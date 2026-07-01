ЛАТЕН
ЛАТЕН - место археологических находок и древнее поселение на восточном побережье Невшательского озера и на правом берегу впадающей в него реки , в 7 км от современного города Невшатель на западе Швейцарии.
Первые вещи и постройки обнаружены Ф. Келлером в 1854 году; сотни железных и бронзовых предметов подняты из воды Ф. Швабом в 1857-1860 годах; раскопки Э. Вуга и П. Вуга в 1907-1917 годах. Многочисленные находки [свыше 2500, из них более трети - оружие (железные мечи, наконечники копий, детали щитов), остальное - украшения (бронзовые, серебряные фибулы, булавки) и др.] стали основой для выделения культуры и периода латен. Среди др. находок - монеты I век до н. э. - II век н. э., предметы воинского снаряжения римского времени и др. На поселении изучались свайные постройки неолита, бронзового века, периода латен, римского времени. Многочисленные находки оружия среднего и позднего (в основном) латен объяснялись наличием таможни, военного лагеря, трактовались как вотивные предметы. Большинство современных исследователей относят их к поселению кельтского племени гельветов и считают, что следы пожара построек периода латен связаны с подавлением гельветского восстания римлянами в 58 году до н. э., а многочисленные находки оружия в воде могут быть объяснены гибелью воинов в ходе восстания или в результате разрушения моста.
Основные типы фибул: 1 - Чертоза;2 - Марцаботто; 3, 4 - духцовские с «гусеничной» спинкой и с гладкой спинкой; 5 - мюнзингенская; 6 - с шариком; 7 - «пауковидная» с фальшивой спинкой; 8-12 - среднелатенской конструкции (8 - с «восьмёрками» на ножке, 9 - с шариками на ножке, 10, 11 - вариантов А и В по Ю. Костшевскому, 12 - типа Орнавассо); 13-17 - позднелатенской конструкции (13 - наухаймская, 14 - варианта D/E по Ю. Костшевскому, 15 - G/H по Ю. Костшевскому, 16 - J по Ю. Костшевскому, 17 - прогнутая варианта M/N по Ю. Костшевскому).
2) Период (ЛТ; немецкий Latènezeit, LTZ, LT) и археологическим культура (немецкий Latènekultur) раннего железного века Центральной и Западной Европы (V-I века до н. э.), сменяющие Гальштат. Если в эпоху Гальштата ещё использовались бронзовые орудия и оружие, то начиная с латен основной материал для их изготовления - железо. Латен, как «второй железный век», выделен швед. археологом Х. Гильдебрандтом (1872, 1874 годы) на основе находок с поселения латен. Культура латен рассматривается как археологическое отражение культуры кельтов или народов, находившихся под кельтскимвлиянием [для культуры последних после выхода работы немецкого археолога Р. Хахманна (1961 год) вместо термина «латен» стал употребляться термин «позднее предримское время»].
Начиная с О. Тишлера (1885 год), разделившего латен на ранний (LTZ I), средний (LTZ II) и поздний (LTZ III), было предложено несколько хронологических схем, опирающихся в основном на смену различных типов фибул, булавок, мечей и их ножен. П. Райнеке (1902 год) привлёк материалы «княжеских» комплексов с многочисленными импортными изделиями из Средиземноморья и выделил ступени: А (500-400 годы до н. э.) - по находкам краснофигурных ваз, В (LTZ I; 400-300 годы) - греческий бронзовой посуды, C (LTZ II; 300-100 годы), D (LTZ III; 100-0 годы) - римского импорта в оппидах. Французский учёный Ж. Дешелет (1908-1914, 1927 годы) объединил и дополнил схемы Тишлера и Райнеке, выделив периоды: I - ранний латен (500-300 годы), II - средний латен (300-100 годы), III - поздний латен (100-1 годы). Я. Филип (1956, 1961 годы) связал периодизацию латен с реконструкцией обществеено-политической истории кельтов; позднее подверглась сильной ревизии предложенная им календарная датировка ступеней и ряда памятников. В основе современной хронологии латен лежит схема Райнеке, которая была дополнена и уточнена К. Годловским (1977 год), немецким исследователем Х. Поленцом (1971, 1972, 1982 годы), румынским учёным В. Крутой (1971, 1978, 1979 годы), чешским исследователем Й. Буйной (1982 год), приобретя наиболее законченный вид в работах российских учёных М. Б. Щукина (1989, 1991, 1994, 1998 годы) и В. Е. Ерёменко (1990, 1992, 1998 годы).
