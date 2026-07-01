ЛАРОШФУКО ФРАНСУА ДЕ

ЛАРОШФУКО ФРАНСУА ДЕ - французский пи­са­тель.

Пред­ста­ви­тель од­но­го из ста­рей­ших и влия­тель­ных французских ари­сто­кра­тических ро­дов. До смер­ти от­ца (гер­цо­га, члена пар­ла­мен­та) но­сил ти­тул прин­ца де Мар­сий­я­ка (1650 год). Дет­ст­во про­вёл в про­вин­ции, в зам­ке Вер­тёй, где по­лу­чил по­верх­но­ст­ное об­ра­зо­ва­ние, ти­пич­ное для пред­наз­на­чен­но­го к во­енной служ­бе сы­на дво­ря­ни­на. Впо­след­ст­вии ак­тив­но за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. В 1629 году уча­ст­во­вал в итальянской во­енной кам­па­нии. При дво­ре при­нял сто­ро­ну Ан­ны Ав­ст­рий­ской в её про­ти­во­стоя­нии с кар­ди­на­лом А. Ж. Ри­ше­льё, был за­ме­шан в ря­де аван­тюр, за что по­сле крат­ко­вре­мен­но­го за­клю­че­ния в Бас­ти­лии со­слан в Вер­тёй. Уча­ст­во­вал в Три­дца­ти­лет­ней вой­не 1618-1648 годов, по­лу­чил тя­жё­лые ра­не­ния (1646 год). Вы­сту­пал про­тив по­ли­ти­ки Дж. Ма­за­ри­ни во вре­мя Фрон­ды, за­тем по­пал в опа­лу и вновь был со­слан в Вер­тёй; позд­нее пе­ре­ехал в Па­риж и смог по­лу­чить пен­сию от Лю­до­ви­ка XIV (1659 год).

Бур­ные по­ли­тические со­бы­тия во Фран­ции в 1624-1652 годах, сви­де­те­лем и ак­тив­ным уча­ст­ни­ком ко­то­рых был Ларошфуко, ста­ли пред­ме­том изо­бра­же­ния в на­пи­сан­ных им в сти­ле хро­ни­ки «Ме­муа­рах» («M ́emoires», 1662 год, полное издание 1816 год, русский перевод 1971 год), в ко­то­рых для дос­ти­же­ния эф­фек­та бес­при­стра­ст­но­сти и объ­ек­тив­но­сти Ларошфуко час­то из­бе­га­ет вы­ска­зы­ва­ний от пер­во­го ли­ца. В 1660-1670-е годы по­се­щал са­ло­ны М. де Скю­де­ри, М. М. де Ла­фай­ет и др., где про­слыл вир­ту­оз­ным со­бе­сед­ни­ком. Опыт свет­ских бе­сед, а так­же со­б­ран­ные в те­че­ние жиз­ни об­шир­ные на­блю­де­ния над по­ве­де­ни­ем лю­дей в различных си­туа­ци­ях, ос­мыс­лен­ные в ду­хе ли­бер­ти­на­жа и фи­ло­со­фии Т. Гоб­бса («че­ло­век че­ло­ве­ку волк»), во­пло­ти­лись в главном тру­де Ларошфуко «Раз­мыш­ле­ния, или Мо­раль­ные из­ре­че­ния и мак­си­мы» («Réfle­xions, ou sen­tences et maximes mo­rales», 1665 год; сокращенный русский перевод 1798 год, полный русский перевод 1959 год).

Раз­ви­вая тра­ди­ции французской эс­сеи­сти­ки (М. Мон­тень, Б. Пас­каль) и опи­ра­ясь на бо­га­тые тра­ди­ции жан­ра сен­тен­ции, Ларошфуко в рус­ле эс­те­ти­ки клас­си­циз­ма стре­мит­ся обоб­щить и ти­пи­зи­ро­вать мно­го­об­ра­зие форм че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния, воз­во­дя их к од­ной уни­вер­саль­ной чер­те - эго­из­му. Су­ж­де­ния Ларошфуко о че­ло­ве­ке, «доб­ро­де­те­ли ко­то­ро­го суть ис­кус­но пе­ре­ря­жен­ные по­ро­ки», пес­си­ми­стич­ны, од­на­ко ли­ше­ны ди­дак­тиз­ма. На ма­те­риа­ле различных сфер жиз­ни (по­ли­ти­ка, друж­ба, лю­бовь, ве­ра и др.) и при по­мо­щи вир­ту­оз­но­го пси­хо­ло­гического ана­ли­за Ларошфуко об­на­жа­ет ос­но­вы французской ари­сто­кра­тической куль­ту­ры (и ши­ре - всей ци­ви­ли­за­ции), ус­мат­ривая их в уза­ко­нен­ной не­ис­крен­но­сти, то­таль­ной иг­ре, по­сто­ян­ном не­со­от­вет­ст­вии ли­ца и мас­ки.

Твор­че­ст­во Ларошфуко име­ет не толь­ко литературно-ху­дожественное зна­че­ние, но и яв­ля­ет­ся цен­ным ис­точ­ни­ком све­де­ний о бы­те французского об­ще­ст­ва середины XVII века. Ла­ко­нич­ный афо­ри­стичный стиль, не­ожи­дан­ные ост­ро­ты, ску­пая фор­ма, скры­ваю­щая в се­бе глу­бо­кое фи­лософское со­дер­жа­ние, уни­вер­са­лизм пси­хо­ло­гических обоб­ще­ний обес­пе­чи­ли ему ог­ром­ную по­пу­ляр­ность как сре­ди со­вре­мен­ни­ков, так и сре­ди чи­та­те­лей по­сле­дую­щих эпох.

Сочинения :

Ме­муа­ры. Мак­си­мы. Л., 1971

Мак­си­мы / Пер. М. Не­клю­до­вой. М., 2004

Réfle­xions ou sen­tences et maximes mo­rales et réf­lexions di­verses. P., 2005.