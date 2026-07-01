ЛАТАМНА

ЛАТАМНА - сто­ян­ка от­кры­то­го ти­па сред­не­го Аше­ля (да­ти­ру­ет­ся мин­дель-рис­ским меж­лед­ни­ковь­ем) в до­ли­не реки Оронт, близ современного се­ле­ния Эль- Ла­там­на, в 39 км к се­ве­ру от города Ха­ма (Си­рия).

От­кры­та в 1960 году. Рас­коп­ки голландского ар­хео­ло­га В. Ван Ле­ра в 1960-1962 годах (в 1962 году совместно с П. Мод­дер­ма­ном) и Дж. Д. Клар­ка в 1964-1965 годах. Ис­сле­до­ва­на на площади 230 м2, поч­ти пол­но­стью. Изу­че­на пло­щад­ка кон­цен­тра­ции на­хо­док, имею­щая эл­лип­со­ид­ную фор­му (19×12 м), ок­ру­жён­ная груп­па­ми при­не­сён­ных круп­ных бло­ков из­вест­ня­ка и за­ни­маю­щая не­боль­шое воз­вы­ше­ние близ од­но­го из древ­них ру­ка­вов (или ста­риц) Орон­та.

По­се­ле­ние, ве­ро­ят­но, су­ще­ст­во­ва­ло в те­че­ние 1-2 се­зо­нов, в ме­ст­ности са­ван­но­го ти­па. Най­де­но свыше 3700 ка­мен­ных из­де­лий, в т. ч. 370 ору­дий. Треть ору­дий - би­фа­сы, в т. ч. ру­би­ла (28%), дву­сто­рон­ние но­жи с обуш­ком, кли­ве­ры. Вы­де­ля­ют­ся чоп­пе­ры, круп­ные скре­бу­ще-ру­бя­щие ору­дия, мел­кие зуб­ча­то-вы­ем­ча­тые фор­мы, про­то­рез­цы, рез­цы, ра­ди­аль­ные и под­приз­ма­ти­че­ские яд­ри­ща. Най­де­ны ма­ло­чис­лен­ные, в основном мел­ко раз­дроб­лен­ные, кос­ти гип­по­по­та­ма, ла­ни, оле­ня, ло­ша­ди, верб­лю­да, га­зе­ли. В ка­мен­ном ин­вен­та­ре Латамна про­сле­жи­ва­ет­ся про­дол­же­ние тра­ди­ций Убей­дии. Эти па­мят­ни­ки, Тер­ни­фин и др. по­ка­за­тель­ны для еди­но­го пла­ста ин­ду­ст­рий, ха­рак­те­ри­зую­щих сре­ди­зем­но­мор­скую про­вин­цию Аше­ля.

Иллюстрация:

Ла­там­на, ка­мен­ные ору­дия: 1, 2,10 - ост­ро­ко­неч­ни­ки; 3 - чоп­пер; 4,6 - ору­дия скреб­ко­во­го наз­на­че­ния; 5, 9 - руч­ные ру­би­ла ти­па фир­ко­на; 7, 11 - тей­як­ские ост­ро­ко­неч­ник и ост­риё; 8, 12 - руч­ные ру­би­ла с уз­ким по­пе­реч­ным лез­ви­ем (по Дж. Д. Клар­ку). Ахив БРЭ.

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