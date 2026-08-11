ЛАШОССЕ ПЬЕР КЛОД НИВЕЛЬ ДЕ
ЛАШОССЕ ПЬЕР КЛОД НИВЕЛЬ ДЕ - Французский драматург, член Французской академии.
Из богатой буржуазной семьи. Получил образование в иезуитском коллеже.
Дебютировал стихотворениями и фривольными фарсами. Большой успех имела пьеса «Ложная антипатия» («La fausse antipathie», 1733 год), воспроизводящая художественные приёмы Детуша.
Последующие пьесы Лашоссе [«Модный предрассудок» («Le préjugé а̀ la mode», 1735 год), «Меланида» («Mélanide», 1741 год); «Памела» («Paméla», 1743 год), созданная по мотивам одноименного романа С. Ричардсона; «Школа матерей» («L’école des mères», 1744 год), «Гувернантка» («La gouvernante», 1747 год) и другие] заложили основы жанра слёзной комедии, во многом предвосхитив творчество Д. Дидро.
Ряд сюжетов Лашоссе, подчас весьма трогательных, был впоследствии переработан другими авторами (в частности, А.С. Пушкиным в повести «Метель»).
Сочинения:
Comédies larmoyantes. Taranto, 2002.