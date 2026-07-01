ЛАСКИЙ ЯН (СТАРШИЙ)

ЛАСКИЙ ЯН - польский по­ли­тический и цер­ков­ный дея­тель, ди­пло­мат.

Дя­дя Я. Лас­ко­го. Вы­хо­дец из обед­нев­ше­го дво­рян­ско­го ро­да. В 1471 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. В 1490-1503 годах ко­рон­ный и вер­хов­ный ко­рон­ный сек­ре­тарь, в 1503-1510 годах ве­ли­кий ко­рон­ный канц­лер, главный со­вет­ник ко­ро­ля Алек­сан­д­ра Ягел­лон­чи­ка (1501-1506 годы). Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Сей­мом Ра­дом­ской кон­сти­ту­ции 1505 года, за­вер­шив­шей про­цесс ста­нов­ле­ния со­слов­ной мо­нар­хии в Поль­ше.

В 1506 году за­ни­мал­ся сбо­ром и пуб­ли­ка­ци­ей всех по­ста­нов­ле­ний Сей­ма (т. н. ста­тут Лас­ко­го). В со­ста­ве ди­пло­ма­тических и цер­ков­ных мис­сий по­се­тил Рим, Ве­ну, Флан­д­рию, до­би­вал­ся воз­вра­ще­ния в со­став Поль­ши Ма­зо­вии и По­мо­рья и при­со­еди­не­ния к Поль­ше зе­мель Тев­тон­ско­го ор­де­на, про­тив­ник уси­ле­ния по­зи­ций Габс­бур­гов в Венг­рии. С 1510 года ар­хи­епископ Гнез­нен­ский, при­мас Поль­ши и Лит­вы.

В 1513-1515 годах, уча­ст­вуя в ра­бо­те V Ла­те­ран­ско­го со­бо­ра, по­лу­чил со­гла­сие па­пы Рим­ско­го на пе­ре­ход Тев­тон­ско­го ор­де­на в вас­саль­ную за­ви­си­мость от Поль­ши, пред­ста­вил план кре­сто­вых по­хо­дов про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии и Русского государства. В 1521 году воз­гла­вил дви­же­ние шлях­ты за воз­врат за­хва­чен­ных маг­на­та­ми ко­ро­лев­ских име­ний («эк­зе­ку­цию прав и зе­мель»). Ре­ши­тель­ный про­тив­ник лю­те­ран­ст­ва и пра­во­сла­вия. Ввёл цен­зу­ру книг и вос­ста­но­вил ин­кви­зи­цию. Круп­ней­ший ме­це­нат сре­ди польских при­ма­сов XVI века, ма­те­ри­аль­но под­дер­жи­вал Кра­ков­ский уни­вер­си­тет.