ЛАРРА МАРЬЯНО ХОСЕ ДЕ

ЛАРРА МАРЬЯНО ХОСЕ ДЕ - испанский пи­са­тель, пуб­ли­цист, кри­тик.

Ро­дил­ся в се­мье вы­со­ко­по­став­лен­но­го вра­ча, под­дер­жи­вав­ше­го ре­жим На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та. В 1814-1817 годах жил в эмиг­ра­ции в Бор­до. Учил­ся в университете Валь­я­до­ли­да (1824-1825 годы). Пе­ча­тал­ся с 1828 года, по­лу­чив из­вест­ность как жур­на­лист. Ста­тьи Ларра, по­свя­щён­ные ана­ли­зу зло­бо­днев­ных про­блем испанской дей­ст­ви­тель­но­сти, пуб­ли­ко­ва­лись в ос­но­ван­ных им жур­на­лах «El duende satírico del día» («Са­ти­ри­че­ский обо­ро­тень на­ших дней», 1828-1833 годы) и «El pobre­cito hab­la­dor» («Про­сто­душ­ный бол­тун», 1832-1833 годы).

Пуб­ли­ци­стическим очер­кам Ларра, став­шим од­ни­ми из пер­вых об­раз­цов кос­тум­бриз­ма в испанской сло­вес­но­сти, при­су­щи ост­ро­умие, сар­казм, вни­ма­ние к бы­то­вым де­та­лям. Пье­са «Ма­си­ас» («Macías», 1834 год) о жиз­ни ле­ген­дар­но­го га­ли­сий­ско­го тру­ба­ду­ра оз­на­ме­но­ва­ла ут­вер­жде­ние тра­ди­ций ро­ман­тиз­ма в испанском те­ат­ре. Ав­тор ис­то­рического ро­ма­на «Паж коро­ля Эн­ри­ке Сла­бо­го» («El don­cel de don En­ri­que el Do­liente», 1834 год), памфле­тов, ста­тей о те­ат­ре. По­кон­чил с со­бой.

Сочинения :

Са­ти­ри­че­ские очер­ки. М., 1956

Obras com­ple­tas. Ma­drid, 1996–. Vol. 1–4.