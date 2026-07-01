ЛАРРОЧА АЛИСИЯ ДЕ

ЛАРРОЧА АЛИСИЯ ДЕ - испанская пиа­ни­ст­ка.

Учи­лась у Ф. Мар­шал­ла в Музыкальной ака­де­мии в Бар­се­ло­не (в даль­ней­шем Музыкальная ака­демия имени Мар­шал­ла). Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1934 году в Мад­ри­де. С 1947 года га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Ев­ро­пе, с 1955 года в США (в 1998 году вы­сту­пи­ла в Кар­не­ги-хол­ле). С 1959 года ди­рек­тор Музыкальной ака­де­мии имени Мар­шал­ла, с 2001 года пре­зи­дент Ас­со­циа­ции Э. Гра­на­до­са - Ф. Мар­шал­ла (Бар­се­ло­на).

Один из ве­ду­щих ин­тер­пре­та­то­ров испанской му­зы­ки второй половины XIX-XX веков (И. Аль­бе­нис, Гра­на­дос, М. де Фа­лья, Х. Ту­ри­на, Ф. Мом­пу и др.). Сре­ди мно­го­численных ау­дио­за­пи­сей - 8 кла­вир­ных со­нат А. Со­ле­ра, пол­ное со­б­ра­ние фортепианной му­зы­ки Гра­на­до­са, фортепианные кон­цер­ты М. Ра­ве­ля. Вы­сту­па­ла до 2003 года.