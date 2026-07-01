ЛАССАЛЬ ФЕРДИНАНД

ЛАССАЛЬ ФЕРДИНАНД - германский по­ли­тический дея­тель, пи­са­тель, пуб­ли­цист, ад­во­кат.

Из бо­га­той еврейской ку­печеской се­мьи. В 1843-1846 годах изу­чал фи­ло­со­фию, ис­то­рию и клас­сическую фи­ло­ло­гию в университетах Брес­лау и Бер­ли­на. В 1846-1854 годах вёл бра­ко­раз­вод­ный про­цесс графа С. фон Хац­фельдт-Тра­хен­берг, по­сле ус­пеш­но­го за­вер­ше­ния ко­то­ро­го по­лу­чал от гра­фи­ни еже­год­ную пен­сию в раз­ме­ре 7 тысяч та­ле­ров, что обес­пе­чи­ло ему фи­нан­со­вую не­за­ви­си­мость. В сво­их воз­зре­ни­ях был по­сле­до­ва­те­лем фи­лософской тео­рии Г. В. Ф. Ге­ге­ля, а так­же взгля­дов Л. Бла­на и П. Ж. Пру­до­на, вы­дви­нул собственную кон­цеп­цию со­циа­лиз­ма (смотрите в статье Лас­саль­ян­ст­во).

Ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вал раз­ра­бо­тан­ный А. Р. Ж. Тюр­го, Д. Ри­кар­до и Т. Р. Маль­ту­сом «же­лез­ный за­кон» за­ра­бот­ной пла­ты, со­глас­но ко­то­ро­му раз­мер зар­пла­ты ко­леб­лет­ся во­круг фи­зи­че­ски не­об­хо­ди­мо­го ми­ни­му­ма средств к су­ще­ст­во­ва­нию под влия­ни­ем ес­тественного дви­же­ния чис­лен­но­сти ра­бо­че­го на­се­ле­ния. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии со­сто­ял в ре­во­люционном опол­че­нии города Дюс­сель­дорф, член ре­во­лю­ци­он­но-де­мо­кра­тического Народного клу­ба, при­зы­вал к от­ка­зу от уп­ла­ты на­ло­гов, воо­ру­же­нию на­ро­да и свер­же­нию прусского пра­ви­тель­ст­ва.

Со­труд­ни­чал с из­да­вае­мой К. Мар­ксом газетой «Neue Rheinische Zei­tung» (впо­след­ст­вии со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с Мар­ксом и Ф. Эн­гель­сом до 1862 года). В но­ябре 1848 года аре­сто­ван и при­го­во­рён к 6-ме­сяч­но­му тю­рем­но­му за­клю­че­нию. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния ор­гани­зо­вал в 1851 году не­ле­галь­ный кру­жок ре­во­люционных ра­бо­чих. В 1852 году ока­зы­вал под­держ­ку под­су­ди­мым на кёльн­ском про­цес­се про­тив ком­му­ни­стов. В по­сле­дую­щие го­ды за­ни­мал­ся на­учными ис­сле­до­ва­ния­ми в об­лас­ти фи­ло­со­фии и пра­ва («Фи­ло­со­фия Ге­рак­ли­та Тём­но­го из Эфе­са», опубликована в 1858 году; «Сис­те­ма при­обре­тён­ных прав», опубликована в 1861 году), а так­же литературной дея­тель­но­стью (ав­тор дра­мы «Франц фон Зик­кин­ген», 1859 год, русский перевод 1873 год, и др. про­из­ве­де­ний).

В 1857 году пе­реехал в Бер­лин. В 1859 году из­дал кни­гу «Италь­ян­ская вой­на и за­да­чи Прус­сии», в ко­то­рой вы­ска­зал­ся за объ­е­ди­не­ние Гер­ма­нии ди­на­стическим пу­тём под эги­дой Прус­сии, что вы­зва­ло рез­кую кри­ти­ку со сто­ро­ны Мар­кса. В начале 1860-х годов в ус­ло­ви­ях кон­флик­та ме­ж­ду Виль­гель­мом I и прусским ланд­та­гом пы­тал­ся до­бить­ся ли­дер­ст­ва в пред­став­лен­ной в ланд­та­ге Немецкой про­грес­сив­ной пар­тии. По­сле про­ва­ла этой по­пыт­ки раз­вер­нул аги­та­цию за соз­да­ние германской ра­бо­чей пар­тии. На­пи­сан­ные Лассалем в 1862-1863 годах «Про­грам­ма ра­бот­ни­ков» и «Глас­ный от­вет Цен­траль­но­му ко­ми­те­ту по со­зы­ву все­об­ще­го гер­ман­ско­го ра­бо­че­го кон­грес­са в Лейп­ци­ге», центральное ме­сто в ко­то­рых от­во­ди­лось ло­зун­гам вве­де­ния в Прус­сии все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва и соз­да­ния про­из­водственных ко­опе­ра­ти­вов, кре­ди­туе­мых го­су­дар­ст­вом, бы­ли по­ло­же­ны в ос­но­ву про­грам­мы соз­дан­но­го под его ру­ко­во­дством в мае 1863 года Все­об­ще­го германского ра­бо­че­го сою­за (ВГРС).

Дея­тель­ность Лассаля по соз­да­нию ВГРС спо­соб­ст­во­ва­ла кон­со­ли­да­ции германского про­ле­та­риа­та как са­мо­сто­ятельной по­ли­тической си­лы и вы­дви­ну­ла его в чис­ло ли­де­ров германского ра­боче­го дви­же­ния. В мае и ию­не 1863 года Лассаль имел две кон­фи­ден­ци­аль­ные встре­чи с пре­мьер-министром Прус­сии О. фон Бис­мар­ком, в хо­де ко­то­рых пы­тал­ся убе­дить по­след­не­го в не­об­хо­ди­мо­сти вве­де­ния в Прус­сии все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва, вы­ска­зал­ся в под­держ­ку мо­нар­хического строя, вы­ра­зив на­де­ж­ду на пре­вра­ще­ние прусского го­су­дар­ст­ва в «на­род­ное ко­ролев­ст­во», а так­же под­дер­жал пла­ны объ­еди­не­ния германских го­су­дарств под ски­пет­ром Го­ген­цол­лер­нов. В мар­те 1864 года при­вле­кал­ся к су­ду по об­ви­не­нию в по­ся­га­тель­ст­ве на су­ще­ст­вую­щий строй, но был оправ­дан при­сяж­ны­ми. На­хо­дясь на ле­че­нии в Швей­ца­рии, умер от ра­ны, по­лу­чен­ной на ду­эли. По­гре­бён на еврейском клад­би­ще в Брес­лау.

Сочинения :

Днев­ник. СПб., 1901

Пись­ма. СПб., 1905

Briefe von F. Las­salle an K. Marx und F. Engels. 2. Aufl. Stuttg., 1913

Ge­sam­melte Re­den und Schriften / Hrsg. von E. Bern­stein. B., 1919–1920. Bd 1–12; Из­бран­ные со­чи­не­ния. М., 1920

Nach­gelassene Briefe und Schrif­ten / Hrsg. von G. Mayer. Stuttg.; B., 1921–1925. Bd 1–6; Со­чи­не­ния. М., 1925. Т. 1–3.