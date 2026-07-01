ЛАС-МЕДУЛАС
ЛАС-МЕДУЛАС - один из крупнейших в мире древних золотых рудников.
Расположен на Пиренейском полуострове, на западе современной провинции Леон (область Кастилия-Леон, Испания). Представляет собой систему из не менее чем 3 гигантских карьеров с изломанной, часто зигзаговидной, линией бортов. Общая площадь достигает 5,5 млн. м2. Масса переработанной горной породы (в основном аллювиальной) превышает 93 млн. м3.
Среднее содержание золота в породе оценивается примерно в 0,5 г/м3. Общая масса добытого здесь золота - почти 4,7 т. По всей вероятности, наиболее ранняя добыча велась в бронзовом и раннем железном веках, пик использования Лас-Медулас приходится на период Римской империи (от 30-40-х годов до конца II века н. э.). Впервые описан Плинием Старшим. Для эффективной промывки золотосодержащего аллювия под водохранилища были вырыты обширные котлованы (наиболее крупный рассчитан на 16-18 тыс. м3 воды), прорублены каналы для подачи воды (их общая длина более 100 км). Создана система дорог для транспортировки золотосодержащей и отработанной породы. Лас-Медулас включён в список Всемирного наследия.