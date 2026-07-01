ЛАС-ПАЛЬМАС
ЛАС-ПАЛЬМАС - город в Испании, столица автономного сообщества (области) Канарские острова, административный центр провинции Лас-Пальмас.
Расположен на северо-востоке острова Гран-Канария, вытянут вдоль побережья почти на 15 км (б. ч. городской территории - на вост.очном побережье острова). Население 380,5 тысяч человек (2010 год). Крупный порт. Паромное сообщение с др. островами Канарского архипелага. Международный аэропорт (в 20 км от города; около 10 млн. пассажиров ежегодно, входит в пятёрку крупнейших аэропортов Испании).
Основан в 1478 году в ходе завоевания испанцами Канарских островов. В 1492 году во время 1-й экспедиции в Америку в Лас-Пальмас останавливался Х. Колумб. В XVI-XVII веках политический центр Канарских островов, с 1485 года резиденция епископа. Неоднократно подвергался нападениям пиратов, в 1599 году разграблен голландцами. Рост города начался в конце XIX века со строительством порта и развитием туристического бизнеса. С 1927 года административный центр провинции Лас-Пальмас. В период гражданской войны 1936-1939 годов база франкистов. С 1982 года столица автономного сообщества Канарские острова.
В Старом городе - площадь Пласа-Санта-Ана с собором Санта-Ана (заложен в 1497 году; интерьер с элементами готики и платереско; классицистический фасад XIX век), епископским дворцом (около 1630 года) и Ратушей (XIX век); поблизости - музей Каса- де-Колон («Дом Колумба»; жилой дом конца XV века, где предположительно останавливался в 1492 году Х. Колумб), барочная церковь Санто-Доминго (XVII век) и Атлантический центр современного искусства (фасад XVIII века; интерьеры в духе неомодернизма, 1989 год, архитектор Х. Саенс де Оиса); в районе Триана - церковь Сан-Франсиско (основана в 1518 году; современное здание - XVII век), часовня Сан-Тельмо (основана в 1694 году, барокко с элементами стиля мудехар), театр «Перес Гальдос» в стиле эклектизма (1920-е годы, архитектор М. М. Ф. де ла Торре, росписи художника Н. М. Ф. де ла Торре; реконструирован в 2004-2007 годах, архитектор Р. Берганель Маркос и др.).
За пределами исторической части города, в парке Дорамас, - музей под открытым небом «Канарская деревня» (комплекс зданий традиционной канарской архитектуры; 1930-е годы, Н. М. Ф. и М. М. Ф. де ла Торре; в одном из домов - музей Н. М. Ф. де ла Торре, 1950 год). В районе порта - форт Ла-Лус (с конца XV века). Среди построек Лас-Пальмас конца XX - начала XXI веков: Дворец конгрессов (др. название - Зал Альфредо Крауса) в стиле постмодернизма (1993-1997 годы, архитектор О. Тускетс; здесь проходит Международный кинофестиваль, основанный в 1999 году), высотное здание «Воэрманн» (2003 год, архитектурное бюро «Абалос и Эррерос») и жилой комплекс «Инакаса» (2006 год, архитекторы А. Лопес Акоста, К. И. Диас Мартин) в формах неомодернизма.
Университет де Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (1989 год). Музеи: Канарских островов (историко-краеведческий, 1879 год), науки и техники, Дом-музей писателя Переса Гальдоса (уроженец Лас-Пальмас). Театры: «Перес Гальдос», «Куйяс». Ежегодно проходят карнавал (с XV века, один из самых масштабных в Испании - 250 тысяч участников в 2007 году), городской фестиваль в честь основания города (в июне). Межзональные шахматные турниры (с 1982 года), крупнейший международный турнир XX века с рекордной (на тот момент) 21-й категорией ФИДЕ состоялся в декабре 1996 года. Женская волейбольная команда «Отель Кантур» - неоднократный чемпион страны, участник Лиги чемпионов. Футбольный клуб «Лас-Пальмас» проводит матчи на стадионе «Гран-Канария» (свыше 30 тысяч мест).