ЛАСТОВСКИЙ ВАЦЛАВ УСТИНОВИЧ
ЛАСТОВСКИЙ ВАЦЛАВ УСТИНОВИЧ - белорусский политический деятель, историк, этнограф, литературовед, писатель, академик Белорусского АН (1928 год).
В 1902 году вступил в Польскую социалистическую партию, в 1904-1905 годах учился в Санкт-Петербургском университете. В 1906-1908 годах один из руководителей партии Белорусская социалистическая громада, секретарь редакции её печатного органа - газеты «Наша Ніва» (с 1909 года), редактор газеты «Гоман» (1916-1917 годы), журнала «Крывiчанiн» (1918 год; Вильно, ныне Вильнюс).
С 1918 года член Рады Белорусской Народной Республики, в 1919-1920 годах председатель Совета министров Рады. Выступал за отделение Белоруссии от Советской России. В 1920-1923 годах председатель Белорусской рады в эмиграции, инициатор её роспуска в 1925 году. В 1923-1927 годах редактор журнала «Крывіч» (Каунас). В 1927 году вернулся в Белоруссию. В том же году назначен директором Белорусского государственного музея, заведующий кафедрой этнографии при Институте белорусской культуры.
С 1928 года непременный секретарь Белорусской АН. В 1930 году арестован, лишён звания академика и в 1931 году осуждён на 5 лет ссылки (находился в ссылке в Саратове, по истечении её срока проживал там же). Повторно арестован в 1937 году, расстрелян. Реабилитирован по первому приговору в 1988 году, по второму - в 1958 году. В 1990 году восстановлен в звании академика. Автор работ по истории Белоруссии, словарей, ряда рассказов и повестей.
Сочинения:
Падручны расiйска-крыўскi (беларускi) слоўнiк. Коўна, 1924
Гiсторыя беларускай (крыўскай) кнiгi. Коўна, 1926
Кароткая гісторыя Беларусі. Мiнск, 1993
Выбраныя творы. Мiнск, 1997.