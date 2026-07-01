ЛАС-НАВАС-ДЕ-ТОЛОСА

ЛАС-НАВАС-ДЕ-ТОЛОСА - се­ле­ние в Ис­па­нии (провпровинции Ха­эн, области Ан­да­лу­сия), близ ко­то­ро­го 16.07.1212 года объ­е­ди­нён­ные си­лы хри­сти­ан во гла­ве с кас­тиль­ским ко­ро­лём Аль­фон­со VIII на­нес­ли по­ра­же­ние вой­ску Аль­мо­ха­дов.

Сра­же­нию пред­ше­ст­во­вал ряд во­енных по­бед Аль­мо­ха­дов: в 1195 году они раз­би­ли хри­сти­ан при Алар­ко­се, в 1196 году взя­ли го­ро­да Ка­ла­тра­ва (ре­зи­ден­ция ор­де­на Ка­ла­тра­ва), Гва­да­ла­ха­ра и Мад­рид. В 1211 году вой­ска ха­ли­фа Му­хам­ма­да аль-На­си­ра (1199-1213 годы), дви­нув­шись в на­прав­ле­нии То­ле­до, за­хва­ти­ли при­гра­нич­ную кре­пость Саль­вать­ер­ру. Пе­ред ли­цом му­сульманской уг­ро­зы испанские епи­ско­пы до­би­лись от па­пы Ин­но­кен­тия III про­воз­гла­ше­ния кре­сто­во­го по­хо­да про­тив Аль­мо­ха­дов.

В мае 1212 года в То­ле­до со­бра­лось хри­сти­ан­ское вой­ско (свыше 50 тысяч человек; са­мое мно­го­чис­лен­ное за весь пе­ри­од Ре­кон­ки­сты), в со­став ко­то­ро­го вхо­ди­ли от­ря­ды ко­ро­ля Кас­ти­лии Аль­фон­со VIII и ко­ро­ля Ара­го­на Пед­ро II, пор­тугальских ры­ца­рей и ры­ца­рей во­енных ор­де­нов, городского опол­че­ния, а так­же кре­сто­нос­цы из Южной Фран­ции; позд­нее к ним при­сое­ди­нил­ся от­ряд ко­ро­ля На­вар­ры Сан­чо VII Силь­но­го. В кон­це ию­ня хри­стиа­не от­вое­ва­ли Ка­ла­тра­ву, че­рез несколько дней взя­ли Алар­кос; по­сле че­го, пре­одо­лев Сьер­ра-Мо­ре­ну, вы­шли на рав­ни­ны То­ло­са, где встре­ти­лись с му­суль­ма­на­ми.

На рас­све­те 16.07.1212 года от­ряд во гла­ве с сень­о­ром Бис­кайи Дие­го Ло­пе­сом де Аро ата­ко­вал му­сульманский аван­гард, а за­тем основные си­лы про­тив­ни­ка. Аль-На­си­ру уда­лось от­ра­зить удар и об­ра­тить хри­сти­ан в бег­ст­во, од­на­ко всту­пив­шие в бой от­ря­ды кас­тиль­цев по­ме­ша­ли му­суль­ма­нам раз­вить ус­пех. Хри­стиа­не смя­ли центр и пра­вый фланг вой­ска аль-На­си­ра и про­рва­лись к его ла­ге­рю. Со­чтя, что сра­же­ние про­иг­ра­но, ха­лиф бе­жал с по­ля боя. По­бе­да при Лас-Навас-де-Толоса по­дор­ва­ла влия­ние Аль­мо­ха­дов в Ан­да­лу­се, став пе­ре­лом­ным мо­мен­том в ис­то­рии Ре­кон­ки­сты.

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