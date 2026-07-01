ЛАССО ОРЛАНДО ДИ

ЛАССО ОРЛАНДО ДИ - фран­ко-фламандский ком­по­зи­тор.

В начале 1540-х годов пев­чий у кон­до­тье­ра Фер­ран­те Гон­за­ги в Ни­дер­лан­дах, в 1545 году пред­поло­жи­тель­но по­сле­до­вал за ним в Ита­лию (Ман­туя, Па­лер­мо, Ми­лан, Не­аполь), где на­пи­сал свои пер­вые со­чи­нения в «италь­ян­ской» ма­не­ре. В 1553 году ка­пель­мей­стер со­бо­ра Сан-Джо­ван­ни-ин- Ла­те­ра­но в Ри­ме. В 1554 году вер­нул­ся в Ни­дер­лан­ды, где, воз­мож­но, со­труд­ни­чал с Т. Су­за­то(по­след­ний в 1555 году осу­ще­ствил боль­шую пуб­ли­ка­цию со­чи­не­ний Лассо под op. 1). С 1556 года жил в Мюн­хе­не, был при­двор­ным пев­чим (те­нор), с 1563 года капель­мей­стер при ба­вар­ском дво­ре. За по­след­ние 30 лет жиз­ни со­вер­шил мно­го­численные за­гра­нич­ные по­езд­ки, в т. ч. в Че­хию, Ав­ст­рию, Фран­цию, Ита­лию; по­езд­ка в 1585 году в Фер­ра­ру, центр музыкального но­ва­тор­ст­ва то­го вре­ме­ни, не ока­за­ла влия­ния на музыкальный стиль Лассо. Бла­го­да­ря его ак­тив­ной профессиональной дея­тель­но­сти Мюн­хен при­об­рёл ре­пу­та­цию од­но­го из круп­ней­ших музыкальных цен­тров Ев­ро­пы.

Творческое на­сле­дие Лассо ог­ром­но, его ху­дожественная зна­чи­мость (многие со­чи­не­ния бы­ли за­каз­ны­ми) в пол­ном объ­ё­ме ещё не оце­не­на. Лассо ра­бо­тал ис­клю­чи­тель­но в во­каль­ных жан­рах, на­пи­сал свыше 60 месс (мес­сы-па­ро­дии на шан­сон, мо­те­ты и мад­ри­га­лы Я. Ар­ка­дель­та, А. Вил­лар­та, Н. Гом­бер­та, Дж. Па­ле­ст­ри­ны, К. де Ро­ре, К. Сер­ми­зи, а так­же на соб­ст­вен­ные шан­сон и мо­те­ты), ре­к­ви­ем, 4 цик­ла «стра­стей» (по всем еван­ге­ли­ям), оф­фи­ций Стра­ст­ной не­де­ли (осо­бен­но зна­чи­мы рес­пон­со­рии ут­ре­ни Ве­ли­ко­го чет­вер­га, Ве­ли­кой пят­ни­цы и Ве­ли­кой суб­бо­ты), бо­лее 100 маг­ни­фи­ка­тов, гим­ны, фо­бур­до­ны, около 150 французских шан­сон (особой популяр­но­стью в XVI веке пользовалась шансон на тему биб­лей­ской ис­то­рии о Су­сан­не «Од­на­ж­ды Су­сан­на», «Susanne un jour»), итальянские (вил­ла­нел­лы, мо­ре­ски, кан­цо­ны) и немецкие (свыше 140) пес­ни, около 250 мад­ри­га­лов. На про­тя­же­нии всей жиз­ни Лассо пи­сал мо­те­ты (все­го свыше 750, в это чис­ло вхо­дят и мо­тет­ные цик­лы) на латинские тек­сты пре­имущественно ду­хов­но­го со­дер­жа­ния, пред­на­зна­чен­ные как для цер­ков­но­го оби­хо­да, так и для свет­ско­го при­ме­не­ния (ди­дак­тические мо­те­ты, це­ре­мо­ни­аль­ные мо­те­ты «на слу­чай» и др.). Круп­ней­шая пуб­ли­ка­ция мо­те­тов под названием «Mag­num opus mu­sicum» осу­ще­ст­в­ле­на по­смерт­но (1604 год).

Твор­че­ст­во Лассо пред­став­ля­ет со­бой слож­ный, ино­гда эк­лек­тич­ный, сплав итальянского и фран­ко-фламандского сти­ле­вых иди­ом и форм. Безу­преч­но вла­дев­ший кон­тра­пунк­ти­че­ской тех­ни­кой, Лассо внёс вклад и в ис­то­рию гар­мо­нии: так, в «Про­ро­че­ст­вах си­вилл» («Prophetiae Sib­yl­larum», 1550-е годы) он соз­дал собственную экс­пе­риментальную мо­дель «хро­ма­ти­че­ско­го» итальянского сти­ля. В це­лом, од­на­ко, он при­дер­жи­вал­ся мо­даль­ной сис­те­мы на ос­но­ве 8 ла­дов («то­нов») гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла. Для Лассо ха­рак­тер­на де­таль­ней­шая музыкальная раз­ра­бот­ка тек­стов на раз­ных язы­ках, как бо­го­слу­жеб­ных, так и сво­бод­но со­чи­нён­ных. Серь­ёз­но­стью, дра­ма­тиз­мом кон­цеп­ции и зна­чительной про­тя­жён­но­стью от­ли­ча­ют­ся цикл 7-го­лос­ных ду­хов­ных мад­ри­га­лов «Слё­зы святого Пет­ра» (издан 1595 год) и «По­ка­ян­ные псал­мы Да­ви­да» (ру­ко­пись 1571 года в фор­ма­те ин-фо­лио ук­ра­ше­на ил­лю­ст­ра­ция­ми Г. Ми­ли­ха, пре­дос­тав­ляю­щи­ми цен­ный ико­но­гра­фический ма­те­ри­ал о жиз­ни ба­вар­ско­го дво­ра).

Вме­сте с тем ком­по­зи­тор не чу­ж­дал­ся юмо­ри­стических мо­ти­вов; например, в шан­сон «Раз­да­ёт­ся на пи­рах пи­тие в трёх ли­цах» («Fer­tur in con­vi­vi­is vinus, vina, vinum») пе­ре­ска­зы­ва­ет­ся ане­к­дот из жиз­ни ва­ган­тов; в зна­ме­ни­той пес­не «Ma­tona mia cara» немецкий сол­дат по­ёт лю­бов­ную се­ре­на­ду, ко­вер­кая итальянские сло­ва; в гим­не «Ut queant laxis», ис­поль­зо­вав­шем­ся в ка­че­ст­ве ос­но­вы соль­ми­за­ции, ими­ти­ру­ет­ся не­ук­лю­жее соль­фед­жи­ро­ва­ние. Ряд яр­ких ко­рот­ких пе­сен на­пи­сан на весь­ма лег­ко­мыс­лен­ные сти­хи (не­ко­то­рые из них, осо­бен­но мо­ре­ски, со­дер­жат об­сцен­ную лек­си­ку).

Издания :

Leucht­mann H., Schmid B. O. di Las­so. Seine Werke in zeit­genössischen Drucken, 1555–1687. Kas­sel; N. Y., 2001. Bd 1–3.