ЛАРТЕ ЭДУАРД АРМАН
ЛАРТЕ ЭДУАРД АРМАН ИСИДОР ИППОЛИТ - французский геолог, археолог, один из основателей палеонтологии.
Получил юридическое образование в городах Ош и Тулуза. Работал в магистрате департамента Жер, затем под влиянием трудов Ж. Кювье занялся палеонтологией, позднее и археологией. В 1834 году открыл и описал многочисленные ископаемые остатки, относящиеся к миоцену, на юго-западе Франции. Впервые обнаружил ископаемые остатки плиопитека, идентифицировал и описал остатки дриопитека (ранее найденные французским палеонтологом А. Годри в миоценовых отложениях местонахождения у города Сен-Годенс, департамент Верхняя Гаронна).
Предпринял систематическое обследование пещер Франции. В 1852 году в пещере Ориньяк обнаружил свидетельства сосуществования в эпоху позднего плейстоцена человека и вымерших животных. В 1860 году в английском «Журнале геологического общества» издана статья Ларте «О геологическом возрасте человека в Западной Европе» (текст, отправленный во французское издательство «Отчётов Академии наук», не был напечатан, т. к. противоречил общепринятым представлениям о древности человечества). В 1861 году Ларте удалось опубликовать также во Франции результаты своих исследований в Ориньяке («Новые исследования, касающиеся сосуществования человека и крупных ископаемых млекопитающих, которые характеризуют последний геологический период») - в журнале «Annales des Sciences Naturelles. Zoologie et Biologie Animale», там же впервые опубликовано и произведение палеолитического искусства - гравюры ланей из грота Шаффо.
В 1863-1864 годах вместе с английским учёным Г. Кристи предпринял археологические раскопки и обследования на обнаруженных незадолго до этого памятниках в долинах рек Дордонь и Везер, близ города Лез-Эзи-де-Тайак (в т. ч. ставших опорными для изучения палеолита на территории Франции гротах Комб-Граналь, Пе-де-л’Азе, Ливер, Ле-Мустье, Горж-д’Анфер, Лез-Эзи, открытых стоянках Ложери-От, Ложери-Бас). В гроте Лез-Эзи были найдены гравированные изображения животных на каменных гальках, на Ложери-Бас - изображения северного оленя, бизона, быка, барана, выгравированные на лопатках рогов северного оленя, и костяное орудие, рукоять которого оформлена в виде северного оленя. Результаты этих работ опубликованы Ларте в 1864 году в статье «Об изображениях животных (гравюрах, скульптурах), а также других произведениях искусства и об индустрии, относящихся к первым этапам истории человечества».
В 1864 году во время раскопок стоянки Ла-Мадлен (смотрите Мадлен) были найдены останки человека современного вида, собрана богатая коллекция каменных и костяных орудий, в т. ч. пластина из бивня мамонта с выгравированным изображением этого животного. Это стало одним из главных доказательств сосуществования человека и ископаемых животных ледниковой эпохи (опубликованы в 1865 году в издании Французской АН «Comptes rendus»). В 1857 году Ларте избран иностранным членом Лондонского геологического общества, затем - Парижского антропологического общества, что свидетельствовало о широком признании его трудов. С 1869 года профессор палеонтологии в музее Ботанического сада в Париже, занимал эту должность до конца жизни. Офицер ордена Почётного легиона.
Сочинения:
Sur l’ancienneté géologique de l’espèce humaine dans l’Europe occidentale // Annales des Sciences Naturelles. Zoologie et Biologie Animale. 1860. 4 sér. T. 14. P. 117–122
Sur des figures d’animaux gravées ou sculptées et autres produits d’art et d’industries rapportables aux temps primordiaux de la période humaine // Revue archéologique. 1864. Nouv. ser. Vol. 5. № 9 (avec H. Christy); Reliquiæ Aquitanicæ. 1865–1875. [Vol. 1–2] (avec H. Christy).