ЛАСТАРРИЯ САНТАНДЕР ХОСЕ
ЛАСТАРРИЯ САНТАНДЕР ХОСЕ ВИКТОРИНО - чилийский государственный и политический деятель, писатель, историк, дипломат, член-корреспондент Королевской академии Испании (1870 год).
По образованию юрист. В 1839 году окончил Национальный институт в Сантьяго. В 1842 году основал либеральное общественно-политическое Литературное общество. В 1843 году избран депутатом чилийского Конгресса. В 1849 году основал т. н. Клуб реформ, положив тем самым начало формированию в Чили Либеральной партии. В 1863 году глава дипломатической миссии в Лиме. В 1876-1877 годах министр внутренних дел (глава кабинета министров) от Либеральной партии. На этом посту пытался провести конституционные реформы, направленные на укрепление парламентского режима. В 1879 году посол в Бразилии и Уругвае. Основатель чилийской Академии изящных искусств (1873 год).
В литературном творчестве испытал влияние европейского романтизма. Автор исторического романа «Дон Гильермо» («Don Guilermo», 1860 год), нескольких исторических повестей, написанных в подражание В. Скотту, а также ряда научных трудов, в т. ч. «Исторического очерка чилийской конституции в первый период независимости, 1810-1814 годы» («Bosquejo histórico de la Constitución del Gobierno de Chile: durante el primer período de la revolución, desde 1810 hasta 1814», 1847 год). В работе «Америка» («América», 1865 год) выступил с идеей союза Южной и Северной Америки в их противостоянии с Европой. В развитие этой идеи вместе с чилийским историком Б. Викунья Маккенной основал Общество Американского союза. С 1868 года популяризировал идеи О. Конта, что отразилось в работе «Уроки позитивной политики» («Lecciones de política positiva: profesadas en la Academia de Bellas Letra», 1874 год).
Сочинения:
La Constitución política de la República de Chile. Valparaíso, 1856
Don Diego Portales: juicio histórico. Santiago, 1881
Estudios políticos i constitucionales. Santiago de Chile, 1906–1907. Vol. 1–2.