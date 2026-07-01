ЛАТ ДИОР
ЛАТ ДИОР - правитель (дамель) раннегосударственного образования народа волоф - Кайор (на территории современного Сенегала).
Вместе с главой тукулёров Мабой Амади Ба Дьяху пытался принудить правителей соседних государств к принятию ислама (большинство населения этого региона сохраняло языческие верования) и созданию антифранцузской коалиции. С этой целью в 1864-1865 годах участвовал в походах против государств Син, Баол, Джолоф, но не добился успеха.
В 1868 году потерпел поражение от французов, аннексировавших Кайор. В 1871 году восстановил независимость Кайора, однако уже в 1879 году вновь был лишён власти. В 1879-1883 годах во главе отряда численностью около 4 тысяч человек препятствовал строительству железной дороги Дакар - Сен-Луи, проходившей через центральные районы Кайора. Погиб в бою. Национальный герой Сенегала.