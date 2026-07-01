ЛАРРОЧА АЛИСИЯ ДЕ
ЛАРРОЧА АЛИСИЯ ДЕ - испанская пианистка.
Училась у Ф. Маршалла в Музыкальной академии в Барселоне (в дальнейшем Музыкальная академия имени Маршалла). Дебютировала в 1934 году в Мадриде. С 1947 года гастролировала в Европе, с 1955 года в США (в 1998 году выступила в Карнеги-холле). С 1959 года директор Музыкальной академии имени Маршалла, с 2001 года президент Ассоциации Э. Гранадоса - Ф. Маршалла (Барселона).
Один из ведущих интерпретаторов испанской музыки второй половины XIX-XX веков (И. Альбенис, Гранадос, М. де Фалья, Х. Турина, Ф. Момпу и др.). Среди многочисленных аудиозаписей - 8 клавирных сонат А. Солера, полное собрание фортепианной музыки Гранадоса, фортепианные концерты М. Равеля. Выступала до 2003 года.