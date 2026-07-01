ЛАСЛО I
ЛАСЛО I - венгерский король в 1077-1095 годах.
Из династии Арпадов, сын короля Белы I (1060-1063 годы). Провозглашён королём после смерти брата Гезы I (1074-1077 годы). Взойдя на престол, добился прекращения феодальных усобиц, юридически закрепил нормы частной собственности, установил суровые наказания за воровство и разбой, урегулировал выплату церковной десятины, повысил собираемость налогов. Щедрыми пожалованиями, основанием новых епархий и аббатств
Ласло I упрочил позиции католической Церкви в Венгрии. В 1083 году добился канонизации Иштвана I, его сына Имре и епископа Геллерта. В 1091 году Ласло I установил власть над Хорватией, включая приморские территории, вступив из-за этого в конфликт с папой Римским; нанёс сокрушительное поражение половцам, опустошавшим Венгрию своими набегами; занял междуречье Моравы и Дрины, включая крепости Срем и Белград.
В 1092 году возглавил совместный с поляками поход против теребовльского князя Василько Ростиславича. В 1095 году готовился к крестовому походу в Святую землю, но начавшаяся борьба за чешский престол заставила его отправиться с войском на помощь моравскому князю Конраду. В пути Ласло I заболел и умер в городе Нитра. Похоронен в Шомодьваре, в 1106 году перезахоронен в Надьвараде (ныне Орадя, Румыния). Канонизирован в 1192 году.