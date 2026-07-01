ЛАС-АЛЬДАС

ЛАС-АЛЬДАС - древ­ний об­ще­ст­вен­но-ри­ту­аль­ный (це­ре­мо­ни­аль­ный) центр с мо­ну­мен­таль­ной ар­хи­тек­ту­рой (III-II-е тысячелетия до н. э.) на по­бе­ре­жье Ти­хо­го океана на се­ве­ре современной Пе­ру, в пус­ты­не ме­ж­ду до­ли­на­ми Кас­ма и Ку­леб­рас.

Ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния, на­ча­тые французскими и американскими учё­ны­ми (Ф. Эн­ге­лем, Э. Лан­нин­гом и др.) в 1956 году, про­дол­же­ны спе­циа­ли­ста­ми из США, Пе­ру, Япо­нии (Р. Фунг, Т. Гри­дер, Э. Иси­да, Ш. и Т. По­зор­ски и др.). Са­мая вы­со­кая часть Лас-Альдас на­хо­дит­ся в 70-80 м над океа­ном, от неё идёт кру­той склон к во­де. Куль­тур­ный слой на пло­ща­ди в 40 га от­но­сит­ся к эпо­хе «ран­ней ке­ра­ми­ки» (Ini­tial Pe­riod; около 2150-1000 годов до н. э.); ни­же - слои позд­не­го до­ке­ра­ми­че­ско­го пе­рио­да (около 3000-2150 годов до н. э.), ис­сле­до­ван­ные в шур­фах.

Основной ком­плекс - пря­мо­уголь­ник дли­ной 370 м, вы­тя­ну­тый от бе­ре­га на се­ве­ро-вос­ток, вклю­чаю­щий плат­фор­мы (наи­бо­лее вы­со­кая до 40 м, но её основной объ­ём за­ни­ма­ет скаль­ный вы­ступ) и ок­ру­жён­ные сте­на­ми дво­ры ши­ри­ной 60-65 м. Мас­си­вы плат­форм сна­ча­ла воз­во­ди­лись из гли­ны, со II-го тысячелетия до н. э. - из на­пол­нен­ных щеб­нем сет­ча­тых тро­ст­ни­ко­вых меш­ков (тех­ни­ка «ши­кра», ти­пич­ная для па­мят­ни­ков пе­ру­ан­ско­го по­бе­ре­жья во II-м тысячелетии). В од­ном из дво­ров на­хо­дит­ся уг­луб­лён­ная в зем­лю круг­лая пло­щадь диа­мет­ром 17,3 м (ха­рак­тер­ная чер­та ар­хи­тек­ту­ры по­бе­ре­жья Пе­ру во II-м тысячелетии до н. э.). Сте­ны - из щеб­ня на гли­ня­ном рас­тво­ре, об­ма­за­ны гли­ной. Най­де­ны ко­лыш­ки и ве­рёв­ка, по ко­то­рым вы­рав­ни­ва­лись ли­нии стен. Не­ко­то­рые по­лы на плат­фор­мах или во дво­рах име­ют сле­ды крас­ной или жёл­той крас­ки; один из са­мых позд­них - об­ма­зан але­ба­ст­ром или по­доб­ным ма­те­риа­лом.

Ря­дом с основным ком­плек­сом рас­по­ло­же­ны плат­фор­мы и при­мы­каю­щие к ним дво­ри­ки мень­ше­го раз­ме­ра. Ос­таль­ную часть за­ни­ма­ли жи­лые и хо­зяйственные строе­ния ир­ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­ки со сте­на­ми из не­об­ра­бо­тан­ных кам­ней на гли­ня­ном рас­тво­ре. Сре­ди ке­ра­мических из­де­лий пре­об­лада­ют ша­ро­вид­ные горш­ки без шей­ки (фор­ма, ха­рак­тер­ная для ран­ней ке­ра­ми­ки Аме­ри­ки, по­вто­ряю­щая ты­к­ву-гор­лян­ку) и ша­ро­вид­ные бу­ты­ли с вы­со­ким гор­лом и ото­гну­тым вен­чи­ком. Ка­мен­ные из­де­лия пред­став­ле­ны гру­бы­ми от­ще­па­ми, что ти­пич­но для па­мят­ни­ков по­бе­режья Пе­ру на­чи­ная с ран­не­го го­ло­це­на. Су­дя по ар­хи­тек­ту­ре и ке­ра­ми­ке с на­ко­ла­ми, около 1400 года до н. э. жи­те­ли Лас-Альдас за­хва­ти­ли до­ли­ну Кас­ма, где ра­нее гос­под­ство­вал центр с мо­ну­мен­таль­ной ар­хи­тек­ту­рой Се­чин-Аль­то. Оби­та­те­ли Ла-Альдас за­ни­ма­лись рыб­ной лов­лей, сбо­ром мол­лю­сков и ра­ко­об­раз­ных. Кар­то­фель, ба­тат, аво­ка­до, гуа­ву, ты­к­ву, хло­пок по­лу­ча­ли, по-ви­ди­мо­му, из до­ли­ны Кас­ма. Пить­е­вая во­да, ве­ро­ят­но, бы­ла при­воз­ной.

Лас-Альдас - один из не­сколь­ких де­сят­ков круп­ных цен­тров на се­ве­ре по­бе­ре­жья Пе­ру второй половины III-го - II-го тысячелетия до н. э., для ко­то­рых ха­рак­тер­ны уг­луб­лён­ные круг­лые пло­ща­ди, рас­по­ло­жен­ные обыч­но по од­ной оси с U-об­раз­ны­ми ар­хитектурными ком­плек­са­ми. Ка­ж­дый из этих цен­тров был, ве­ро­ят­но, ядром не­за­ви­си­мо­го по­ли­тического об­ра­зо­ва­ния. В начале I-го тысячелетия до н. э. боль­шин­ст­во этих цен­тров или все они бы­ли по­ки­ну­ты (смотрите так­же в статье Ла-Галь­га­да), их тра­ди­ции про­дол­же­ны в гор­ных рай­онах (Ча­вин, Кун­тур-Уа­си и др.). Лас-Альдас, су­дя по на­ли­чию не­до­стро­ен­ных стен, по­ки­ну­ли вне­зап­но. На пло­ща­ди 4 га есть не­мно­го­численные на­ход­ки первой половины I-го тысячелетия до н. э., в т. ч. ос­тат­ки не­дол­го­вре­мен­ных жи­лищ на руи­нах мо­ну­мен­таль­ных строе­ний, свя­зан­ные, ве­ро­ят­но, с но­вым на­се­ле­ни­ем.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)