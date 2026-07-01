ЛАСЛО ДЬЮЛА
ЛАСЛО ДЬЮЛА - венгерский археолог, художник, член Венгерской художественной академии (1996 год).
Окончил АХ в Будапеште (1932 год), одновременно изучал археологию и этнографию в Будапештском университете. Сотрудник Венгерского национального музея (1937-1940 годы; в 1952-1957 годах заведующий отделом средневековой археологии), преподаватель университета в городе Клуж (1940-1949 годы), профессор, заведующий кафедрой археологии в Будапештском университете (1957-1980 годы). Специалист по археологии и истории эпохи Великого переселения народов (особенно авар), обретения родины венграми, истории древних венгров, средневековому искусству.
Руководил раскопками венгерского поселения X века Чонград-Фелдьё и др. Создатель венгерской школы «археологии с человеческим лицом», что подразумевало использование этнографических параллелей в изучении быта и мировоззрения древности, реконструкцию общественных отношений на основе анализа могильников и др. Автор дискуссионной теории о «двойном обретении родины» венграми (переселенцев, появившихся на территории Венгрии в 670-е годы, отождествил с первой волной венгров; их потомки составили слой общинников в конце IX века, во время появления венгров Арпада, «обретателей родины»). Наиболее известный венгерский археолог-популяризатор. Автор более 1000 портретов, археологических иллюстраций (реконструкций по археологическим материалам), 25 книг и 700 статей. Книги и лекции Ласло на многие десятилетия определили изучение археологами Венгрии эпохи Великого переселения народов и древних венгров.
Сочинения:
A koroncói lelet és a honfog lalo magyarok Nyerge=Der Grabfund von Koroncó und der altungarische Sattel. Bdpst, 1943
A honfoglaló magyar nép élete... Bdpst, 1944
The significance of the hun golden bow // Acta Archaeologica Hungaricae, 1951. Vol. 1. № 1/2
Études archéologiques sur l’histoire de la société des Avars. Bdpst, 1955
Contribution а̀ l’archéologie de l’époque des Migrations // Acta Archaeologica Hungaricae. 1957. Vol. 8. № 3/4
Nagyszentmiklós kincs. Bdpst, 1977 (tarsszerzö I. Rácz)
Der Karpatenbecken zur Zeit der ungarischen Landnahme // Comparative-Historical Linguistics: Indo-European and Finno-Ugric. Amst.; Phil., 1993. Vol. 3.