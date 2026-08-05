ЛАШКАРИ-БАЗАР
ЛАШКАРИ-БАЗАР - резиденция султанов династий Газневидов и Гуридов на территории современного города Буст в Южном Афганистане.
Обширный комплекс дворцовых и садово-парковых сооружений X-XIII веков открыт раскопками французских археологов в 1949-1951 годах. Планировка и художественное оформление восходят к дворцу Аббасидов в Самарре.
Комплекс Лашкари-Базар имеет осевую структуру; представляет собой ансамбль построек из сырца и дерева на фундаменте из обожжённого кирпича и камня. Состоит из трех дворцов: Северного (прямоугольный в плане, 3 отдельных здания, каждое из которых имеет внутренний двор в центре; стены укреплены 15 полукруглыми башнями), двухэтажного Центрального (относится ко времени Саманидов; высота стен около 16 м; круглые угловые башни; северный и южный коридоры заканчиваются портиками и лоджиями на обоих этажах) и самого масштабного Южного (дворец Масуда I Газневи; 1036 года, общая площадь застройки - 164×95 м).
Южный дворец представляет собой систему многочисленных залов, покоев, служебных помещений, сгруппированных отдельными блоками, которые завершаются 4 айванами, выходящими в просторный открытый двор. В интерьере - рельефы из резного стука с геометрическими, растительными орнаментами и эпиграфическими мотивами (между 1155 и 1163 годами); фигурная кладка из обожжённого кирпича.
В северном крыле дворца, в так называемом Тронном зале, сохранились фрагменты фресковой росписи нижней части стен с изображением царских воинов на фоне плодовых деревьев, цветов, птиц и животных (экспонировалась ранее в Кабульском музее); кирпичные и терракотовые резные рельефы верхней части (в том числе большая панель с эпизодом посещения царицей Савской царя Соломона); в центре помещения располагался фонтан в виде цветочных лепестков.
С восточной стороны дворец окружал внутренний сад с садовыми павильонами. В ансамбль входила торговая улица (базар) протяжённостью свыше 100 м, с небольшими лавками (3,5×5 м), зданием управляющего рынка, кладовыми во внутреннем дворе с одной из сторон. Также обнаружены руины купольной мечети, каптар-ханы (башни-голубятни), жилых кварталов и казарм.