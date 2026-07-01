ЛАС-АЛЬДАС
ЛАС-АЛЬДАС - древний общественно-ритуальный (церемониальный) центр с монументальной архитектурой (III-II-е тысячелетия до н. э.) на побережье Тихого океана на севере современной Перу, в пустыне между долинами Касма и Кулебрас.
Археологические исследования, начатые французскими и американскими учёными (Ф. Энгелем, Э. Ланнингом и др.) в 1956 году, продолжены специалистами из США, Перу, Японии (Р. Фунг, Т. Гридер, Э. Исида, Ш. и Т. Позорски и др.). Самая высокая часть Лас-Альдас находится в 70-80 м над океаном, от неё идёт крутой склон к воде. Культурный слой на площади в 40 га относится к эпохе «ранней керамики» (Initial Period; около 2150-1000 годов до н. э.); ниже - слои позднего докерамического периода (около 3000-2150 годов до н. э.), исследованные в шурфах.
Основной комплекс - прямоугольник длиной 370 м, вытянутый от берега на северо-восток, включающий платформы (наиболее высокая до 40 м, но её основной объём занимает скальный выступ) и окружённые стенами дворы шириной 60-65 м. Массивы платформ сначала возводились из глины, со II-го тысячелетия до н. э. - из наполненных щебнем сетчатых тростниковых мешков (техника «шикра», типичная для памятников перуанского побережья во II-м тысячелетии). В одном из дворов находится углублённая в землю круглая площадь диаметром 17,3 м (характерная черта архитектуры побережья Перу во II-м тысячелетии до н. э.). Стены - из щебня на глиняном растворе, обмазаны глиной. Найдены колышки и верёвка, по которым выравнивались линии стен. Некоторые полы на платформах или во дворах имеют следы красной или жёлтой краски; один из самых поздних - обмазан алебастром или подобным материалом.
Рядом с основным комплексом расположены платформы и примыкающие к ним дворики меньшего размера. Остальную часть занимали жилые и хозяйственные строения иррегулярной планировки со стенами из необработанных камней на глиняном растворе. Среди керамических изделий преобладают шаровидные горшки без шейки (форма, характерная для ранней керамики Америки, повторяющая тыкву-горлянку) и шаровидные бутыли с высоким горлом и отогнутым венчиком. Каменные изделия представлены грубыми отщепами, что типично для памятников побережья Перу начиная с раннего голоцена. Судя по архитектуре и керамике с наколами, около 1400 года до н. э. жители Лас-Альдас захватили долину Касма, где ранее господствовал центр с монументальной архитектурой Сечин-Альто. Обитатели Ла-Альдас занимались рыбной ловлей, сбором моллюсков и ракообразных. Картофель, батат, авокадо, гуаву, тыкву, хлопок получали, по-видимому, из долины Касма. Питьевая вода, вероятно, была привозной.
Лас-Альдас - один из нескольких десятков крупных центров на севере побережья Перу второй половины III-го - II-го тысячелетия до н. э., для которых характерны углублённые круглые площади, расположенные обычно по одной оси с U-образными архитектурными комплексами. Каждый из этих центров был, вероятно, ядром независимого политического образования. В начале I-го тысячелетия до н. э. большинство этих центров или все они были покинуты (смотрите также в статье Ла-Гальгада), их традиции продолжены в горных районах (Чавин, Кунтур-Уаси и др.). Лас-Альдас, судя по наличию недостроенных стен, покинули внезапно. На площади 4 га есть немногочисленные находки первой половины I-го тысячелетия до н. э., в т. ч. остатки недолговременных жилищ на руинах монументальных строений, связанные, вероятно, с новым населением.