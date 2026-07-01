ЛАСАРИЛЬО С ТОРМЕСА

ЛАСАРИЛЬО С ТОРМЕСА - испанская по­весть, со­хра­нив­шая­ся в 4 из­да­ни­ях 1554 года (Бур­гос, Аль­ка­ла-де- Эна­рес, Ан­твер­пен и Ме­ди­на-дель-Кам­по).

Пред­по­ло­жи­тель­ное вре­мя соз­да­ния - 1540-е годы или начало 1550-х годов Ав­тор не ус­та­нов­лен; оче­вид­но, он при­над­ле­жал к груп­пе ре­лигиозных воль­но­дум­цев, по­сле­до­ва­те­лей Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го. По­весть, в цен­тре ко­то­рой - судь­ба мо­ло­до­го че­ло­ве­ка, вы­ну­ж­ден­но­го в тя­жёлых жиз­нен­ных ус­ло­ви­ях пре­вра­тить­ся в бро­дя­гу и плу­та, сто­ит у ис­то­ков плу­тов­ско­го ро­ма­на.

Изо­бра­жая ге­роя-при­спо­соб­лен­ца, ав­тор по­ле­ми­зи­ру­ет с гос­под­ствую­щей в испанском об­ще­ст­ве идео­ло­гией «чес­ти», а так­же с ре­нес­санс­ным ми­фом о че­ло­ве­ке как «сы­не сво­их дел» и твор­це собственной судь­бы. Текст со­дер­жит мно­го­численные па­ро­дий­ные на­мё­ки на тек­сты Биб­лии, хри­сти­ан­ские дог­ма­ты и ри­туа­лы. В 1559 году по­весть бы­ла вклю­че­на в «Ин­декс за­пре­щён­ных книг», од­на­ко рас­про­стра­ня­лась в спи­сках, вы­зва­ла мно­го­численные про­дол­же­ния и под­ра­жа­ния (ано­ним­ная 2-я часть из­да­на в 1555 году в Ан­твер­пе­не; др. про­дол­же­ние по­вес­ти, вы­пол­нен­ное Хуа­ном де Лу­ной, вы­шло в 1620 году в Па­ри­же и бы­ло пе­ре­ве­де­но на русский язык В. Г. Во­роб­лев­ским, 1777 год). На русский язык пе­ре­во­ди­ли И. И. Гли­вен­ко (1897 год), К. Н. Дер­жа­вин (1931 год).

Издания :

La vida de Lazar­illo de Tor­mes y de sus for­tu­nas y ad­ver­si­dades. Ma­drid, 1987

Жизнь Ла­са­ри­льо с Тор­ме­са, его не­взго­ды и зло­клю­че­ния // Ис­пан­ский плу­тов­ской ро­ман. М., 2008.

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