле­ния Ри­мом пан­нон­ско-дал­ма­тин­ско­го вос­ста­ния на­чи­на­ет­ся уси­лен­ная ко­ло­ни­за­ция при­сое­ди­нён­ных зе­мель. За­клю­че­ние мир­но­го до­го­во­ра с Ма­ро­бо­дом от­кры­ло пу­ти для ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния римского влия­ния к се­ве­ру от Ду­ная и вос­то­ку от Эль­бы. Пе­ри­од латен сме­ня­ет­ся в ис­то­рии зна­чительной час­ти Ев­ро­пы пе­рио­дом «римских влия­ний» («рим­ским», «рим. им­пе­ра­тор­ским» - rö­mi­sche Kais­erzeit).

Иллюстрации:

Ос­нов­ные ти­пы фи­бул: 1 – Чер­то­за;2 – Мар­ца­бот­то; 3, 4 – дух­цов­ские с «гу­се­нич­ной» спин­кой и с глад­кой спин­кой; 5 – мюн­зин­ген­ская; 6 – с ша­риком; 7 – «пау­ко­вид­ная» с фаль­ши­вой спин­кой; 8–12 – сред­не­ла­тен­ской кон­струк­ции (8 – с «вось­мёр­ка­ми» на нож­ке, 9 – с ша­ри­ка­ми на нож­ке, 10, 11 – ва­ри­ан­тов А и В по Ю. Кост­шев­ско­му, 12 – ти­па Ор­на­вас­со); 13–17 – позд­не­ла­тен­ской кон­струк­ции (13 – нау­хайм­ская, 14 – ва­ри­ан­та D/E по Ю. Кост­шев­ско­му, 15 – G/H по Ю. Кост­шев­ско­му, 16 – J по Ю. Кост­шев­ско­му, 17 – про­гну­тая ва­ри­ан­та M/N по Ю. Кост­шев­ско­му).Архив БРЭ;

Ке­ра­ми­чес­кие со­су­ды. I век до н. э. Ис­то­ри­чес­кий му­зей (Ба­зель).Архив БРЭ

По­се­ле­ние Ла­тен. Де­таль но­жен ме­ча. Же­ле­зо, гра­ви­ров­ка. Коец III - начало II вековдо н. э. Кан­то­наль­ный ар­хео­ло­ги­чес­кий му­зей (Нев­ша­тель).Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)