ЛАСЛО ДЬЮЛА

ЛАСЛО ДЬЮЛА - венгерский ар­хео­лог, ху­дож­ник, член Венгерской ху­дожественной ака­де­мии (1996 год).

Окон­чил АХ в Бу­да­пеш­те (1932 год), од­но­вре­мен­но изу­чал ар­хео­ло­гию и эт­но­гра­фию в Бу­да­пешт­ском университете. Со­труд­ник Вен­гер­ско­го на­цио­наль­но­го му­зея (1937-1940 годы; в 1952-1957 годах заведующий от­де­лом средневековой ар­хео­ло­гии), пре­по­да­ва­тель университета в городе Клуж (1940-1949 годы), профессор, заведующий ка­фед­рой ар­хео­ло­гии в Бу­да­пешт­ском университете (1957-1980 годы). Спе­циа­лист по ар­хео­ло­гии и ис­то­рии эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов (осо­бен­но авар), об­ре­те­ния ро­ди­ны венг­ра­ми, ис­то­рии древ­них венг­ров, средневековому искусству.

Ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми венгерского по­се­ле­ния X века Чон­град-Фел­дьё и др. Соз­да­тель венгерской шко­лы «ар­хео­ло­гии с че­лове­че­ским ли­цом», что под­ра­зу­ме­ва­ло ис­поль­зо­ва­ние эт­но­гра­фических па­рал­ле­лей в изу­че­нии бы­та и ми­ро­воз­зре­ния древ­но­сти, ре­кон­ст­рук­цию об­щественных от­но­ше­ний на ос­но­ве ана­ли­за мо­гиль­ников и др. Ав­тор дис­кус­си­он­ной тео­рии о «двой­ном об­ре­те­нии ро­ди­ны» венг­ра­ми (пе­ре­се­лен­цев, поя­вив­ших­ся на тер­ри­то­рии Венг­рии в 670-е годы, ото­жде­ст­вил с пер­вой вол­ной венг­ров; их по­том­ки со­ста­ви­ли слой об­щин­ни­ков в конце IX века, во вре­мя по­яв­ле­ния венг­ров Ар­па­да, «об­ре­та­те­лей ро­ди­ны»). Наи­бо­лее из­вест­ный венгерский ар­хео­лог-по­пу­ля­ри­за­тор. Ав­тор бо­лее 1000 порт­ре­тов, ар­хео­ло­гических ил­лю­ст­ра­ций (ре­кон­ст­рук­ций по ар­хео­ло­гическим ма­те­риа­лам), 25 книг и 700 ста­тей. Кни­ги и лек­ции Ласло на мно­гие де­ся­ти­ле­тия оп­ре­де­ли­ли изу­че­ние ар­хео­ло­га­ми Венг­рии эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов и древ­них венг­ров.

Сочинения :

A koroncói lelet és a hon­fog lalo mag­yarok Ny­erge=Der Grab­fund von Koroncó und der al­tun­gari­sche Sat­tel. Bdpst, 1943

A hon­fo­glaló mag­yar nép élete... Bdpst, 1944

The sig­nifi­cance of the hun golden bow // Acta Ar­chae­ologica Hun­ga­ri­cae, 1951. Vol. 1. № 1/2

Études archéologiques sur l’his­toire de la so­ciété des Avars. Bdpst, 1955

Con­tri­bu­tion а̀ l’archéo­logie de l’épo­que des Mi­gra­tions // Acta Archaeologica Hungaricae. 1957. Vol. 8. № 3/4

Nagyszent­miklós kincs. Bdpst, 1977 (tarsszerzö I. Rácz)

Der Kar­paten­becken zur Zeit der un­gari­schen Land­nahme // Com­para­tive-Hi­s­tori­cal Lin­guis­tics: Indo-Euro­pean and Fin­no-Ugric. Amst.; Phil., 1993. Vol. 3.