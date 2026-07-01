ЛАТ ДИОР

ЛАТ ДИОР - пра­ви­тель (да­мель) ран­не­го­су­дар­ст­вен­но­го об­ра­зо­ва­ния на­ро­да во­лоф - Кай­ор (на тер­ри­то­рии современного Се­не­га­ла).

Вме­сте с гла­вой ту­ку­лё­ров Ма­бой Ама­ди Ба Дья­ху пы­тал­ся при­ну­дить пра­ви­те­лей со­сед­них го­су­дарств к при­ня­тию ис­ла­ма (боль­шин­ст­во на­се­ле­ния это­го ре­гио­на со­хра­ня­ло языческие ве­ро­ва­ния) и соз­да­нию ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции. С этой це­лью в 1864-1865 годах уча­ст­во­вал в по­хо­дах про­тив го­су­дарств Син, Ба­ол, Джо­лоф, но не до­бил­ся ус­пе­ха.

В 1868 году по­тер­пел по­ра­же­ние от фран­цу­зов, ан­нек­си­ро­вав­ших Кай­ор. В 1871 году вос­ста­но­вил не­за­ви­си­мость Кай­о­ра, од­на­ко уже в 1879 году вновь был ли­шён вла­сти. В 1879-1883 годах во гла­ве от­ря­да чис­лен­но­стью около 4 тысяч человек пре­пят­ст­во­вал строи­тель­ст­ву железной дороги Да­кар - Сен-Луи, про­хо­див­шей че­рез центральные рай­оны Кай­о­ра. По­гиб в бою. Национальный ге­рой Се­не­га­ла.