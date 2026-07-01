ЛАРРА МАРЬЯНО ХОСЕ ДЕ
ЛАРРА МАРЬЯНО ХОСЕ ДЕ - испанский писатель, публицист, критик.
Родился в семье высокопоставленного врача, поддерживавшего режим Наполеона I Бонапарта. В 1814-1817 годах жил в эмиграции в Бордо. Учился в университете Вальядолида (1824-1825 годы). Печатался с 1828 года, получив известность как журналист. Статьи Ларра, посвящённые анализу злободневных проблем испанской действительности, публиковались в основанных им журналах «El duende satírico del día» («Сатирический оборотень наших дней», 1828-1833 годы) и «El pobrecito hablador» («Простодушный болтун», 1832-1833 годы).
Публицистическим очеркам Ларра, ставшим одними из первых образцов костумбризма в испанской словесности, присущи остроумие, сарказм, внимание к бытовым деталям. Пьеса «Масиас» («Macías», 1834 год) о жизни легендарного галисийского трубадура ознаменовала утверждение традиций романтизма в испанском театре. Автор исторического романа «Паж короля Энрике Слабого» («El doncel de don Enrique el Doliente», 1834 год), памфлетов, статей о театре. Покончил с собой.
Сочинения:
Сатирические очерки. М., 1956
Obras completas. Madrid, 1996–. Vol. 1–4.