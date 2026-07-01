ЛАССИЛА МАЙЮ

ЛАССИЛА МАЙЮ - финский пи­са­тель, жур­на­лист.

Сын кре­сть­я­ни­на. Окон­чил се­ми­на­рию в городе Сор­та­ва­ла (1891 год), ра­бо­тал учи­те­лем в народных шко­лах. В 1900-1904 годах жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, со­сто­ял в тер­ро­ри­стической груп­пе эсе­ров. В 1916 году сбли­зил­ся с со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми; в 1916-1918 годах со­труд­ни­чал в ре­во­люционной пе­ча­ти.

Литературный де­бют - ав­то­био­гра­фический ро­ман «Хар­ха­ма» («Harhama», 1909 год). Центральная те­ма твор­че­ст­ва Лассила - жизнь финской де­рев­ни. Наи­бо­лее из­вест­на юмо­ри­стическая по­весть «За спич­ка­ми» («Tu­li­tik­kuja lai­naa­massa», 1910 год; русский перевод М. М. Зо­щен­ко, 1949 год; эк­ра­ни­за­ция Р. Ор­ко и Л. И. Гай­дая, 1980 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: по­вес­ти «Пир­тти­по­хья и её оби­та­те­ли» («Pirt­ti­po­hja­l­aiset», 1911 год, русский перевод 1957 год), «Вос­крес­ший из мёрт­вых» («Ku­olleista herän­nyt», 1916 год, русский перевод 1951 год); ко­ме­дия «Муд­рая де­ва» («Vi­isas neit­syt», около 1914 года, русский перевод 1960 год) и др.

По­сле по­дав­ле­ния Финляндской ре­во­лю­ции 1918 года рас­стре­лян по при­го­во­ру во­ен­но-по­ле­вой трой­ки.