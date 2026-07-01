ЛАТАКИЯ

ЛАТАКИЯ - го­род на вос­то­ке Си­рии, административный центр му­ха­фа­зы Ла­та­кия.

Рас­по­ло­жен на по­бе­режье Сре­ди­зем­но­го мо­ря (круп­ней­ший порт страны). Шос­сей­ны­ми до­ро­га­ми свя­зан с Ха­ле­бом, Хом­сом и Три­по­ли (Ли­ван); железнодорожноесо­об­ще­ние с Ха­ле­бом и Да­ма­ском. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ба­сель Ас­сад.

Го­род (пер­во­на­чаль­ное название Лао­ди­кея, Λαοδίϰεια) ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но Се­лев­ком I Ни­ка­то­ром (около 358-281 годов или 280 год до н. э.) на мес­те по­се­ле­ния, име­но­вав­ше­го­ся Ра­ми­та. Один из круп­ней­ших тор­го­вых цен­тров Северной Си­рии. В 494 и 555 годах н. э. раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ния­ми и от­стро­ен за­но­во. В 638 году при­сое­ди­нён к Ха­ли­фа­ту. В 968 году (по другим дан­ным, в 969, 970 годах) за­нят ви­зан­тий­ца­ми, в 1084 году - тур­ка­ми-сель­джу­ка­ми, в 1097 году - кре­сто­нос­ца­ми. В 1188 году от­воё­ван Са­лах ад-Ди­ном. В 1260 году во­шёл в со­став граф­ст­ва Три­по­ли - по­след­не­го из че­ты­рёх го­су­дарств, ос­но­ван­ных кре­сто­нос­ца­ми на Вос­то­ке. В 1287 году за­воё­ван сул­та­ном Егип­та Ка­лау­ном. С начала XVI века в Ос­ман­ской им­пе­рии. В 1920 году ок­ку­пи­ро­ванан французскими вой­ска­ми. С 1923 года сто­ли­ца под­ман­дат­ной Фран­ции Ав­то­ном­ной тер­ри­то­рии Алау­и­тов (тер­ри­то­рия в 1930 году пе­ре­име­но­ва­на в санд­жак Ла­та­кия). По фран­ко-сирийскому до­го­во­ру 1936 года при­сое­ди­нён к Си­рии. С декабря 1940 года Латакия конт­ро­ли­ро­ва­лась пра­ви­тель­ст­вом «Ви­ши», в октябре 1941 года - ию­ле 1943 года - «Сво­бод­ной Фран­ци­ей». В ночь с 6 на 7.10.1973 года близ Латакии про­изо­шёл морской бой ме­ж­ду из­ра­иль­ски­ми и сирийскимим ВМС.

Со­хра­ни­лись сле­ды пря­мо­уголь­ной пла­ни­ров­ки вре­ме­ни Се­лев­ки­дов, ос­тат­ки римских по­стро­ек: тет­ра­пи­ло­на (три­ум­фаль­ной ар­ки), те­ат­ра, ко­ринф­ской ко­лон­на­ды (т. н. ко­лон­на­да Ба­ху­са) и пор­то­вых со­ору­же­ний с мая­ком. Го­род раз­де­лён на верх­нюю (средневековую) часть с се­тью уз­ких улиц и ниж­нюю часть с ши­ро­ки­ми пря­мы­ми ули­ца­ми и современными зда­ния­ми. Ви­зантийские церк­ви Святой Де­вы (мра­мор­ный ико­но­стас XVIII век) и Святого Ни­ко­лая (ико­ны и трон из эбе­но­во­го де­ре­ва - XVII-XVIII веков), баш­ня (XIV век), ме­че­ти Аль-Ка­бир (XIII век) и Аль-Джа­дид (XVIII век).

Сре­ди современных со­ору­же­ний - Морской ис­сле­до­ва­тель­ский центр (1980 год), ме­четь На­ис­са (1989 год, архитектор А. На­асан), спорт­ком­плекс (1987 год, архитектор В. За­блоц­ки). Университет Ок­тяб­ря (1971 год, до 1975 года Университет Латакии). Му­зей (кол­лек­ция ке­ра­мических и стек­лян­ных из­де­лий). Пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. про­изводство рас­тительных ма­сел, му­ки), та­бач­ной (специальный спо­соб об­ра­бот­ки та­ба­ка, т. н. ла­так­ский та­бак), ко­же­вен­ной промышленности; хлоп­ко­очи­ст­ка, про­изводство шёл­ко­вых тка­ней. Кус­тар­ные про­мыс­лы. Латакия - центр сельскохохяйственного рай­она (цит­ру­со­вые, яб­ло­ки, олив­ки, зер­но­вые).

В ок­ре­ст­но­стях Латакии - руи­ны города Уга­рит; кре­пость Калъ­ат-Са­лах-эд-Дин (Сай­ун; X век, XII-XIII века) с фраг­мен­та­ми по­стро­ек ви­зантийского вре­ме­ни и арабские ме­че­ти с ми­на­ре­том, вклю­чён­ная в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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