ЛАСЛО I

ЛАСЛО I - венгерский ко­роль в 1077-1095 годах.

Из ди­на­стии Ар­па­дов, сын ко­ро­ля Бе­лы I (1060-1063 годы). Про­воз­гла­шён ко­ро­лём по­сле смер­ти бра­та Ге­зы I (1074-1077 годы). Взой­дя на пре­стол, до­бил­ся пре­кра­ще­ния феодальных усо­биц, юри­ди­че­ски за­кре­пил нор­мы ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, ус­та­но­вил су­ро­вые на­ка­за­ния за во­ров­ст­во и раз­бой, уре­гу­ли­ро­вал вы­пла­ту цер­ков­ной де­ся­ти­ны, по­вы­сил со­би­рае­мость на­ло­гов. Щед­ры­ми по­жа­ло­ва­ния­ми, ос­но­ва­ни­ем но­вых епар­хий и аб­батств

Ласло I уп­ро­чил по­зи­ции ка­то­лической Церк­ви в Венг­рии. В 1083 году до­бил­ся ка­но­ни­за­ции Иш­тва­на I, его сы­на Им­ре и епископа Гел­лер­та. В 1091 году Ласло I ус­та­но­вил власть над Хор­ва­ти­ей, вклю­чая при­мор­ские тер­ри­то­рии, всту­пив из-за это­го в кон­фликт с па­пой Рим­ским; на­нёс со­кру­шительное по­ра­же­ние по­лов­цам, опу­с­то­шав­шим Венг­рию свои­ми на­бе­га­ми; за­нял ме­ж­ду­ре­чье Мо­ра­вы и Дри­ны, вклю­чая кре­по­сти Срем и Бел­град.

В 1092 году воз­гла­вил сов­мест­ный с по­ля­ка­ми по­ход про­тив те­ре­бовль­ско­го князя Ва­силь­ко Рос­ти­сла­ви­ча. В 1095 году го­то­вил­ся к кре­сто­во­му по­хо­ду в Святую зем­лю, но на­чав­шая­ся борь­ба за чешский пре­стол за­ста­ви­ла его от­пра­вить­ся с вой­ском на по­мощь мо­рав­ско­му князю Кон­ра­ду. В пу­ти Ласло I забо­лел и умер в городе Нит­ра. По­хо­ро­нен в Шо­модь­ва­ре, в 1106 году пе­ре­за­хо­ро­нен в На­дьва­ра­де (ны­не Ора­дя, Ру­мы­ния). Ка­но­ни­зи­ро­ван в 1192 году.