ЛАСКО

ЛАСКО - пе­ще­ра с верх­не­па­лео­ли­ти­че­ски­ми изо­бра­же­ния­ми (около 15 тысяч лет на­зад) в до­ли­не реки Ве­зер, близ современного города Мон­тинь­як (департамент Дор­донь, Фран­ция).

Об­на­ру­же­на в 1940 году; жи­во­пись и куль­тур­ный слой изу­ча­ли А. Брёйль, А. Ла­минь-Эм­пе­рер, А. Ле­руа-Гу­ран; зна­чительную часть изо­бра­же­ний ско­пи­ро­вал аб­бат А. Гло­ри в 1950-1960-х годах. Про­тя­жён­ность пе­ще­ры около 250 м, вы­сот­ный пе­ре­пад около 30 м. Об­на­ру­же­но около 600 изо­бра­же­ний, вы­пол­нен­ных крас­кой, и 1500 года - гра­ви­ров­кой (жи­вот­ные, различные зна­ки). В т. н. Ро­тон­де бы­ков (Боль­шой зал, Зал бы­ков) чёр­ным и крас­ным вы­пол­не­на од­на из са­мых мо­ну­мен­таль­ных (не­ко­то­рые фи­гу­ры дли­ной до 5 м) ком­по­зи­ций пер­во­быт­но­го искусства: друг на­про­тив дру­га изо­бра­же­ны бы­ки (2 и 3), ле­вее - 7 ло­ша­дей, го­ло­ва­ми об­ра­щён­ные в од­ну сто­ро­ну; сре­ди др. изо­бра­же­ний - «еди­но­рог» (ин­тер­пре­ти­руе­мый и как за­мас­ки­ро­ван­ный че­ло­век), оле­ни с вет­ви­сты­ми ро­га­ми, по­ка­зан­ны­ми тон­кой ли­ни­ей.

Из За­ла бы­ков ве­дёт рас­ши­ряю­щий­ся про­ход, на сво­дах ко­то­ро­го по­ли­хром­ные изо­бра­же­ния ло­ша­дей, би­зо­нов, коз­лов, гео­мет­рические зна­ки, здесь же один из са­мых зна­ме­ни­тых пер­со­на­жей па­лео­ли­тического искусства - «пры­гаю­щая ко­ро­ва». Дру­гое 15-мет­ро­вое от­ветв­ле­ние из За­ла бы­ков ве­дёт в не­удоб­ное для ри­со­ва­ния по­ме­ще­ние (т. н. Зал гра­ви­ро­вок) с изо­бра­же­ния­ми ло­ша­дей, коз­лов, оле­ней, пря­мо­уголь­ных зна­ков (ино­гда трак­тую­щих­ся как изо­бра­же­ния ло­ву­шек) и др., боль­шин­ст­во из ко­то­рых вы­пол­не­но гра­ви­ров­кой. Наи­бо­лее зна­ме­ни­та сце­на «кор­ри­ды» (вы­пол­не­на крас­кой): ог­ром­ный би­зон изо­бра­жён в уг­ро­жаю­щей по­зе, его те­ло прон­зе­но копь­ём, из ра­ны в брю­хе вы­ва­ли­ва­ют­ся внут­рен­но­сти; пе­ред би­зо­ном ле­жа­щая фи­гу­ра - схе­ма­тич­но трак­то­ван­ный ан­тро­по­морф­ный пер­со­наж с птичь­им клю­вом и че­ты­рёх­па­лы­ми кис­тя­ми рук, ря­дом - «жезл» или копь­е­ме­тал­ка, де­ко­ри­ро­ван­ная фи­гу­рой пти­цы (или пти­ца на шес­те); по­одаль - фи­гу­ра но­со­ро­га.

Сре­ди су­ще­ст­вен­ных изо­бра­зительных но­ва­ций: в сце­не по­ра­жён­ных стре­ла­ми ло­ша­дей для пе­ре­да­чи дви­же­ния ис­поль­зо­ван при­ём ум­но­же­ния де­та­лей («лиш­ние» го­ло­вы и но­ги), при­сут­ст­ву­ют «пар­ци­аль­ные» изо­бра­же­ния, где вме­сто жи­вот­но­го по­ка­за­на лишь его часть. Куль­тур­ный слой за­фик­си­ро­ван вбли­зи от вхо­да, там, где пло­щад­ка име­ла ес­тественное ос­ве­ще­ние, он ма­ло­мощ­ный, су­дя по все­му, пе­ще­ра по­се­ща­лась эпи­зо­ди­че­ски, по­сто­ян­но­го по­се­ле­ния не бы­ло. Сре­ди на­хо­док - лам­па из пес­ча­ни­ка с де­ко­ри­ро­ван­ной руч­кой. Сей­час Ласко за­кры­та из-за кли­ма­тических из­ме­не­ний, ухуд­шаю­щих со­стоя­ние кра­сок; для ту­ри­стических по­се­ще­ния соз­да­на пе­ще­ра-дуб­лёр. Ласко вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)