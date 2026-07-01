ЛАССАЛЬЯНСТВО

ЛАССАЛЬЯНСТВО - те­че­ние в германском ра­бо­чем дви­же­нии. Воз­ник­ло в начале 1860-х годов, по­лу­чи­ло название по име­ни сво­его ро­до­началь­ни­ка Ф. Лас­са­ля.

Лассальянство бы­ло гос­под­ствую­щим на­прав­ле­ни­ем в ос­но­ван­ном Лас­са­лем в 1863 году Все­об­щем германском ра­бо­чем сою­зе (ВГРС), ба­зи­ро­ва­лось на вы­дви­ну­тых Лас­са­лем ло­зун­гах о все­об­щем из­би­рательном пра­ве как уни­вер­саль­ном по­ли­тическом сред­ст­ве эман­си­па­ции про­ле­та­риа­та, о раз­ви­тии сис­те­мы про­из­водственных коо­пе­ра­ти­вов (ас­со­циа­ций), дей­ст­вую­щих при государственной фи­нан­со­вой под­держ­ке, как пу­ти «вве­де­ния со­циа­лиз­ма» и мир­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния су­ще­ст­вую­ще­го го­су­дар­ст­ва в «на­род­ное» и др.

Пред­ста­ви­те­ли лассальянства рас­смат­ри­ва­ли го­су­дар­ст­во как веч­ную, над­клас­со­вую, нрав­ст­вен­ную ка­те­го­рию, на­зна­че­ние ко­то­рой - «вос­пи­та­ние и раз­ви­тие че­ло­ве­че­ст­ва в на­прав­ле­нии к сво­бо­де». Эту за­да­чу, по их мне­нию, го­су­дар­ст­во вы­пол­ня­ло все­гда, да­же во­пре­ки во­ле его ру­ко­во­ди­те­лей. Лас­саль­ян­цы ут­вер­жда­ли, что вве­де­ние все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва бу­дет иметь след­ст­ви­ем пре­вра­ще­ние го­су­дар­ст­ва в ин­ст­ру­мент соз­на­тель­но­го слу­же­ния об­ще­ст­ву. Вы­сту­пая за не­за­ви­си­мость ра­бо­че­го дви­же­ния от ли­бе­раль­ной бур­жуа­зии, лас­саль­ян­цы в то же вре­мя про­по­ве­до­ва­ли фак­тический от­каз от клас­со­вой борь­бы, в т. ч. от за­щи­ты эко­но­мических ин­те­ре­сов ра­бо­чих че­рез соз­да­ние проф­сою­зов.

Не­це­ле­со­об­раз­ность борь­бы за улуч­ше­ние ма­те­ри­аль­но­го по­ло­же­ния ра­бо­чих обос­но­вы­ва­лась про­па­ган­ди­ро­вав­шим­ся Лас­са­лем «же­лез­ным за­ко­ном» за­ра­бот­ной пла­ты, со­глас­но ко­то­ро­му раз­мер тру­до­во­го воз­на­гра­ж­де­ния ра­бо­чих пря­мо за­ви­сит от из­ме­не­ния их чис­лен­но­сти. Те­зис Лас­са­ля о том, что по от­но­ше­нию к про­ле­та­ри­а­ту все ос­таль­ные клас­сы пред­став­ля­ют «од­ну ре­ак­ци­он­ную мас­су», при­вёл лас­саль­ян­цев к от­ри­ца­нию зна­че­ния сою­за про­ле­та­риа­та с другими со­ци­аль­ны­ми слоя­ми. В про­ти­во­вес мар­ксис­там, вы­сту­пав­шим за ре­во­люционно-де­мо­кра­тический путь обес­пе­че­ния германского един­ст­ва, Лас­саль и его сто­рон­ни­ки под­дер­жи­ва­ли по­ли­ти­ку объ­еди­не­ния Гер­ма­нии «же­ле­зом и кро­вью» под эги­дой Прус­сии. Они от­вер­га­ли ин­тер­на­цио­наль­ный ха­рак­тер ра­бо­че­го дви­же­ния и от­ка­зы­ва­лись от уча­стия в Ин­тер­на­цио­на­ле 1-м.

В середине 1860-х годов внут­ри ВГРС воз­ник­ла оп­по­зи­ция лассальянства, ли­де­ра­ми ко­то­рой ста­ли В. Либк­нехт и К. Ю. Валь­тейх. Вый­дя из сою­за, они сыг­ра­ли вид­ную роль в соз­да­нии в 1869 году мар­кси­ст­ской Со­ци­ал-де­мо­кра­тической ра­бо­чей пар­тии (эй­зе­нах­цев). С ис­чез­но­ве­ни­ем в 1871 году од­но­го из главных про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду лас­саль­ян­ца­ми и эй­зе­нах­ца­ми - по во­про­су о пу­тях объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии - на­ча­лась кон­со­ли­да­ция германского ра­бо­че­го дви­же­ния.

В 1875 году ВГРС и эй­зе­нах­цы объ­е­ди­ни­лись в Со­ци­а­ли­стическую ра­бо­чую пар­тию. В её Гот­скую про­грам­му бы­ли вклю­че­ны основные по­сту­ла­ты лассальянства. Хо­тя идеи Ф. Лас­са­ля не во­шли в но­вую про­грам­му германской со­ци­ал-де­мо­кра­тии, при­ня­тую в 1891 году на съез­де в Эр­фур­те, они про­дол­жа­ли дли­тель­ное вре­мя ока­зы­вать влия­ние на со­циа­ли­стическое дви­же­ние в Гер­ма­нии и, как и пре­ж­де, под­вер­га­лись ост­рой кри­ти­ке со сто­ро­ны мар­ксис­тов, ус­мат­ри­вав­ших в лассальянстве один из важ­ней­ших идей­ных ис­точ­ни­ков пра­во­го оп­пор­ту­низ­ма.

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