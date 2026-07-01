ЛАС-МЕДУЛАС

ЛАС-МЕДУЛАС - один из круп­ней­ших в ми­ре древ­них зо­ло­тых руд­ни­ков.

Рас­по­ло­жен на Пи­ре­ней­ском полуострове, на за­па­де современной провинции Ле­он (область Ка­сти­лия-Ле­он, Ис­па­ния). Пред­став­ля­ет со­бой сис­те­му из не ме­нее чем 3 ги­гант­ских карь­е­ров с из­ломан­ной, час­то зиг­за­го­вид­ной, ли­ни­ей бор­тов. Об­щая пло­щадь дос­ти­га­ет 5,5 млн. м2. Мас­са пе­ре­ра­бо­тан­ной гор­ной по­ро­ды (в основном ал­лю­ви­аль­ной) пре­вы­ша­ет 93 млн. м3.

Среднее со­дер­жа­ние зо­ло­та в по­ро­де оце­ни­ва­ет­ся при­мер­но в 0,5 г/м3. Об­щая мас­са до­бы­то­го здесь зо­ло­та - поч­ти 4,7 т. По всей ве­ро­ят­но­сти, наи­бо­лее ран­няя до­бы­ча ве­лась в брон­зо­вом и ран­нем же­лез­ном ве­ках, пик ис­поль­зо­ва­ния Лас-Медулас при­хо­дит­ся на пе­ри­од Римской им­пе­рии (от 30-40-х годов до конца II века н. э.). Впер­вые опи­сан Пли­ни­ем Стар­шим. Для эф­фек­тив­ной про­мыв­ки зо­ло­то­со­дер­жа­ще­го ал­лю­вия под во­до­хра­ни­ли­ща бы­ли вы­ры­ты об­шир­ные кот­ло­ва­ны (наи­бо­лее круп­ный рас­счи­тан на 16-18 тыс. м3 во­ды), про­руб­ле­ны ка­на­лы для по­да­чи во­ды (их об­щая дли­на бо­лее 100 км). Соз­да­на сис­те­ма до­рог для транс­пор­ти­ров­ки зо­ло­то­со­дер­жа­щей и от­ра­бо­тан­ной по­ро­ды. Лас-Медулас вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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