ЛАССАЛЬЯНСТВО
ЛАССАЛЬЯНСТВО - течение в германском рабочем движении. Возникло в начале 1860-х годов, получило название по имени своего родоначальника Ф. Лассаля.
Лассальянство было господствующим направлением в основанном Лассалем в 1863 году Всеобщем германском рабочем союзе (ВГРС), базировалось на выдвинутых Лассалем лозунгах о всеобщем избирательном праве как универсальном политическом средстве эмансипации пролетариата, о развитии системы производственных кооперативов (ассоциаций), действующих при государственной финансовой поддержке, как пути «введения социализма» и мирного преобразования существующего государства в «народное» и др.
Представители лассальянства рассматривали государство как вечную, надклассовую, нравственную категорию, назначение которой - «воспитание и развитие человечества в направлении к свободе». Эту задачу, по их мнению, государство выполняло всегда, даже вопреки воле его руководителей. Лассальянцы утверждали, что введение всеобщего избирательного права будет иметь следствием превращение государства в инструмент сознательного служения обществу. Выступая за независимость рабочего движения от либеральной буржуазии, лассальянцы в то же время проповедовали фактический отказ от классовой борьбы, в т. ч. от защиты экономических интересов рабочих через создание профсоюзов.
Нецелесообразность борьбы за улучшение материального положения рабочих обосновывалась пропагандировавшимся Лассалем «железным законом» заработной платы, согласно которому размер трудового вознаграждения рабочих прямо зависит от изменения их численности. Тезис Лассаля о том, что по отношению к пролетариату все остальные классы представляют «одну реакционную массу», привёл лассальянцев к отрицанию значения союза пролетариата с другими социальными слоями. В противовес марксистам, выступавшим за революционно-демократический путь обеспечения германского единства, Лассаль и его сторонники поддерживали политику объединения Германии «железом и кровью» под эгидой Пруссии. Они отвергали интернациональный характер рабочего движения и отказывались от участия в Интернационале 1-м.
В середине 1860-х годов внутри ВГРС возникла оппозиция лассальянства, лидерами которой стали В. Либкнехт и К. Ю. Вальтейх. Выйдя из союза, они сыграли видную роль в создании в 1869 году марксистской Социал-демократической рабочей партии (эйзенахцев). С исчезновением в 1871 году одного из главных противоречий между лассальянцами и эйзенахцами - по вопросу о путях объединения Германии - началась консолидация германского рабочего движения.
В 1875 году ВГРС и эйзенахцы объединились в Социалистическую рабочую партию. В её Готскую программу были включены основные постулаты лассальянства. Хотя идеи Ф. Лассаля не вошли в новую программу германской социал-демократии, принятую в 1891 году на съезде в Эрфурте, они продолжали длительное время оказывать влияние на социалистическое движение в Германии и, как и прежде, подвергались острой критике со стороны марксистов, усматривавших в лассальянстве один из важнейших идейных источников правого оппортунизма.