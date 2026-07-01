ЛАРЖИЛЬЕР НИКОЛА ДЕ

ЛАРЖИЛЬЕР НИКОЛА ДЕ - французский жи­во­пи­сец.

Учил­ся в Ан­твер­пе­не у А. Гу­бо (с 1668 года); в 1675-1679 годах жил в Лон­до­не, где был уче­ни­ком и по­мощ­ни­ком П. Ле­ли. В ран­ний пе­ри­од твор­че­ст­ва ис­пол­нял пре­имущественно на­тюр­мор­ты в сти­ле голландской жи­во­пи­си XVII века. В 1679 году вер­нул­ся в Па­риж, где поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом Ш. Леб­ре­на. Из­бран членом Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (1686 год) за па­рад­ный порт­рет Леб­ре­на (Лувр, Па­риж); канц­лер (с 1733 года), ди­рек­тор (в 1734-1735 годах и 1738-1742 годах) и рек­тор (в 1735-1738 годах) ака­де­мии.

Ав­тор мно­го­численных вир­ту­оз­ных по ис­пол­не­нию порт­ре­тов (все­го около 1500) пред­ста­ви­те­лей па­риж­ско­го выс­ше­го об­ще­ст­ва («Ка­мер­гер де Мон­тар­гю», КГ, Дрез­ден), ду­хо­вен­ст­ва, фи­нан­си­стов, пи­са­те­лей и ху­дож­ни­ков; осо­бен­но из­вес­тен как ав­тор жен­ских порт­ре­тов, на­де­лён­ных изя­ще­ст­вом и оча­ро­ва­ни­ем («Кра­са­ви­ца из Страс­бу­ра», 1703 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Страс­бур). В твор­че­ст­ве Ларжильера ощу­ти­мо влия­ние П. П. Ру­бен­са и А. ван Дей­ка; он пе­ре­нёс во Фран­цию тра­ди­цию голлндских груп­по­вых (кор­по­ра­тив­ных) порт­ре­тов («За­се­да­ние в Па­риж­ской ра­ту­ше по по­во­ду об­су­ж­де­ния мес­та ус­та­нов­ки ста­туи Лю­до­ви­ка XIV», 1689 год, кар­ти­на по­гиб­ла при по­жа­ре в 1793 год; эс­ки­зы - Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; Лувр).

Ин­тим­ные порт­ре­ты Ларжильера от­ме­че­ны точ­но­стью ин­ди­ви­ду­аль­ных ха­рак­те­ри­стик («На­став­ник и уче­ник», 1685 год, Национальная га­ле­рея ис­кусств, Ва­шинг­тон; «Се­мей­ный порт­рет», около 1718-1720 годов, Лувр, Па­риж; порт­ре­ты Воль­те­ра, 1718 год, Му­зей Кар­на­ва­ле, Па­риж, и около 1724-1725 годов, Вер­саль­ский дво­рец). Пей­заж­ные фо­ны и пе­ре­лив­ча­тый пас­тель­ный ко­ло­рит жи­во­пи­си Ларжильера пред­вос­хи­ща­ли искусство ро­ко­ко и ока­за­ли зна­чительное воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие ев­ропейского порт­ре­та XVIII века. Ис­пол­нял так­же кар­ти­ны на ис­то­рические и ре­лигиозные те­мы.