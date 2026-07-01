ЛАССО ОРЛАНДО ДИ
ЛАССО ОРЛАНДО ДИ - франко-фламандский композитор.
В начале 1540-х годов певчий у кондотьера Ферранте Гонзаги в Нидерландах, в 1545 году предположительно последовал за ним в Италию (Мантуя, Палермо, Милан, Неаполь), где написал свои первые сочинения в «итальянской» манере. В 1553 году капельмейстер собора Сан-Джованни-ин- Латерано в Риме. В 1554 году вернулся в Нидерланды, где, возможно, сотрудничал с Т. Сузато(последний в 1555 году осуществил большую публикацию сочинений Лассо под op. 1). С 1556 года жил в Мюнхене, был придворным певчим (тенор), с 1563 года капельмейстер при баварском дворе. За последние 30 лет жизни совершил многочисленные заграничные поездки, в т. ч. в Чехию, Австрию, Францию, Италию; поездка в 1585 году в Феррару, центр музыкального новаторства того времени, не оказала влияния на музыкальный стиль Лассо. Благодаря его активной профессиональной деятельности Мюнхен приобрёл репутацию одного из крупнейших музыкальных центров Европы.
Творческое наследие Лассо огромно, его художественная значимость (многие сочинения были заказными) в полном объёме ещё не оценена. Лассо работал исключительно в вокальных жанрах, написал свыше 60 месс (мессы-пародии на шансон, мотеты и мадригалы Я. Аркадельта, А. Вилларта, Н. Гомберта, Дж. Палестрины, К. де Роре, К. Сермизи, а также на собственные шансон и мотеты), реквием, 4 цикла «страстей» (по всем евангелиям), оффиций Страстной недели (особенно значимы респонсории утрени Великого четверга, Великой пятницы и Великой субботы), более 100 магнификатов, гимны, фобурдоны, около 150 французских шансон (особой популярностью в XVI веке пользовалась шансон на тему библейской истории о Сусанне «Однажды Сусанна», «Susanne un jour»), итальянские (вилланеллы, морески, канцоны) и немецкие (свыше 140) песни, около 250 мадригалов. На протяжении всей жизни Лассо писал мотеты (всего свыше 750, в это число входят и мотетные циклы) на латинские тексты преимущественно духовного содержания, предназначенные как для церковного обихода, так и для светского применения (дидактические мотеты, церемониальные мотеты «на случай» и др.). Крупнейшая публикация мотетов под названием «Magnum opus musicum» осуществлена посмертно (1604 год).
Творчество Лассо представляет собой сложный, иногда эклектичный, сплав итальянского и франко-фламандского стилевых идиом и форм. Безупречно владевший контрапунктической техникой, Лассо внёс вклад и в историю гармонии: так, в «Пророчествах сивилл» («Prophetiae Sibyllarum», 1550-е годы) он создал собственную экспериментальную модель «хроматического» итальянского стиля. В целом, однако, он придерживался модальной системы на основе 8 ладов («тонов») григорианского хорала. Для Лассо характерна детальнейшая музыкальная разработка текстов на разных языках, как богослужебных, так и свободно сочинённых. Серьёзностью, драматизмом концепции и значительной протяжённостью отличаются цикл 7-голосных духовных мадригалов «Слёзы святого Петра» (издан 1595 год) и «Покаянные псалмы Давида» (рукопись 1571 года в формате ин-фолио украшена иллюстрациями Г. Милиха, предоставляющими ценный иконографический материал о жизни баварского двора).
Вместе с тем композитор не чуждался юмористических мотивов; например, в шансон «Раздаётся на пирах питие в трёх лицах» («Fertur in conviviis vinus, vina, vinum») пересказывается анекдот из жизни вагантов; в знаменитой песне «Matona mia cara» немецкий солдат поёт любовную серенаду, коверкая итальянские слова; в гимне «Ut queant laxis», использовавшемся в качестве основы сольмизации, имитируется неуклюжее сольфеджирование. Ряд ярких коротких песен написан на весьма легкомысленные стихи (некоторые из них, особенно морески, содержат обсценную лексику).
Издания:
Leuchtmann H., Schmid B. O. di Lasso. Seine Werke in zeitgenössischen Drucken, 1555–1687. Kassel; N. Y., 2001. Bd 1–3.