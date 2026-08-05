ЛАШКАРИ-БАЗАР

ЛАШКАРИ-БАЗАР - резиденция султанов династий Газневидов и Гуридов на территории современного города Буст в Южном Афганистане.

Об­шир­ный ком­плекс двор­цо­вых и са­до­во-пар­ко­вых со­ору­же­ний X-XIII веков от­крыт рас­коп­ка­ми французских ар­хео­ло­гов в 1949-1951 годах. Пла­ни­ров­ка и ху­дожественное оформ­ле­ние вос­хо­дят к двор­цу Аб­ба­си­дов в Са­мар­ре.

Ком­плекс Лашкари-Базар име­ет осе­вую струк­ту­ру; пред­став­ля­ет со­бой ан­самбль по­стро­ек из сыр­ца и де­ре­ва на фун­да­мен­те из обож­жён­но­го кир­пи­ча и кам­ня. Со­сто­ит из трех двор­цов: Се­вер­но­го (пря­мо­уголь­ный в пла­не, 3 отдельных зда­ния, ка­ж­дое из ко­то­рых име­ет внутренний двор в цен­тре; сте­ны ук­ре­п­ле­ны 15 по­лу­круг­лы­ми баш­ня­ми), двухэтаж­но­го Цен­траль­но­го (от­но­сит­ся ко вре­ме­ни Са­ма­ни­дов; вы­со­та стен около 16 м; круг­лые уг­ло­вые баш­ни; северный и южный ко­ри­до­ры за­кан­чи­ва­ют­ся пор­ти­ка­ми и лод­жия­ми на обо­их эта­жах) и са­мо­го мас­штаб­но­го Юж­но­го (дво­рец Ма­су­да I Газ­не­ви; 1036 года, об­щая площадь за­строй­ки - 164×95 м).

Юж­ный дво­рец пред­став­ля­ет со­бой сис­те­му мно­го­численных за­лов, по­ко­ев, слу­жеб­ных по­ме­ще­ний, сгруп­пи­ро­ван­ных отдельными бло­ка­ми, ко­то­рые за­вер­ша­ют­ся 4 ай­ва­на­ми, вы­хо­дя­щи­ми в про­сто­рный от­кры­тый двор. В ин­терь­е­ре - рель­е­фы из рез­но­го сту­ка с гео­мет­рическими, рас­тительными ор­на­мен­та­ми и эпи­гра­фическими мо­ти­ва­ми (ме­ж­ду 1155 и 1163 годами); фи­гур­ная клад­ка из обож­жён­но­го кир­пи­ча.

В северном кры­ле двор­ца, в так называемом Трон­ном за­ле, со­хра­ни­лись фраг­мен­ты фре­ско­вой рос­пи­си ниж­ней час­ти стен с изо­бра­же­ни­ем цар­ских вои­нов на фо­не пло­до­вых де­ревь­ев, цве­тов, птиц и жи­вот­ных (экс­по­ни­ро­ва­лась ра­нее в Ка­буль­ском му­зее); кир­пич­ные и тер­ра­ко­то­вые рез­ные рель­е­фы верх­ней час­ти (в том числе боль­шая па­нель с эпи­зо­дом по­се­ще­ния ца­ри­цей Сав­ской ца­ря Со­ло­мо­на); в цен­тре по­ме­ще­ния рас­по­ла­гал­ся фон­тан в ви­де цве­точ­ных ле­пе­ст­ков.

С восточной сто­ро­ны дво­рец ок­ру­жал внутренний сад с са­до­вы­ми па­виль­о­на­ми. В ан­самбль вхо­ди­ла тор­го­вая ули­ца (ба­зар) про­тя­жён­но­стью свыше 100 м, с не­боль­ши­ми лав­ка­ми (3,5×5 м), зда­ни­ем управ­ляю­ще­го рын­ка, кла­до­вы­ми во внутреннем дво­ре с од­ной из сто­рон. Так­же об­на­ру­же­ны руи­ны ку­поль­ной ме­че­ти , кап­тар-ха­ны (баш­ни-го­лу­бят­ни), жи­лых квар­та­лов и ка­зарм.

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