ЛАСТАРРИЯ САНТАНДЕР ХОСЕ

ЛАСТАРРИЯ САНТАНДЕР ХОСЕ ВИКТОРИНО - чи­лий­ский государственный и по­ли­тический дея­тель, пи­са­тель, ис­то­рик, ди­пло­мат, член-корреспондент Ко­ро­лев­ской ака­де­мии Ис­па­нии (1870 год).

По об­ра­зо­ва­нию юрист. В 1839 году окон­чил Национальный институт в Сан­ть­я­го. В 1842 году ос­но­вал ли­бе­раль­ное об­ще­ст­вен­но-по­ли­тическое Литературное общество. В 1843 году из­бран де­пу­та­том чи­лий­ско­го Кон­грес­са. В 1849 году ос­но­вал т. н. Клуб ре­форм, по­ло­жив тем са­мым на­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию в Чи­ли Ли­бе­раль­ной пар­тии. В 1863 году гла­ва ди­пло­ма­тической мис­сии в Ли­ме. В 1876-1877 годах министр внутренних дел (гла­ва ка­би­не­та ми­ни­ст­ров) от Ли­бе­раль­ной пар­тии. На этом по­сту пы­тал­ся про­вес­ти кон­ституционные ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на ук­ре­п­ле­ние пар­ла­мент­ско­го ре­жи­ма. В 1879 году по­сол в Бра­зи­лии и Уруг­вае. Ос­но­ва­тель чи­лий­ской Ака­де­мии изящ­ных ис­кусств (1873 год).

В литературном твор­че­ст­ве ис­пы­тал влия­ние ев­ропейского ро­ман­тиз­ма. Ав­тор ис­то­рического ро­ма­на «Дон Гиль­ер­мо» («Don Guil­ermo», 1860 год), не­сколь­ких ис­то­рических по­вес­тей, на­пи­сан­ных в под­ра­жа­ние В. Скот­ту, а так­же ря­да на­учных тру­дов, в т. ч. «Ис­то­ри­че­ско­го очер­ка чи­лий­ской кон­сти­ту­ции в пер­вый пе­ри­од не­за­ви­си­мо­сти, 1810-1814 годы» («Bosquejo histórico de la Con­sti­tución del Go­bierno de Chile: du­rante el primer período de la revolución, desde 1810 hasta 1814», 1847 год). В ра­бо­те «Аме­ри­ка» («América», 1865 год) вы­сту­пил с иде­ей сою­за Южной и Северной Аме­ри­ки в их про­ти­во­стоя­нии с Ев­ро­пой. В раз­ви­тие этой идеи вме­сте с чи­лий­ским ис­то­ри­ком Б. Ви­кунья Мак­кен­ной ос­но­вал Общество Американского сою­за. С 1868 года по­пу­ля­ри­зи­ро­вал идеи О. Кон­та, что от­ра­зи­лось в ра­бо­те «Уро­ки по­зи­тив­ной по­ли­ти­ки» («Lec­cio­nes de política posi­tiva: pro­fe­sadas en la Aca­de­mia de Bel­las Le­tra», 1874 год).

Сочинения :

La Con­sti­tución política de la República de Chile. Valparaíso, 1856

Don Di­ego Por­tales: juicio histórico. San­ti­ago, 1881

Estu­dios políticos i con­sti­tucion­ales. San­ti­ago de Chile, 1906–1907. Vol. 1–2.