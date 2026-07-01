ЛАСТОВСКИЙ ВАЦЛАВ УСТИНОВИЧ

ЛАСТОВСКИЙ ВАЦЛАВ УСТИНОВИЧ - бе­ло­русский по­ли­тический дея­тель, ис­то­рик, эт­но­граф, ли­те­ра­ту­ро­вед, пи­са­тель, академик Бе­ло­русского АН (1928 год).

В 1902 году всту­пил в Поль­скую со­циа­ли­сти­че­скую пар­тию, в 1904-1905 годах учил­ся в Санкт-Пе­тербургском университете. В 1906-1908 годах один из ру­ко­во­ди­те­лей пар­тии Бе­ло­рус­ская со­циа­ли­сти­че­ская гро­ма­да, сек­ре­тарь ре­дак­ции её пе­чат­но­го ор­га­на - газеты «На­ша Ніва» (с 1909 года), ре­дак­тор газеты «Го­ман» (1916-1917 годы), журнала «Кры­вiчанiн» (1918 год; Виль­но, ны­не Виль­нюс).

С 1918 года член Ра­ды Бе­ло­рус­ской На­род­ной Рес­пуб­ли­ки, в 1919-1920 годах председатель Со­ве­та ми­ни­ст­ров Ра­ды. Вы­сту­пал за от­де­ле­ние Бе­ло­рус­сии от Советской Рос­сии. В 1920-1923 годах председатель Бе­ло­русской ра­ды в эмиг­ра­ции, ини­циа­тор её рос­пус­ка в 1925 году. В 1923-1927 годах ре­дак­тор журнала «Кры­віч» (Кау­нас). В 1927 году вер­нул­ся в Бе­ло­рус­сию. В том же го­ду на­зна­чен ди­рек­то­ром Бе­ло­русского государственного му­зея, заведующий ка­фед­рой эт­но­гра­фии при Институте бе­ло­русской куль­ту­ры.

С 1928 года не­пре­мен­ный сек­ре­тарь Бе­ло­русской АН. В 1930 году аре­сто­ван, ли­шён зва­ния ака­де­ми­ка и в 1931 году осу­ж­дён на 5 лет ссыл­ки (на­хо­дил­ся в ссыл­ке в Са­ра­то­ве, по ис­те­че­нии её сро­ка про­жи­вал там же). По­втор­но аре­сто­ван в 1937 году, рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван по пер­во­му при­го­во­ру в 1988 году, по вто­ро­му - в 1958 году. В 1990 году вос­ста­нов­лен в зва­нии ака­де­ми­ка. Ав­тор ра­бот по ис­то­рии Бе­ло­рус­сии, сло­ва­рей, ря­да рас­ска­зов и по­вес­тей.

Сочинения :

Пад­руч­ны расiйска-крыўскi (беларускi) слоўнiк. Коўна, 1924

Гiсторыя бе­ла­ру­скай (крыўскай) кнiгi. Коўна, 1926

Ка­рот­кая гіс­торыя Беларусі. Мiнск, 1993

Вы­бра­ныя тво­ры. Мiнск, 1997.