ЛАСКО
ЛАСКО - пещера с верхнепалеолитическими изображениями (около 15 тысяч лет назад) в долине реки Везер, близ современного города Монтиньяк (департамент Дордонь, Франция).
Обнаружена в 1940 году; живопись и культурный слой изучали А. Брёйль, А. Ламинь-Эмперер, А. Леруа-Гуран; значительную часть изображений скопировал аббат А. Глори в 1950-1960-х годах. Протяжённость пещеры около 250 м, высотный перепад около 30 м. Обнаружено около 600 изображений, выполненных краской, и 1500 года - гравировкой (животные, различные знаки). В т. н. Ротонде быков (Большой зал, Зал быков) чёрным и красным выполнена одна из самых монументальных (некоторые фигуры длиной до 5 м) композиций первобытного искусства: друг напротив друга изображены быки (2 и 3), левее - 7 лошадей, головами обращённые в одну сторону; среди др. изображений - «единорог» (интерпретируемый и как замаскированный человек), олени с ветвистыми рогами, показанными тонкой линией.
Из Зала быков ведёт расширяющийся проход, на сводах которого полихромные изображения лошадей, бизонов, козлов, геометрические знаки, здесь же один из самых знаменитых персонажей палеолитического искусства - «прыгающая корова». Другое 15-метровое ответвление из Зала быков ведёт в неудобное для рисования помещение (т. н. Зал гравировок) с изображениями лошадей, козлов, оленей, прямоугольных знаков (иногда трактующихся как изображения ловушек) и др., большинство из которых выполнено гравировкой. Наиболее знаменита сцена «корриды» (выполнена краской): огромный бизон изображён в угрожающей позе, его тело пронзено копьём, из раны в брюхе вываливаются внутренности; перед бизоном лежащая фигура - схематично трактованный антропоморфный персонаж с птичьим клювом и четырёхпалыми кистями рук, рядом - «жезл» или копьеметалка, декорированная фигурой птицы (или птица на шесте); поодаль - фигура носорога.
Среди существенных изобразительных новаций: в сцене поражённых стрелами лошадей для передачи движения использован приём умножения деталей («лишние» головы и ноги), присутствуют «парциальные» изображения, где вместо животного показана лишь его часть. Культурный слой зафиксирован вблизи от входа, там, где площадка имела естественное освещение, он маломощный, судя по всему, пещера посещалась эпизодически, постоянного поселения не было. Среди находок - лампа из песчаника с декорированной ручкой. Сейчас Ласко закрыта из-за климатических изменений, ухудшающих состояние красок; для туристических посещения создана пещера-дублёр. Ласко включена в список Всемирного наследия.