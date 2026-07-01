ЛАСКАРЬ ИОАНН

ЛАСКАРЬ ИОАНН - греческий про­све­ти­тель, эпи­грам­ма­тист, ди­пло­мат.

Се­мья Ласкарь Иоанна, свя­зан­ная с ди­на­сти­ей Лас­ка­ри­сов, про­ис­хо­ди­ла из города Рин­дак в Ма­лой Азии (этим объ­яс­ня­ет­ся про­зви­ще Ласкарь Иоанна - Рин­да­кен, Rhyn­dacenus). По­сле па­де­ния Кон­стан­ти­но­по­ля (1453 год) бе­жал в Ита­лию, по про­тек­ции Вис­са­рио­на Ни­кей­ско­го учил­ся в Па­ду­ан­ском университете. По­сле 1472 года пре­по­да­вал во Фло­рен­ции греческий язык.

По по­ру­че­нию Ло­рен­цо Ме­ди­чи во вре­мя пре­бы­ва­ния в Фес­са­лии, на Афо­не, в Кон­стан­ти­но­по­ле со­би­рал греческие ру­ко­пи­си. Они лег­ли в ос­но­ву греческого со­б­ра­ния библиотеки Лау­рен­циа­на во Фло­рен­ции, ко­то­рую Ласкарь Иоанн воз­гла­вил в 1492 году. В 1495 году со­сто­ял при дво­ре Кар­ла VIII и Лю­до­ви­ка XII в Па­ри­же. В 1504-1509 годах по­сол в Ве­не­ции; был чле­ном Ака­де­мии Аль­ди­ны Ма­ну­ция Аль­да Стар­ше­го, ока­зы­вал ему по­мощь в из­да­нии греческих ис­точ­ни­ков. В 1513 году по по­ру­че­нию па­пы Рим­ско­го Льва X воз­гла­вил Греческую кол­ле­гию (Col­le­gium Graecum) в Ри­ме, ко­то­рая в 1517 году под­го­то­ви­ла из­да­ние ан­тич­ных схо­лий к по­эмам Го­ме­ра.

В 1518-1525 годах во Фран­ции; в 1525 году по по­ру­че­нию па­пы Рим­ско­го Кли­мен­та VII уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с Кар­лом V в Мад­ри­де. В 1527 году в Па­ри­же вы­шел сборник греческих и латинских эпи­грамм («Jani Las­caris Rhyn­daceni Epi­gram­mata»). При его уча­стии бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны пер­вые из­да­ния греческой ан­то­ло­гии, гим­нов Кал­ли­ма­ха, тра­ге­дий Ев­ри­пи­да (все 1494 год), «Ар­го­нав­ти­ки» Апол­ло­ния Ро­дос­ско­го (1496 год) и др.