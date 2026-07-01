ЛАСКИЙ ЯН (МЛАДШИЙ)

ЛАСКИЙ ЯН - польский ре­лигиозный дея­тель, ре­фор­ма­тор Церк­ви.

Пле­мян­ник Я. Лас­ко­го. В 1514-1519 годах учил­ся в Вен­ском, Бо­лон­ском и Па­ду­ан­ском университетах, по воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. В 1524 году по­се­тил Фран­цию и Ни­дер­лан­ды, где сбли­зил­ся с швейцарскими и французскими гу­ма­ни­ста­ми и дея­те­ля­ми Ре­фор­ма­ции, в т. ч. Эраз­мом Рот­тер­дам­ским, при­об­рёл его биб­лио­те­ку (ос­та­ва­лась у Э. Рот­тер­дам­ско­го вплоть до его смер­ти). В 1529 году вы­пол­нял ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния Си­гиз­мун­да I Ста­ро­го в Венг­рии.

По­сле смер­ти дя­ди ис­пол­нял обя­зан­но­сти ад­ми­ни­ст­ра­то­ра Гнез­нен­ско­го ар­хи­епи­скоп­ст­ва. Во вре­мя за­гра­нич­ной по­езд­ки в 1538 году же­нил­ся в городе Лё­вен (Лу­вен), что при­ве­ло к раз­ры­ву Лаского с ка­то­лической Цер­ко­вью. В даль­ней­шем за­ни­мал­ся рас­про­стра­не­ни­ем ре­фор­мационных идей в ев­ропейских стра­нах, уча­ст­во­вал в ре­фор­ми­ро­ва­нии английской Церк­ви. В 1550 году на­зна­чен ко­ро­лём Эду­ар­дом VI «су­пер­ин­тен­ден­том церк­вей всех ино­стран­цев». В 1556 году при­гла­шён в Поль­шу для уст­рой­ст­ва каль­ви­ни­ст­ской Церк­ви, стал её су­пер­ин­тен­дан­том в Ма­лой Поль­ше.

Ланской был бли­зок к ко­ро­лю Си­гиз­мун­ду II Ав­гу­сту, что по­зво­ля­ло ему про­ти­во­сто­ять ин­три­гам ка­то­лического ду­хо­вен­ст­ва. Пы­тал­ся объ­е­ди­нить про­тес­тант­ские об­щи­ны Ре­чи По­спо­ли­той, раз­ра­ба­ты­вал пла­ны ра­ди­каль­ной цер­ков­ной ре­фор­мы, с этой це­лью со­вер­шил по­езд­ку к прусскому гер­цо­гу Альб­рех­ту I (1525-1568 годы) в Кё­нигс­берг, од­на­ко пе­ре­го­во­ры не при­нес­ли ре­зуль­та­та. По­сле смер­ти Ланского каль­ви­ни­ст­ская Цер­ковь в Поль­ше бы­ст­ро при­шла в упа­док.