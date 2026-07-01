ЛАРТЕ ЭДУАРД АРМАН

ЛАРТЕ ЭДУАРД АРМАН ИСИДОР ИППОЛИТ - французский гео­лог, ар­хео­лог, один из ос­но­ва­те­лей па­лео­нто­ло­гии.

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в го­ро­дах Ош и Ту­лу­за. Ра­бо­тал в ма­ги­ст­ра­те департамента Жер, за­тем под влия­ни­ем тру­дов Ж. Кю­вье за­нял­ся па­лео­нто­ло­ги­ей, позд­нее и ар­хео­ло­ги­ей. В 1834 году от­крыл и опи­сал мно­го­численные ис­ко­пае­мые ос­тат­ки, от­но­ся­щие­ся к мио­це­ну, на юго-за­па­де Фран­ции. Впер­вые об­на­ру­жил ис­ко­пае­мые ос­тат­ки плио­пи­те­ка, иден­ти­фи­ци­ро­вал и опи­сал ос­тат­ки дрио­пи­те­ка (ра­нее най­ден­ные французским па­лео­нто­ло­гом А. Год­ри в мио­це­но­вых от­ло­же­ни­ях ме­сто­на­хо­ж­де­ния у города Сен-Го­денс, департамент Верх­няя Га­рон­на).

Пред­при­нял сис­те­ма­тическое об­сле­до­ва­ние пе­щер Фран­ции. В 1852 году в пе­ще­ре Оринь­як об­на­ру­жил сви­де­тель­ст­ва со­су­ще­ст­во­ва­ния в эпо­ху позд­не­го плей­сто­це­на че­ло­ве­ка и вы­мер­ших жи­вот­ных. В 1860 году в английском «Жур­на­ле гео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва» из­да­на ста­тья Ларте «О гео­ло­ги­че­ском воз­рас­те че­ло­ве­ка в За­пад­ной Ев­ро­пе» (текст, от­прав­лен­ный во французское издательство «От­чё­тов Ака­де­мии на­ук», не был на­пе­ча­тан, т. к. про­ти­во­ре­чил об­ще­при­ня­тым пред­став­ле­ни­ям о древ­но­сти че­ло­ве­че­ст­ва). В 1861 году Ларте уда­лось опуб­ли­ко­вать так­же во Фран­ции ре­зуль­та­ты сво­их ис­сле­до­ва­ний в Оринь­я­ке («Но­вые ис­сле­до­ва­ния, ка­саю­щие­ся со­су­ще­ст­во­ва­ния че­ло­ве­ка и круп­ных ис­ко­пае­мых мле­ко­пи­таю­щих, ко­то­рые ха­рак­те­ри­зу­ют по­след­ний гео­ло­ги­че­ский пе­ри­од») - в журнале «An­nales des Sci­ences Na­turelles. Zo­olo­gie et Bi­olo­gie Ani­male», там же впер­вые опуб­ли­ко­ва­но и про­из­ве­де­ние па­лео­ли­тического искусства - гра­вю­ры ла­ней из гро­та Шаф­фо.

В 1863-1864 годах вме­сте с английским учё­ным Г. Кри­сти пред­при­нял ар­хео­ло­гические рас­коп­ки и об­сле­до­ва­ния на об­на­ру­жен­ных не­за­дол­го до это­го па­мят­ни­ках в до­ли­нах рек Дор­донь и Ве­зер, близ города Лез-Эзи-де-Тай­ак (в т. ч. став­ших опор­ны­ми для изу­че­ния па­лео­ли­та на тер­ри­то­рии Фран­ции гро­тах Комб-Гра­наль, Пе-де-л’Азе, Ли­вер, Ле-Му­стье, Горж-д’Анфер, Лез-Эзи, от­кры­тых сто­ян­ках Ло­же­ри-От, Ло­же­ри-Бас). В гро­те Лез-Эзи бы­ли най­де­ны гра­ви­ро­ван­ные изо­бра­же­ния жи­вот­ных на ка­мен­ных галь­ках, на Ло­же­ри-Бас - изо­бра­же­ния се­вер­но­го оле­ня, би­зо­на, бы­ка, ба­ра­на, вы­гра­ви­ро­ван­ные на ло­пат­ках ро­гов се­вер­но­го оле­ня, и кос­тя­ное ору­дие, ру­ко­ять ко­то­ро­го оформ­ле­на в ви­де се­вер­но­го оле­ня. Ре­зуль­та­ты этих ра­бот опуб­ли­ко­ва­ны Ларте в 1864 году в статье «Об изо­бра­же­ни­ях жи­вот­ных (гра­вю­рах, скульп­ту­рах), а так­же дру­гих про­из­ве­де­ни­ях ис­кус­ст­ва и об ин­ду­ст­рии, от­но­ся­щих­ся к пер­вым эта­пам ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва».

В 1864 году во вре­мя рас­ко­пок сто­ян­ки Ла-Мад­лен (смотрите Мад­лен) бы­ли най­де­ны ос­тан­ки че­ло­ве­ка современного ви­да, со­б­ра­на бо­га­тая кол­лек­ция ка­мен­ных и кос­тя­ных ору­дий, в т. ч. пла­сти­на из бив­ня ма­мон­та с вы­гра­ви­ро­ван­ным изо­бра­же­ни­ем это­го жи­вот­но­го. Это ста­ло од­ним из главных до­ка­за­тельств со­су­ще­ст­во­ва­ния че­ло­ве­ка и ис­ко­пае­мых жи­вот­ных лед­ни­ко­вой эпо­хи (опуб­ли­ко­ва­ны в 1865 году в из­да­нии Французской АН «Comptes ren­dus»). В 1857 году Ларте из­бран иностранным чле­ном Лон­дон­ско­го гео­ло­гического общества, за­тем - Па­риж­ско­го ан­тро­по­ло­гического общества, что сви­де­тель­ст­во­ва­ло о ши­ро­ком при­зна­нии его тру­дов. С 1869 года профессор па­лео­нто­ло­гии в му­зее Бо­та­нического са­да в Па­ри­же, за­ни­мал эту долж­ность до конца жизни. Офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения :

Sur l’an­cien­neté géologique de l’espèce hu­maine dans l’Europe oc­ci­den­tale // An­nales des Sci­ences Na­turelles. Zo­olo­gie et Biologie Animale. 1860. 4 sér. T. 14. P. 117–122

Sur des fig­ures d’ani­maux gravées ou sculptées et autres pro­duits d’art et d’in­dus­tries rap­port­ables aux temps pri­mor­di­aux de la période hu­maine // Re­vue archéologique. 1864. Nouv. ser. Vol. 5. № 9 (avec H. Christy); Reliquiæ Aqui­tanicæ. 1865–1875. [Vol. 1–2] (avec H. Christy).