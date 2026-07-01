ЛАС-ПАЛЬМАС

ЛАС-ПАЛЬМАС - го­род в Ис­па­нии, сто­ли­ца ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва (об­лас­ти) Ка­нар­ские ост­ро­ва, административный центр провинции Лас-Паль­мас.

Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-вос­то­ке острова Гран-Ка­на­рия, вы­тя­нут вдоль по­бе­ре­жья поч­ти на 15 км (б. ч. городской тер­ри­то­рии - на вост.очном по­бе­ре­жье ост­ро­ва). Население 380,5 тысяч человек (2010 год). Круп­ный порт. Па­ром­ное со­об­ще­ние с др. ост­ро­ва­ми Ка­нар­ско­го ар­хи­пе­ла­га. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в 20 км от го­ро­да; около 10 млн. пас­са­жи­ров еже­год­но, вхо­дит в пя­тёр­ку круп­ней­ших аэ­ро­пор­тов Ис­па­нии).

Ос­но­ван в 1478 году в хо­де за­вое­ва­ния ис­пан­ца­ми Ка­нар­ских островов. В 1492 году во вре­мя 1-й экс­пе­ди­ции в Аме­ри­ку в Лас-Пальмас ос­та­нав­ли­вал­ся Х. Ко­лумб. В XVI-XVII веках по­ли­тический центр Ка­нар­ских островов, с 1485 года ре­зи­ден­ция епи­ско­па. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям пи­ра­тов, в 1599 году раз­граб­лен гол­ланд­ца­ми. Рост го­ро­да на­чал­ся в конце XIX века со строи­тель­ст­вом пор­та и раз­ви­ти­ем ту­ри­стического биз­не­са. С 1927 года административный центр провинции Лас-Паль­мас. В пе­ри­од гражданской вой­ны 1936-1939 годов ба­за фран­ки­стов. С 1982 года сто­ли­ца ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва Ка­нар­ские ост­ро­ва.

В Ста­ром го­ро­де - площадь Пла­са-Сан­та-Ана с со­бо­ром Сан­та-Ана (за­ло­жен в 1497 году; ин­терь­ер с эле­мен­та­ми го­ти­ки и пла­те­ре­ско; клас­си­ци­стический фа­сад XIX век), епи­скоп­ским двор­цом (около 1630 года) и Ра­ту­шей (XIX век); по­бли­зо­сти - му­зей Ка­са- де-Ко­лон («Дом Ко­лум­ба»; жи­лой дом конца XV века, где пред­по­ло­жи­тель­но ос­та­нав­ли­вал­ся в 1492 году Х. Ко­лумб), ба­роч­ная церковь Сан­то-До­мин­го (XVII век) и Ат­лан­тический центр современного искусства (фа­сад XVIII века; ин­терь­е­ры в ду­хе не­омо­дер­низ­ма, 1989 год, архитектор Х. Са­енс де Ои­са); в рай­оне Триа­на - церковь Сан-Фран­си­ско (ос­но­ва­на в 1518 году; современное зда­ние - XVII век), ча­сов­ня Сан-Тель­мо (ос­но­ва­на в 1694 году, ба­рок­ко с эле­мен­та­ми сти­ля му­де­хар), те­атр «Пе­рес Галь­дос» в сти­ле эк­лек­тиз­ма (1920-е годы, архитектор М. М. Ф. де ла Тор­ре, рос­пи­си художника Н. М. Ф. де ла Тор­ре; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2004-2007 годах, архитектор Р. Бер­га­нель Мар­кос и др.).

За пре­де­ла­ми ис­то­рической час­ти го­ро­да, в пар­ке До­ра­мас, - му­зей под от­кры­тым не­бом «Ка­нар­ская де­рев­ня» (ком­плекс зда­ний тра­диционной ка­нар­ской ар­хи­тек­ту­ры; 1930-е годы, Н. М. Ф. и М. М. Ф. де ла Тор­ре; в од­ном из до­мов - му­зей Н. М. Ф. де ла Тор­ре, 1950 год). В рай­оне пор­та - форт Ла-Лус (с конца XV века). Сре­ди по­стро­ек Лас-Пальмас конца XX - начала XXI веков: Дво­рец кон­грес­сов (др. название - Зал Аль­фре­до Крау­са) в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1993-1997 годы, архитектор О. Тус­кетс; здесь про­хо­дит Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь, ос­но­ван­ный в 1999 году), вы­сот­ное зда­ние «Во­эр­манн» (2003 год, ар­хитектурное бю­ро «Аба­лос и Эр­ре­рос») и жи­лой ком­плекс «Ина­ка­са» (2006 год, ар­хи­тек­то­ры А. Ло­пес Ако­ста, К. И. Ди­ас Мар­тин) в фор­мах не­омо­дер­низ­ма.

Университет де Лас-Пальмас-де-Гран-Ка­на­рия (1989 год). Му­зеи: Ка­нар­ских ост­ро­вов (ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский, 1879 год), нау­ки и тех­ни­ки, Дом-му­зей пи­са­те­ля Пе­ре­са Галь­до­са (уро­же­нец Лас-Пальмас). Те­ат­ры: «Пе­рес Галь­дос», «Куй­яс». Еже­год­но про­хо­дят кар­на­вал (с XV века, один из са­мых мас­штаб­ных в Ис­па­нии - 250 тысяч уча­ст­ни­ков в 2007 году), городской фес­ти­валь в честь ос­но­ва­ния го­ро­да (в ию­не). Меж­зо­наль­ные шах­мат­ные тур­ни­ры (с 1982 года), круп­ней­ший ме­ж­ду­народный тур­нир XX века с ре­корд­ной (на тот мо­мент) 21-й ка­те­го­ри­ей ФИДЕ со­сто­ял­ся в декабре 1996 года. Жен­ская во­лей­боль­ная ко­ман­да «Отель Кан­тур» - не­од­но­крат­ный чем­пи­он стра­ны, уча­ст­ник Ли­ги чем­пио­нов. Фут­боль­ный клуб «Лас-Паль­мас» про­во­дит мат­чи на ста­дио­не «Гран-Ка­на­рия» (свыше 30 тысяч мест).

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