ЛАСКАРЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

Происхождение и образование.

В 1892 г. окончил Новороссийский университет, был оставлен для приготовления к профессорскому званию и начал работать лаборантом при геологическом кабинете университета. С 1901 г. стал преподавать в Новороссийском университете. В 1904 г. в Киевском университете защитил докторскую диссертацию. В 1914 г. стал ординарным профессором.

Эмиграция.

После первой мировой войны, был выслан за пределы родины советскими властями. Первоначально преподавал в Афинах, а с 1920 г. начался югославский период жизни и деятельности профессора В.Д. Ласкарева. В Белградском университете он как внештатный профессор преподавал палеонтологию, геологию кайнозойского периода. Кроме того, был активным сотрудником Геологического института при Белградском университете. Наряду с преподавательской работой, вел изучение слоев кайнозойского периода сначала в окрестностях Белграда, а затем и на значительной части территории Сербии. Возглавлял редакционную комиссию Русского научного института в Белграде.

15 февраля 1932 г. В.Д. Ласкарев был избран членом-корреспондентом, а 29 марта 1947 г. стал действительным членом САНУ и первым директором Геологического института Академии наук. Его ученики и коллеги отмечали высокую работоспособность, чрезвычайную скромность и деликатность Владимира Дмитриевича. Он был похоронен на Русском кладбище Белграда. Проживая в Югославии, Владимир Дмитриевич написал десятки научных работ, связанных с геологическими и тектоническими особенностями Балканского полуострова, Паннонской равнины, описал ряд палеонтологических находок. Он также являлся одним из авторов и редакторов составленной в 1932 г. геологической карты окрестностей Белграда.