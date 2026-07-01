ЛАРСОН КАРЛ

ЛАРСОН КАРЛ - шведский жи­во­пи­сец, гра­фик.

Учил­ся в АХ в Сток­голь­ме (1866-1876 годы). Од­но­вре­мен­но ра­бо­тал ре­ту­шё­ром, в 1871-1878 годах - ри­со­валь­щи­ком в юмо­ри­стическом жур­на­лах («Kas­par» и др.), ис­пол­нял книж­ные ил­лю­ст­ра­ции. В 1880-1885 годах жил во Фран­ции, сна­ча­ла в Па­ри­же, с 1882 года вме­сте с груп­пой скандинавских ху­дож­ни­ков - в мес­теч­ке Гре-сюр-Лу­эн, близ Па­ри­жа, где ра­бо­тал на пле­нэ­ре; ис­пы­тал влия­ние Ж. Ба­сть­е­на-Ле­па­жа. Позд­нее, жи­вя в Шве­ции, про­дол­жал по­се­щать Па­риж. От­ка­зав­шись от член­ст­ва в Ко­ро­лев­ской АХ в Сток­голь­ме (1884 год), Ларсон стал од­ним из ор­га­ни­за­то­ров Ху­дожественного сою­за Шве­ции (1886 год). Ру­ко­во­дил ри­со­валь­ной шко­лой при Ху­дожественном му­зее Гё­те­бор­га (1886-1892 годы). В 1888 году по­лу­чил в на­след­ст­во кот­тедж в Сун­дбор­не, где жил сначалa толь­ко ле­том, а с 1901 года - по­сто­ян­но. Уб­ран­ст­во до­ма и час­тич­но его пе­ре­строй­ка осу­ще­ст­в­ле­ны са­мим Ларсоном или по его эс­ки­зам. В ха­рак­те­ре де­ко­ра ощу­ща­ет­ся сле­до­ва­ние народным тра­ди­ци­ям, а так­же влия­ние английского ху­дожественного дви­же­ния «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла», У. Мор­ри­са и Ч. Р. Ма­кин­то­ша. Дом Ларсона пре­вра­щён в му­зей в 1942 году.

Пей­заж­ная жи­во­пись Ларсона от­ли­ча­ет­ся свет­лым ко­ло­ри­том, тон­кой ню­ан­си­ров­кой цве­та, не­при­ну­ж­дён­но­стью ком­по­зи­ции («Ху­дож­ник. Зим­ний пей­заж», 1886 год, Национальный му­зей, Сток­гольм). Наи­боль­ший ус­пех при­нес­ли Ларсону ак­ва­рель­ные ра­бо­ты, в ко­то­рых он изо­бра­жал свой дом в Сун­дбор­не, его при­род­ное ок­ру­же­ние и ин­терь­е­ры, на­по­ён­ные све­том и воз­ду­хом, сце­ны обы­ден­ной жиз­ни оби­таю­щей в нём боль­шой се­мьи. Ко­ло­рит по­стро­ен на ло­каль­ном цве­те, обо­га­щён­ном от­тен­ка­ми; лёг­кие ли­нии обо­зна­ча­ют фи­гу­ры и пред­ме­ты, соз­да­вая не­при­тя­за­тель­ный по­этический мир. Ак­ва­ре­ли Ларсона со­став­ля­ли се­рии, ко­то­рые бы­ли из­да­ны за­тем в ви­де книг («Моя се­мья», 1895 год; «Дом», 1899 год; «Лар­со­ны», 1902 год; «Моя ма­лень­кая фер­ма», 1906 год; «Дом на солн­це», 1910 год, и др.).

Мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись Ларсона (ал­ле­го­рический трип­тих «Ре­нес­санс», «Ро­ко­ко», «Со­вре­мен­ное ис­кус­ст­во», 1888-1889 годы, Ху­дожественный му­зей, Гё­те­борг; фре­ски в зда­нии Национального му­зея в Сток­голь­ме, 1891-1896 годы; пан­но для зда­ний опер­но­го и дра­ма­тического те­ат­ров в Сток­голь­ме и др.) сви­де­тель­ст­ву­ет о различных влия­ни­ях - от итальянского кват­ро­чен­то до мо­дер­на. Ис­пол­нял так­же порт­ре­ты (в т. ч. Ав­то­порт­рет, 1906 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция). Же­на Ларсона - жи­во­пи­сец Ка­рин Бег­рё (1859-1928 годы).