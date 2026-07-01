ЛАС-ТУНАС

ЛАС-ТУНАС - го­род на Ку­бе, административный центр и круп­ней­ший го­род провинции Лас-Ту­нас.

Население 167,6 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен в верх­нем те­че­нии реки Ор­ми­ге­ро. Же­лез­но­до­рож­ное и ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с Га­ва­ной, Сан­ть­я­го-де-Ку­ба, другими круп­ны­ми го­ро­да­ми стра­ны. Национальный аэ­ро­порт Эр­ма­нос Амей­хей­рас (1978 год).

Вы­рос на мес­те ин­дей­ско­го по­се­ле­ния. Ста­тус го­ро­да с 1853 года. С 1869 года име­но­вал­ся Вик­то­рия-де-Лас-Ту­нас (Victoria de las Tunas; в честь по­бе­ды при этом по­се­ле­нии испанских ко­ло­ни­стов над ку­бин­ца­ми в хо­де Де­ся­ти­лет­ней вой­ны на Ку­бе 1868-1878 годов). Современное название с 1897 года. С 1976 года сто­ли­ца од­но­именной про­вин­ции.

Пре­об­ла­да­ет за­строй­ка ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да. В цен­тре го­ро­да, на­ря­ду с ти­пич­ны­ми зда­ния­ми, рас­по­ло­же­ны ар­хитектурные со­ору­же­ния в нео­ко­ло­ни­аль­ном сти­ле и сти­ле ар де­ко; со­хра­ни­лись церк­ви Сан-Хо­се и Сан-Хе­ро­ни­мо. Од­на из дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Лас-Тунас - сол­неч­ные ча­сы со скульп­тур­ным порт­ре­том Х. Мар­ти (1995 год, скульп­тор Ри­та Лон­га) на Пла­са-Мар­тиа­на. Ме­мо­ри­ал национального ге­роя Ку­бы генерала В. Гар­сии Гон­са­ле­са. Му­зей провинции Лас-Ту­нас имени В. Гар­сии Гон­са­ле­са (1984 год; в зда­нии Ра­ту­ши, 1920 год). Му­зей-мас­тер­ская скульп­тур (1982 год).

Главный эко­но­мический центр про­вин­ции. В Лас-Тунас рас­по­ло­жен круп­ней­ший в стра­не ме­тал­лур­гический за­вод «Ac­i­nox Tu­nas». Другие круп­ные пред­при­ятия - за­во­ды: ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций «Paco Ca­brera» (про­изводство различных про­фи­лей ме­то­дом хо­лод­ной фор­мов­ки, опор для ли­ний элек­тро­пе­ре­дач, промышленных ре­зер­вуа­ров и др.), стек­лян­ной та­ры «An­to­nio Ma­ceo». Про­изводство промышленной ос­ве­ти­тель­ной ап­па­ра­ту­ры, ке­ра­мической по­су­ды, из­де­лий из на­ту­раль­но­го ла­тек­са (пер­чат­ки бы­то­вые, ме­ди­цин­ские и др.), ме­бе­ли, пли­ток из ба­гас­сы (жмых са­хар­но­го тро­ст­ни­ка; ис­поль­зу­ют­ся в ка­че­ст­ве то­п­ли­ва). Пред­при­ятия пи­ще­вой (на ба­зе ме­ст­ной сельскохозяйственной про­дук­ции) и тек­стиль­ной промышленности. Центр круп­но­го сельскохозяйственного рай­она (главным образом са­хар­ный трост­ник; несколько круп­ных жи­вот­но­водческих комп­лек­сов); еже­год­но про­во­дит­ся жи­вот­но­водческая вы­став­ка-яр­мар­ка.

Близ го­ро­да, в Пу­эр­то-Пад­ре, на­хо­дит­ся форт Ла-Ло­ма (XIX век).

Иллюстрация:

Лас-Ту­нас. Сол­неч­ные ча­сы. 1995 год. Архив БРЭ.

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