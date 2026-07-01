ЛАССАЛЬ ФЕРДИНАНД
ЛАССАЛЬ ФЕРДИНАНД - германский политический деятель, писатель, публицист, адвокат.
Из богатой еврейской купеческой семьи. В 1843-1846 годах изучал философию, историю и классическую филологию в университетах Бреслау и Берлина. В 1846-1854 годах вёл бракоразводный процесс графа С. фон Хацфельдт-Трахенберг, после успешного завершения которого получал от графини ежегодную пенсию в размере 7 тысяч талеров, что обеспечило ему финансовую независимость. В своих воззрениях был последователем философской теории Г. В. Ф. Гегеля, а также взглядов Л. Блана и П. Ж. Прудона, выдвинул собственную концепцию социализма (смотрите в статье Лассальянство).
Активно пропагандировал разработанный А. Р. Ж. Тюрго, Д. Рикардо и Т. Р. Мальтусом «железный закон» заработной платы, согласно которому размер зарплаты колеблется вокруг физически необходимого минимума средств к существованию под влиянием естественного движения численности рабочего населения. Во время Революции 1848-1849 годов в Германии состоял в революционном ополчении города Дюссельдорф, член революционно-демократического Народного клуба, призывал к отказу от уплаты налогов, вооружению народа и свержению прусского правительства.
Сотрудничал с издаваемой К. Марксом газетой «Neue Rheinische Zeitung» (впоследствии состоял в переписке с Марксом и Ф. Энгельсом до 1862 года). В ноябре 1848 года арестован и приговорён к 6-месячному тюремному заключению. После освобождения организовал в 1851 году нелегальный кружок революционных рабочих. В 1852 году оказывал поддержку подсудимым на кёльнском процессе против коммунистов. В последующие годы занимался научными исследованиями в области философии и права («Философия Гераклита Тёмного из Эфеса», опубликована в 1858 году; «Система приобретённых прав», опубликована в 1861 году), а также литературной деятельностью (автор драмы «Франц фон Зиккинген», 1859 год, русский перевод 1873 год, и др. произведений).
В 1857 году переехал в Берлин. В 1859 году издал книгу «Итальянская война и задачи Пруссии», в которой высказался за объединение Германии династическим путём под эгидой Пруссии, что вызвало резкую критику со стороны Маркса. В начале 1860-х годов в условиях конфликта между Вильгельмом I и прусским ландтагом пытался добиться лидерства в представленной в ландтаге Немецкой прогрессивной партии. После провала этой попытки развернул агитацию за создание германской рабочей партии. Написанные Лассалем в 1862-1863 годах «Программа работников» и «Гласный ответ Центральному комитету по созыву всеобщего германского рабочего конгресса в Лейпциге», центральное место в которых отводилось лозунгам введения в Пруссии всеобщего избирательного права и создания производственных кооперативов, кредитуемых государством, были положены в основу программы созданного под его руководством в мае 1863 года Всеобщего германского рабочего союза (ВГРС).
Деятельность Лассаля по созданию ВГРС способствовала консолидации германского пролетариата как самостоятельной политической силы и выдвинула его в число лидеров германского рабочего движения. В мае и июне 1863 года Лассаль имел две конфиденциальные встречи с премьер-министром Пруссии О. фон Бисмарком, в ходе которых пытался убедить последнего в необходимости введения в Пруссии всеобщего избирательного права, высказался в поддержку монархического строя, выразив надежду на превращение прусского государства в «народное королевство», а также поддержал планы объединения германских государств под скипетром Гогенцоллернов. В марте 1864 года привлекался к суду по обвинению в посягательстве на существующий строй, но был оправдан присяжными. Находясь на лечении в Швейцарии, умер от раны, полученной на дуэли. Погребён на еврейском кладбище в Бреслау.
Сочинения:
Дневник. СПб., 1901
Письма. СПб., 1905
Briefe von F. Lassalle an K. Marx und F. Engels. 2. Aufl. Stuttg., 1913
Gesammelte Reden und Schriften / Hrsg. von E. Bernstein. B., 1919–1920. Bd 1–12; Избранные сочинения. М., 1920
Nachgelassene Briefe und Schriften / Hrsg. von G. Mayer. Stuttg.; B., 1921–1925. Bd 1–6; Сочинения. М., 1925. Т. 1–3.