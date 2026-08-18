ЛАС КАСАС БАРТОЛОМЕ (Bartolome de las Casas)

Испанский гуманист, религиозный деятель, миссионер и публицист, автор многочисленных трудов о несправедливости применения насилия по отношению к коренным жителям Америки. Вошел в историю как «защитник индейцев ».

Родился в городе Севилья в семье торговца. Отец Л.К. участвовал во второй экспедиции Христофора Колумба в 1493 г. Л.К. получил юридическое образование в Саламанкском университете и затем принял духовное звание.

В 1502 г. Л.К.вместе с отцом прибыл на о-в Эспаньола (совр. остров Гаити) в составе экспедиции Николаса де Овандо, где получил энкомьенду. В 1506 принял сан священника.

В 1511 г. отплыл на Кубу в качестве капеллана Панфило де Нарваэса участника завоевательного похода с целью покорения острова.

Жесткости испанцев по отношению к индейцам Эспаньолы и Кубы, свидетелем которых стал Л.К., заставили его полностью пересмотреть свои взгляды. В 1514 г. Л.К. публично отказался от энкомьенды и нажитого им состояния и в следующем году вернулся в Испанию.

В Испании Л.К. представил регенту кардиналу Сиснеросу «Памятную записку о притеснениях», в которой отстаивал ненасильственные методы колонизации Америки и обращения индейцев в христианство .

После этого, в том же 1516 г. Л.К. был назначен «Защитником всех индейцев Индий». В обязанности Л.К. входило информирование властей о любых притеснениях, совершенных по отношению к индейцам, сопротивление его действиям каралось штрафом.

Вернувшись в американские владения Испании Л.К. предпринял ряд неудачных попыток осуществления своего проекта мирной колонизации сначала на территории современной Венесуэлы (1520-е гг), а затем на территории Гватемалы.

В 1523 Л.К. вступил в монашеский орден доминиканцев.

В 1526 г. Л.К. начал работу над своим основным трудом «Всеобщая история Индий», в которой подчеркивал природное равенство индейцев и испанцев, резко осудил зверства конкистадоров и поставил под сомнение законность насильственного присоединения американских территорий к Испании.

В 1540-1542 гг. Л.К. участвовал в создании «Новых законов о хорошем обращении с индейцами», существенно ограничивавших права владельцев энкомьенд.

В 1542 г. Л.К. представил Карлу V свое самое известное сочинение «Кратчайшее сообщение о разграблении Индий», вызвавшее бурную полемику среди его современников.

В 1543 г. Л.К. был назначен епископом провинции Чьяпас (современный штат Чьяпас на юге Мексики ), но из-за постоянных конфликтов с испанскими поселенцами был вынужден вернуться в Испанию.

В 1550 г. состоялся получивший большую известность публичный диспут между Л.К. и известным гуманистом и теологом Хинесом де Сепульведой о легитимности испанского завоевания Центральной и Южной Америки. Сепульведа утверждал, что завоевание было вполне легитимно, в силу того, что индейцы являются рабами по природе с врожденными наклонностями к антропофагии и гомосексуализму ("противоестественным" грехам с точки зрения тогдашнего права). Л.К. защищал свой тезис о природном равенстве индейцев с испанцами и незаконности любого насилия против них.

Умер в доминиканском монастыре Аточа (Мадрид ). С 2000 года начался процесс канонизации Л.К.

Сочинения :

История Индий. Л.,1968

Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Madrid, 2001. 156 с.

Иллюстрация:

Портрет Бартоломе де Лас Касаса кисти испанского художника Франсиско Торрихоса. Библиотека Института Колумба в г. Севилья.