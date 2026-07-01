ЛАСКИЙ ЯН (МЛАДШИЙ)
ЛАСКИЙ ЯН - польский религиозный деятель, реформатор Церкви.
Племянник Я. Лаского. В 1514-1519 годах учился в Венском, Болонском и Падуанском университетах, по возвращении на родину рукоположен в священники. В 1524 году посетил Францию и Нидерланды, где сблизился с швейцарскими и французскими гуманистами и деятелями Реформации, в т. ч. Эразмом Роттердамским, приобрёл его библиотеку (оставалась у Э. Роттердамского вплоть до его смерти). В 1529 году выполнял дипломатические поручения Сигизмунда I Старого в Венгрии.
После смерти дяди исполнял обязанности администратора Гнезненского архиепископства. Во время заграничной поездки в 1538 году женился в городе Лёвен (Лувен), что привело к разрыву Лаского с католической Церковью. В дальнейшем занимался распространением реформационных идей в европейских странах, участвовал в реформировании английской Церкви. В 1550 году назначен королём Эдуардом VI «суперинтендентом церквей всех иностранцев». В 1556 году приглашён в Польшу для устройства кальвинистской Церкви, стал её суперинтендантом в Малой Польше.
Ланской был близок к королю Сигизмунду II Августу, что позволяло ему противостоять интригам католического духовенства. Пытался объединить протестантские общины Речи Посполитой, разрабатывал планы радикальной церковной реформы, с этой целью совершил поездку к прусскому герцогу Альбрехту I (1525-1568 годы) в Кёнигсберг, однако переговоры не принесли результата. После смерти Ланского кальвинистская Церковь в Польше быстро пришла в упадок.