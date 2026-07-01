ЛАРОШФУКО ФРАНСУА ДЕ
ЛАРОШФУКО ФРАНСУА ДЕ - французский писатель.
Представитель одного из старейших и влиятельных французских аристократических родов. До смерти отца (герцога, члена парламента) носил титул принца де Марсийяка (1650 год). Детство провёл в провинции, в замке Вертёй, где получил поверхностное образование, типичное для предназначенного к военной службе сына дворянина. Впоследствии активно занимался самообразованием. В 1629 году участвовал в итальянской военной кампании. При дворе принял сторону Анны Австрийской в её противостоянии с кардиналом А. Ж. Ришельё, был замешан в ряде авантюр, за что после кратковременного заключения в Бастилии сослан в Вертёй. Участвовал в Тридцатилетней войне 1618-1648 годов, получил тяжёлые ранения (1646 год). Выступал против политики Дж. Мазарини во время Фронды, затем попал в опалу и вновь был сослан в Вертёй; позднее переехал в Париж и смог получить пенсию от Людовика XIV (1659 год).
Бурные политические события во Франции в 1624-1652 годах, свидетелем и активным участником которых был Ларошфуко, стали предметом изображения в написанных им в стиле хроники «Мемуарах» («M ́emoires», 1662 год, полное издание 1816 год, русский перевод 1971 год), в которых для достижения эффекта беспристрастности и объективности Ларошфуко часто избегает высказываний от первого лица. В 1660-1670-е годы посещал салоны М. де Скюдери, М. М. де Лафайет и др., где прослыл виртуозным собеседником. Опыт светских бесед, а также собранные в течение жизни обширные наблюдения над поведением людей в различных ситуациях, осмысленные в духе либертинажа и философии Т. Гоббса («человек человеку волк»), воплотились в главном труде Ларошфуко «Размышления, или Моральные изречения и максимы» («Réflexions, ou sentences et maximes morales», 1665 год; сокращенный русский перевод 1798 год, полный русский перевод 1959 год).
Развивая традиции французской эссеистики (М. Монтень, Б. Паскаль) и опираясь на богатые традиции жанра сентенции, Ларошфуко в русле эстетики классицизма стремится обобщить и типизировать многообразие форм человеческого поведения, возводя их к одной универсальной черте - эгоизму. Суждения Ларошфуко о человеке, «добродетели которого суть искусно переряженные пороки», пессимистичны, однако лишены дидактизма. На материале различных сфер жизни (политика, дружба, любовь, вера и др.) и при помощи виртуозного психологического анализа Ларошфуко обнажает основы французской аристократической культуры (и шире - всей цивилизации), усматривая их в узаконенной неискренности, тотальной игре, постоянном несоответствии лица и маски.
Творчество Ларошфуко имеет не только литературно-художественное значение, но и является ценным источником сведений о быте французского общества середины XVII века. Лаконичный афористичный стиль, неожиданные остроты, скупая форма, скрывающая в себе глубокое философское содержание, универсализм психологических обобщений обеспечили ему огромную популярность как среди современников, так и среди читателей последующих эпох.
Сочинения:
Мемуары. Максимы. Л., 1971
Максимы / Пер. М. Неклюдовой. М., 2004
Réflexions ou sentences et maximes morales et réflexions diverses. P., 2005.