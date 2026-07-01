ЛАРЖИЛЬЕР НИКОЛА ДЕ
ЛАРЖИЛЬЕР НИКОЛА ДЕ - французский живописец.
Учился в Антверпене у А. Губо (с 1668 года); в 1675-1679 годах жил в Лондоне, где был учеником и помощником П. Лели. В ранний период творчества исполнял преимущественно натюрморты в стиле голландской живописи XVII века. В 1679 году вернулся в Париж, где пользовался покровительством Ш. Лебрена. Избран членом Королевской академии живописи и скульптуры (1686 год) за парадный портрет Лебрена (Лувр, Париж); канцлер (с 1733 года), директор (в 1734-1735 годах и 1738-1742 годах) и ректор (в 1735-1738 годах) академии.
Автор многочисленных виртуозных по исполнению портретов (всего около 1500) представителей парижского высшего общества («Камергер де Монтаргю», КГ, Дрезден), духовенства, финансистов, писателей и художников; особенно известен как автор женских портретов, наделённых изяществом и очарованием («Красавица из Страсбура», 1703 год, Музей изящных искусств, Страсбур). В творчестве Ларжильера ощутимо влияние П. П. Рубенса и А. ван Дейка; он перенёс во Францию традицию голлндских групповых (корпоративных) портретов («Заседание в Парижской ратуше по поводу обсуждения места установки статуи Людовика XIV», 1689 год, картина погибла при пожаре в 1793 год; эскизы - Эрмитаж, Санкт-Петербург; Лувр).
Интимные портреты Ларжильера отмечены точностью индивидуальных характеристик («Наставник и ученик», 1685 год, Национальная галерея искусств, Вашингтон; «Семейный портрет», около 1718-1720 годов, Лувр, Париж; портреты Вольтера, 1718 год, Музей Карнавале, Париж, и около 1724-1725 годов, Версальский дворец). Пейзажные фоны и переливчатый пастельный колорит живописи Ларжильера предвосхищали искусство рококо и оказали значительное воздействие на развитие европейского портрета XVIII века. Исполнял также картины на исторические и религиозные темы.