ЛАСАРИЛЬО С ТОРМЕСА
ЛАСАРИЛЬО С ТОРМЕСА - испанская повесть, сохранившаяся в 4 изданиях 1554 года (Бургос, Алькала-де- Энарес, Антверпен и Медина-дель-Кампо).
Предположительное время создания - 1540-е годы или начало 1550-х годов Автор не установлен; очевидно, он принадлежал к группе религиозных вольнодумцев, последователей Эразма Роттердамского. Повесть, в центре которой - судьба молодого человека, вынужденного в тяжёлых жизненных условиях превратиться в бродягу и плута, стоит у истоков плутовского романа.
Изображая героя-приспособленца, автор полемизирует с господствующей в испанском обществе идеологией «чести», а также с ренессансным мифом о человеке как «сыне своих дел» и творце собственной судьбы. Текст содержит многочисленные пародийные намёки на тексты Библии, христианские догматы и ритуалы. В 1559 году повесть была включена в «Индекс запрещённых книг», однако распространялась в списках, вызвала многочисленные продолжения и подражания (анонимная 2-я часть издана в 1555 году в Антверпене; др. продолжение повести, выполненное Хуаном де Луной, вышло в 1620 году в Париже и было переведено на русский язык В. Г. Вороблевским, 1777 год). На русский язык переводили И. И. Гливенко (1897 год), К. Н. Державин (1931 год).
Издания:
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Madrid, 1987
Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения // Испанский плутовской роман. М., 2008.