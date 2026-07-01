ЛАС-НАВАС-ДЕ-ТОЛОСА
ЛАС-НАВАС-ДЕ-ТОЛОСА - селение в Испании (провпровинции Хаэн, области Андалусия), близ которого 16.07.1212 года объединённые силы христиан во главе с кастильским королём Альфонсо VIII нанесли поражение войску Альмохадов.
Сражению предшествовал ряд военных побед Альмохадов: в 1195 году они разбили христиан при Аларкосе, в 1196 году взяли города Калатрава (резиденция ордена Калатрава), Гвадалахара и Мадрид. В 1211 году войска халифа Мухаммада аль-Насира (1199-1213 годы), двинувшись в направлении Толедо, захватили приграничную крепость Сальватьерру. Перед лицом мусульманской угрозы испанские епископы добились от папы Иннокентия III провозглашения крестового похода против Альмохадов.
В мае 1212 года в Толедо собралось христианское войско (свыше 50 тысяч человек; самое многочисленное за весь период Реконкисты), в состав которого входили отряды короля Кастилии Альфонсо VIII и короля Арагона Педро II, португальских рыцарей и рыцарей военных орденов, городского ополчения, а также крестоносцы из Южной Франции; позднее к ним присоединился отряд короля Наварры Санчо VII Сильного. В конце июня христиане отвоевали Калатраву, через несколько дней взяли Аларкос; после чего, преодолев Сьерра-Морену, вышли на равнины Толоса, где встретились с мусульманами.
На рассвете 16.07.1212 года отряд во главе с сеньором Бискайи Диего Лопесом де Аро атаковал мусульманский авангард, а затем основные силы противника. Аль-Насиру удалось отразить удар и обратить христиан в бегство, однако вступившие в бой отряды кастильцев помешали мусульманам развить успех. Христиане смяли центр и правый фланг войска аль-Насира и прорвались к его лагерю. Сочтя, что сражение проиграно, халиф бежал с поля боя. Победа при Лас-Навас-де-Толоса подорвала влияние Альмохадов в Андалусе, став переломным моментом в истории Реконкисты.