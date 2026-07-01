ЛАС-ТУНАС
ЛАС-ТУНАС - город на Кубе, административный центр и крупнейший город провинции Лас-Тунас.
Население 167,6 тысяч человек (2010 год). Расположен в верхнем течении реки Ормигеро. Железнодорожное и автомобильное сообщение с Гаваной, Сантьяго-де-Куба, другими крупными городами страны. Национальный аэропорт Эрманос Амейхейрас (1978 год).
Вырос на месте индейского поселения. Статус города с 1853 года. С 1869 года именовался Виктория-де-Лас-Тунас (Victoria de las Tunas; в честь победы при этом поселении испанских колонистов над кубинцами в ходе Десятилетней войны на Кубе 1868-1878 годов). Современное название с 1897 года. С 1976 года столица одноименной провинции.
Преобладает застройка колониального периода. В центре города, наряду с типичными зданиями, расположены архитектурные сооружения в неоколониальном стиле и стиле ар деко; сохранились церкви Сан-Хосе и Сан-Херонимо. Одна из достопримечательностей Лас-Тунас - солнечные часы со скульптурным портретом Х. Марти (1995 год, скульптор Рита Лонга) на Пласа-Мартиана. Мемориал национального героя Кубы генерала В. Гарсии Гонсалеса. Музей провинции Лас-Тунас имени В. Гарсии Гонсалеса (1984 год; в здании Ратуши, 1920 год). Музей-мастерская скульптур (1982 год).
Главный экономический центр провинции. В Лас-Тунас расположен крупнейший в стране металлургический завод «Acinox Tunas». Другие крупные предприятия - заводы: металлоконструкций «Paco Cabrera» (производство различных профилей методом холодной формовки, опор для линий электропередач, промышленных резервуаров и др.), стеклянной тары «Antonio Maceo». Производство промышленной осветительной аппаратуры, керамической посуды, изделий из натурального латекса (перчатки бытовые, медицинские и др.), мебели, плиток из багассы (жмых сахарного тростника; используются в качестве топлива). Предприятия пищевой (на базе местной сельскохозяйственной продукции) и текстильной промышленности. Центр крупного сельскохозяйственного района (главным образом сахарный тростник; несколько крупных животноводческих комплексов); ежегодно проводится животноводческая выставка-ярмарка.
Близ города, в Пуэрто-Падре, находится форт Ла-Лома (XIX век).
Иллюстрация:
Лас-Тунас. Солнечные часы. 1995 год. Архив БРЭ.