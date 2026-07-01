ЛАТАМНА
ЛАТАМНА - стоянка открытого типа среднего Ашеля (датируется миндель-рисским межледниковьем) в долине реки Оронт, близ современного селения Эль- Латамна, в 39 км к северу от города Хама (Сирия).
Открыта в 1960 году. Раскопки голландского археолога В. Ван Лера в 1960-1962 годах (в 1962 году совместно с П. Моддерманом) и Дж. Д. Кларка в 1964-1965 годах. Исследована на площади 230 м2, почти полностью. Изучена площадка концентрации находок, имеющая эллипсоидную форму (19×12 м), окружённая группами принесённых крупных блоков известняка и занимающая небольшое возвышение близ одного из древних рукавов (или стариц) Оронта.
Поселение, вероятно, существовало в течение 1-2 сезонов, в местности саванного типа. Найдено свыше 3700 каменных изделий, в т. ч. 370 орудий. Треть орудий - бифасы, в т. ч. рубила (28%), двусторонние ножи с обушком, кливеры. Выделяются чопперы, крупные скребуще-рубящие орудия, мелкие зубчато-выемчатые формы, проторезцы, резцы, радиальные и подпризматические ядрища. Найдены малочисленные, в основном мелко раздробленные, кости гиппопотама, лани, оленя, лошади, верблюда, газели. В каменном инвентаре Латамна прослеживается продолжение традиций Убейдии. Эти памятники, Тернифин и др. показательны для единого пласта индустрий, характеризующих средиземноморскую провинцию Ашеля.
Иллюстрация:
Латамна, каменные орудия: 1, 2,10 - остроконечники; 3 - чоппер; 4,6 - орудия скребкового назначения; 5, 9 - ручные рубила типа фиркона; 7, 11 - тейякские остроконечник и остриё; 8, 12 - ручные рубила с узким поперечным лезвием (по Дж. Д. Кларку). Ахив БРЭ.