ЛТ А [подразделяется на ЛТ А1 (5000-450 годы) и ЛТ А2 (450-390 годы)] – время возникновения и развития раннелатенского художественного стиля; характерны также ажурные поясные крючки, фибулы типа Марцаботто. Наиболее ранние памятники культуры латен концентрируются в верховьях рек Дунай (до востока современной Австрии), Рейн, Рона, Сена; на протяжении ЛТ А культура латен распространилась на территории большей части современной Франции и Швейцарии, Южной Германии, достигнув Чехии на востоке. Выделяются богатые «княжеские» курганы и укреплённые усадьбы, продолжающие традиции Гальштата.
ЛТ B1 (начало собственно «раннелатенского» времени и горизонта Духцов - Мюнзинген; 390/380-340/320 годы) характеризуется господством стилей «Вальдальгесхайм» и «диснеевского»; типичны духцовские (с шариком на ножке) и мюнзингенские (с кольцом или диском) фибулы, иногда украшенные кораллами; широко распространяются «рубчатый» или «гусеничный» стиль отделки браслетов, гривен, фибул, широкие листовидные наконечники копий, длинные мечи, украшенные по лезвию (начало стиля «красивых мечей»), продолговатые умбоны щитов.
В ЛТ В2а (конец горизонта Духцов - Мюнзинген в 290-280 годах) продолжается развитие предшествующих традиций. Фибулы становятся короче, появляются арковидная форма и несколько шариков на ножке. Показателен «пластический» стиль украшений.
В целом ЛТ В - время «исторической экспансии» кельтов, распространивших культуру латен в Северной Италии, на Среднем Дунае (в ЛТ В2 - до востока Карпатской котловины и юга территории современной Польши). Культура латен охватывает и значительную часть Пиренейского полуострова, появляется на Британских островах. Облик обширных грунтовых могильников с трупоположениями определяют мужские погребения с оружием, что отражает новую общественную и военную силу кельтов - ополчение, сменившее дружины аристократии.
ЛТ В2b (частично синхронен периодам В2/С1 и С1а) - фибулы духцовской конструкции имеют большой шарик на ножке и утрачивают рубчатое оформление спинки; появляются «пауковидные» фибулы с расширенной овальной спинкой и экземпляры, у которых ножка прикреплена к спинке; широко распространяются полые браслеты и гривны, свёрнутые из металлического листа, украшенные орнаментом из розеток или рубчиков.
ЛТ B2/C1 характеризуется появлением фибул среднелатенской конструкции (с ножкой, конец которой прикреплён к спинке), фибул с ложечковидной спинкой и фальшивой пружинкой на конце ножки, браслетов из сапропелита или полых полусфер, витых поясов-цепей, широким распространением «пластического» орнамента.
В ЛТ С1а (начало среднего латен, позднейшая из дендродат - 229 год; смотрите Дендрохронология) начинается господство фибул среднелатенской конструкции. Украшения в «пластическом» стиле уже не характерны. Синхронизируется с началом периода «среднеевропейской консолидации» кельтов по Я. Филипу, тогда же кельты начинают терять главенство на севере Италии, но проявляют военно-политическую активность на Балканах.
