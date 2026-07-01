ЛАРСОН КАРЛ
ЛАРСОН КАРЛ - шведский живописец, график.
Учился в АХ в Стокгольме (1866-1876 годы). Одновременно работал ретушёром, в 1871-1878 годах - рисовальщиком в юмористическом журналах («Kaspar» и др.), исполнял книжные иллюстрации. В 1880-1885 годах жил во Франции, сначала в Париже, с 1882 года вместе с группой скандинавских художников - в местечке Гре-сюр-Луэн, близ Парижа, где работал на пленэре; испытал влияние Ж. Бастьена-Лепажа. Позднее, живя в Швеции, продолжал посещать Париж. Отказавшись от членства в Королевской АХ в Стокгольме (1884 год), Ларсон стал одним из организаторов Художественного союза Швеции (1886 год). Руководил рисовальной школой при Художественном музее Гётеборга (1886-1892 годы). В 1888 году получил в наследство коттедж в Сундборне, где жил сначалa только летом, а с 1901 года - постоянно. Убранство дома и частично его перестройка осуществлены самим Ларсоном или по его эскизам. В характере декора ощущается следование народным традициям, а также влияние английского художественного движения «Искусства и ремёсла», У. Морриса и Ч. Р. Макинтоша. Дом Ларсона превращён в музей в 1942 году.
Пейзажная живопись Ларсона отличается светлым колоритом, тонкой нюансировкой цвета, непринуждённостью композиции («Художник. Зимний пейзаж», 1886 год, Национальный музей, Стокгольм). Наибольший успех принесли Ларсону акварельные работы, в которых он изображал свой дом в Сундборне, его природное окружение и интерьеры, напоённые светом и воздухом, сцены обыденной жизни обитающей в нём большой семьи. Колорит построен на локальном цвете, обогащённом оттенками; лёгкие линии обозначают фигуры и предметы, создавая непритязательный поэтический мир. Акварели Ларсона составляли серии, которые были изданы затем в виде книг («Моя семья», 1895 год; «Дом», 1899 год; «Ларсоны», 1902 год; «Моя маленькая ферма», 1906 год; «Дом на солнце», 1910 год, и др.).
Монументальная живопись Ларсона (аллегорический триптих «Ренессанс», «Рококо», «Современное искусство», 1888-1889 годы, Художественный музей, Гётеборг; фрески в здании Национального музея в Стокгольме, 1891-1896 годы; панно для зданий оперного и драматического театров в Стокгольме и др.) свидетельствует о различных влияниях - от итальянского кватроченто до модерна. Исполнял также портреты (в т. ч. Автопортрет, 1906 год, галерея Уффици, Флоренция). Жена Ларсона - живописец Карин Бегрё (1859-1928 годы).