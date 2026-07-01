ЛАРНАКА

ЛАРНАКА - го­род на юго-вос­то­ке Кип­ра, административный центр ок­ру­га (епар­хии) Лар­на­ка.

Население 53,5 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Узел ав­то­до­рог. Мор­ской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Го­род ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но ми­кен­ски­ми гре­ка­ми в XII веке до н. э., впо­след­ст­вии ко­ло­ния фи­ни­кий­цев под названием Ки­тий (Ки­ти­он), круп­ный тор­го­вый центр Сре­ди­зем­но­мо­рья. В 58 году до н. э. за­воё­ван рим­ля­на­ми; вхо­дил в со­став Римской им­пе­рии, за­тем Ви­зан­тии. В 1191 году н. э. во вре­мя 3-го кре­сто­во­го по­хо­да за­хва­чен Ри­чар­дом Льви­ное Серд­це; в 1192-1489 годах в со­ста­ве Кипр­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. С конца XV века под вла­стью Ве­не­ции, с 1571 года - Ос­ман­ской им­пе­рии. С XVI века из­вес­тен под современным названием (воз­мож­но, от лар­нак - сар­ко­фаг; в Ларнаке на­хо­дит­ся сар­ко­фаг святого Ла­за­ря Чет­ве­ро­днев­но­го, согласно преданию, пер­во­го епи­ско­па го­ро­да). В XIX веке пе­ре­жи­вал рас­цвет, до начала XX века фак­ти­че­ский по­ли­тический и эко­но­мический центр Кип­ра. Бы­строе раз­ви­тие го­ро­да на­ча­лось во 2-й половине 1970-х годов по­сле ок­ку­па­ции северной час­ти Кип­ра турецкими вой­ска­ми (1974 год), за­кры­тия ме­ж­ду­народного аэ­ро­пор­та в Ни­ко­сии и пе­ре­хо­да пор­та в городе Фа­ма­гу­ста под кон­троль турецкой об­щи­ны.

В цен­тре го­ро­да со­хра­ни­лись руи­ны ан­тич­ных стен и хра­мов древ­не­го Ки­тио­на, ак­ро­по­ля на Пам­буль­ском хол­ме, а так­же пе­щер­ная гроб­ни­ца (пред­по­ло­жи­тель­но ми­кен­ско­го пе­рио­да, ис­поль­зо­ва­лась как ран­не­хри­сти­ан­ский храм). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - церковь Святого Ла­за­ря (конец IX века, рес­тав­ри­ро­ва­на в XVII веке, ико­но­стас - 1773-1782 годов; ар­ка­да - 1750 год, ко­ло­коль­ня - 1857 год), ви­зантийская церковь Па­на­гия Хри­со­по­ли­ти­са (XII-XIII века; пе­ре­строе­на в 1768 году, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1851 году), форт (конец XIV века, пе­ре­стро­ен в 1625 году; ны­не Му­зей средневекового Кип­ра), епи­скоп­ский дво­рец, со­бор Хри­ста Спа­си­те­ля (Хри­со­со­ти­рос; 1460 год, пе­ре­стро­ен в 1854 году), церковь Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1715 год, пе­ре­строе­на в 1853 году), ме­четь Туз­ла (пер­во­на­чаль­но ви­зантийская ба­зи­ли­ка, пе­ре­стро­ен­ная в ка­то­лический храм Сан­та-Кро­че в XII-XIII веках и в ме­четь в конце XVI века), ме­четь Бу­юк (пе­ре­строе­на в конце XVI века из хра­ма Святой Ека­те­рины XIII-XIV веков), ве­не­ци­ан­ский фон­тан (XVI век), фран­ци­скан­ский монастырь Святой Зем­ли (1596 год; кос­тёл Сан­та-Ма­рия-дел­ле-Гра­цие - 1724 год, пе­ре­стро­ен в середине XIX века), бывший ка­то­ли­че­ский монастырь Святого Ио­си­фа (1844 год), церковь Па­на­гия Фа­не­ро­ме­ни (начало XX века); за­строй­ка XVII-XX веков.

На ок­раи­не Ларнаки - мо­на­стыр­ская церковь Святого Ге­ор­гия Мак­рис на бе­ре­гу Со­лё­ного озера (середина XIII века, пе­ре­строе­на в XIV веке, рес­тав­ри­ро­ва­на в середине XV века и в 1706 году; фраг­мен­ты фре­сок XII века), ак­ве­дук (1747-1750 годы), церковь Святого Ге­ор­гия Кон­до­са (1833 год). Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский (1969 год), Сред­не­ве­ко­вья, Д. Пие­ри­ди­са (ста­рей­ший ча­ст­ный му­зей; со­б­ра­ние ке­ра­ми­ки), ес­тественной ис­то­рии. Му­ни­ци­паль­ный куль­тур­ный центр вклю­ча­ет Ху­дожественную га­ле­рею и Му­зей па­лео­нто­ло­гии. Ста­ди­он «Ан­то­нис Па­па­до­пу­лос» (около 10 тыс. мест), на ко­то­ром вы­сту­па­ет мно­го­крат­ный чем­пи­он Кип­ра по фут­бо­лу, уча­ст­ник Ли­ги чем­пио­нов (2008/2009 года) клуб «Анор­то­сис» (ос­но­ван в 1911 году).

В эко­но­ми­ке до­ми­ни­ру­ет сек­тор ус­луг, главным образом ту­ристический бизнес (го­род при­ни­ма­ет около 10% ту­ри­стов, по­се­щаю­щих Кипр). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия хи­ми­че­ской (бы­то­вая хи­мия), пи­ще­вой (про­изводство со­ли, на­пит­ков, мо­лоч­ных про­дук­тов, пе­ре­ра­бот­ка ры­бы), лёг­кой (в т. ч. обув­ной, тек­стиль­ной) промышленности; за­вод ком­па­нии «Elk­ora» (элек­трические и сол­неч­ные во­до­на­гре­ва­те­ли).

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