ЛТ С1b (наиболее ранняя дендродата - 208 год) - у фибул шариком или диском начинают украшать не только ножку, но и место её соединения со спинкой; браслеты делают из стекла, сложнопрофилированными; появляются более узкие, иногда ромбические, наконечники копий, подпрямоугольные умбоны, проволочные фибулы с двумя восьмёрковидными петлями на спинке, а также копьевидные и варианта А по классификации Ю. Костшевского. Для этого времени фиксируется волна латенских влияний на ряд культур, расположенных северо-восточнее кельтов; в рамках этих культур происходит ряд миграций и др. процессов, приведших к оформлению цепи «латенизированных культур» (пшеворская культура,оксывская культура, зарубинецкая культура, поянешти-лукашевская культура).
В ЛТ С2 (около 180/160-120 годов) фибулы утрачивают «расчленённость», вырабатываются варианты В и С по Ю. Костшевскому, показательны типы Мёчвиль и Орнавассо, широко распространены проволочные с двумя восьмёрковидными петлями на спинке; стеклянные браслеты становятся неорнаментированными или с «волнистым» орнаментом; появляется керамика с примесью графита, с вертикальными расчёсами (бытовала до конца периода латен). К концу среднего латен исчезает стиль «красивых мечей», прекращается функционирование обширных кладбищ (в Центральной Европе появляются квадратные в плане рвы, заполненные остатками трупосожжений), начинается строительство оппидов.
В ЛТ D1 (начало позднего латен, древнейшие дендродаты между 120 и 116 годами, финал около 60 года) появляются фибулы вариантов D/E и G/H по Ю. Костшевскому, «коленчатые» - вариантов F, K и L (позднелатенской «рамчатой» конструкции); все они единичны на кельтских памятниках, где распространены наухаймские фибулы с треугольной спинкой и ложечковидные варианта J по Костшевскому. На мечах появляются прямые гарды, распространяются круглые умбоны щитов, шпоры, расписная керамика, начинают использоваться, наряду с др. типами, кельтские монеты в виде плошек и «радужных ракушек». Финал периода приходится на время потрясений, которые испытали кельты в ходе экспансии даков Буребисты, свевови др. племён, возглавляемых Ариовистом, в результате войн Юлия Цезаря.
Для ЛТ D2 (конец синхронизируется с римской оккупацией Реции и Норика в XV веке до н. э.) характерны фибулы вариантов М, N и О по Ю. Костшевскому, «фибулы бойев». По Я. Филипу это - период «упадка оппидов», когда б. ч. их погибла или была оставлена, период начала синтеза латенских и провинциальных римских традиций (на ряде памятников к северу от Альп это время относят к римской ступени А1).
ЛТ D3 имеет локальное значение, прерывается около VI-XV веков н. э., когда после подавления Римом паннонско-далматинского восстания начинается усиленная колонизация присоединённых земель. Заключение мирного договора с Марободом открыло пути для широкого распространения римского влияния к северу от Дуная и востоку от Эльбы. Период латен сменяется в истории значительной части Европы периодом «римских влияний» («римским», «рим. императорским» - römische Kaiserzeit).
Иллюстрации:
Основные типы фибул: 1 – Чертоза;2 – Марцаботто; 3, 4 – духцовские с «гусеничной» спинкой и с гладкой спинкой; 5 – мюнзингенская; 6 – с шариком; 7 – «пауковидная» с фальшивой спинкой; 8–12 – среднелатенской конструкции (8 – с «восьмёрками» на ножке, 9 – с шариками на ножке, 10, 11 – вариантов А и В по Ю. Костшевскому, 12 – типа Орнавассо); 13–17 – позднелатенской конструкции (13 – наухаймская, 14 – варианта D/E по Ю. Костшевскому, 15 – G/H по Ю. Костшевскому, 16 – J по Ю. Костшевскому, 17 – прогнутая варианта M/N по Ю. Костшевскому).Архив БРЭ;
Керамические сосуды. I век до н. э. Исторический музей (Базель).Архив БРЭ
Поселение Латен. Деталь ножен меча. Железо, гравировка. Коец III - начало II вековдо н. э. Кантональный археологический музей (Невшатель).Архив БРЭ.