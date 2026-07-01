ЛАССИЛА МАЙЮ
ЛАССИЛА МАЙЮ - финский писатель, журналист.
Сын крестьянина. Окончил семинарию в городе Сортавала (1891 год), работал учителем в народных школах. В 1900-1904 годах жил в Санкт-Петербурге, состоял в террористической группе эсеров. В 1916 году сблизился с социал-демократами; в 1916-1918 годах сотрудничал в революционной печати.
Литературный дебют - автобиографический роман «Хархама» («Harhama», 1909 год). Центральная тема творчества Лассила - жизнь финской деревни. Наиболее известна юмористическая повесть «За спичками» («Tulitikkuja lainaamassa», 1910 год; русский перевод М. М. Зощенко, 1949 год; экранизация Р. Орко и Л. И. Гайдая, 1980 год).
Среди других сочинений: повести «Пирттипохья и её обитатели» («Pirttipohjalaiset», 1911 год, русский перевод 1957 год), «Воскресший из мёртвых» («Kuolleista herännyt», 1916 год, русский перевод 1951 год); комедия «Мудрая дева» («Viisas neitsyt», около 1914 года, русский перевод 1960 год) и др.
После подавления Финляндской революции 1918 года расстрелян по приговору военно-полевой тройки.