ЛАТАКИЯ
ЛАТАКИЯ - город на востоке Сирии, административный центр мухафазы Латакия.
Расположен на побережье Средиземного моря (крупнейший порт страны). Шоссейными дорогами связан с Халебом, Хомсом и Триполи (Ливан); железнодорожноесообщение с Халебом и Дамаском. Международный аэропорт Басель Ассад.
Город (первоначальное название Лаодикея, Λαοδίϰεια) основан предположительно Селевком I Никатором (около 358-281 годов или 280 год до н. э.) на месте поселения, именовавшегося Рамита. Один из крупнейших торговых центров Северной Сирии. В 494 и 555 годах н. э. разрушен землетрясениями и отстроен заново. В 638 году присоединён к Халифату. В 968 году (по другим данным, в 969, 970 годах) занят византийцами, в 1084 году - турками-сельджуками, в 1097 году - крестоносцами. В 1188 году отвоёван Салах ад-Дином. В 1260 году вошёл в состав графства Триполи - последнего из четырёх государств, основанных крестоносцами на Востоке. В 1287 году завоёван султаном Египта Калауном. С начала XVI века в Османской империи. В 1920 году оккупированан французскими войсками. С 1923 года столица подмандатной Франции Автономной территории Алауитов (территория в 1930 году переименована в санджак Латакия). По франко-сирийскому договору 1936 года присоединён к Сирии. С декабря 1940 года Латакия контролировалась правительством «Виши», в октябре 1941 года - июле 1943 года - «Свободной Францией». В ночь с 6 на 7.10.1973 года близ Латакии произошёл морской бой между израильскими и сирийскимим ВМС.
Сохранились следы прямоугольной планировки времени Селевкидов, остатки римских построек: тетрапилона (триумфальной арки), театра, коринфской колоннады (т. н. колоннада Бахуса) и портовых сооружений с маяком. Город разделён на верхнюю (средневековую) часть с сетью узких улиц и нижнюю часть с широкими прямыми улицами и современными зданиями. Византийские церкви Святой Девы (мраморный иконостас XVIII век) и Святого Николая (иконы и трон из эбенового дерева - XVII-XVIII веков), башня (XIV век), мечети Аль-Кабир (XIII век) и Аль-Джадид (XVIII век).
Среди современных сооружений - Морской исследовательский центр (1980 год), мечеть Наисса (1989 год, архитектор А. Наасан), спорткомплекс (1987 год, архитектор В. Заблоцки). Университет Октября (1971 год, до 1975 года Университет Латакии). Музей (коллекция керамических и стеклянных изделий). Предприятия пищевой (в т. ч. производство растительных масел, муки), табачной (специальный способ обработки табака, т. н. латакский табак), кожевенной промышленности; хлопкоочистка, производство шёлковых тканей. Кустарные промыслы. Латакия - центр сельскохохяйственного района (цитрусовые, яблоки, оливки, зерновые).
В окрестностях Латакии - руины города Угарит; крепость Калъат-Салах-эд-Дин (Сайун; X век, XII-XIII века) с фрагментами построек византийского времени и арабские мечети с минаретом, включённая в список Всемирного наследия.