ЛАСКИЙ ЯН (СТАРШИЙ)
ЛАСКИЙ ЯН - польский политический и церковный деятель, дипломат.
Дядя Я. Лаского. Выходец из обедневшего дворянского рода. В 1471 году рукоположен в священники. В 1490-1503 годах коронный и верховный коронный секретарь, в 1503-1510 годах великий коронный канцлер, главный советник короля Александра Ягеллончика (1501-1506 годы). Участвовал в подготовке Сеймом Радомской конституции 1505 года, завершившей процесс становления сословной монархии в Польше.
В 1506 году занимался сбором и публикацией всех постановлений Сейма (т. н. статут Лаского). В составе дипломатических и церковных миссий посетил Рим, Вену, Фландрию, добивался возвращения в состав Польши Мазовии и Поморья и присоединения к Польше земель Тевтонского ордена, противник усиления позиций Габсбургов в Венгрии. С 1510 года архиепископ Гнезненский, примас Польши и Литвы.
В 1513-1515 годах, участвуя в работе V Латеранского собора, получил согласие папы Римского на переход Тевтонского ордена в вассальную зависимость от Польши, представил план крестовых походов против Османской империи и Русского государства. В 1521 году возглавил движение шляхты за возврат захваченных магнатами королевских имений («экзекуцию прав и земель»). Решительный противник лютеранства и православия. Ввёл цензуру книг и восстановил инквизицию. Крупнейший меценат среди польских примасов XVI века, материально поддерживал Краковский университет.