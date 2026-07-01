ЛАСКАРЬ ИОАНН
ЛАСКАРЬ ИОАНН - греческий просветитель, эпиграмматист, дипломат.
Семья Ласкарь Иоанна, связанная с династией Ласкарисов, происходила из города Риндак в Малой Азии (этим объясняется прозвище Ласкарь Иоанна - Риндакен, Rhyndacenus). После падения Константинополя (1453 год) бежал в Италию, по протекции Виссариона Никейского учился в Падуанском университете. После 1472 года преподавал во Флоренции греческий язык.
По поручению Лоренцо Медичи во время пребывания в Фессалии, на Афоне, в Константинополе собирал греческие рукописи. Они легли в основу греческого собрания библиотеки Лауренциана во Флоренции, которую Ласкарь Иоанн возглавил в 1492 году. В 1495 году состоял при дворе Карла VIII и Людовика XII в Париже. В 1504-1509 годах посол в Венеции; был членом Академии Альдины Мануция Альда Старшего, оказывал ему помощь в издании греческих источников. В 1513 году по поручению папы Римского Льва X возглавил Греческую коллегию (Collegium Graecum) в Риме, которая в 1517 году подготовила издание античных схолий к поэмам Гомера.
В 1518-1525 годах во Франции; в 1525 году по поручению папы Римского Климента VII участвовал в переговорах с Карлом V в Мадриде. В 1527 году в Париже вышел сборник греческих и латинских эпиграмм («Jani Lascaris Rhyndaceni Epigrammata»). При его участии были осуществлены первые издания греческой антологии, гимнов Каллимаха, трагедий Еврипида (все 1494 год), «Аргонавтики» Аполлония Родосского (1496 год) и др.