ЛАРНАКА
ЛАРНАКА - город на юго-востоке Кипра, административный центр округа (епархии) Ларнака.
Население 53,5 тысяч человек (2010 год). Расположен на побережье Средиземного моря. Узел автодорог. Морской порт. Международный аэропорт.
Город основан предположительно микенскими греками в XII веке до н. э., впоследствии колония финикийцев под названием Китий (Китион), крупный торговый центр Средиземноморья. В 58 году до н. э. завоёван римлянами; входил в состав Римской империи, затем Византии. В 1191 году н. э. во время 3-го крестового похода захвачен Ричардом Львиное Сердце; в 1192-1489 годах в составе Кипрского королевства. С конца XV века под властью Венеции, с 1571 года - Османской империи. С XVI века известен под современным названием (возможно, от ларнак - саркофаг; в Ларнаке находится саркофаг святого Лазаря Четверодневного, согласно преданию, первого епископа города). В XIX веке переживал расцвет, до начала XX века фактический политический и экономический центр Кипра. Быстрое развитие города началось во 2-й половине 1970-х годов после оккупации северной части Кипра турецкими войсками (1974 год), закрытия международного аэропорта в Никосии и перехода порта в городе Фамагуста под контроль турецкой общины.
В центре города сохранились руины античных стен и храмов древнего Китиона, акрополя на Памбульском холме, а также пещерная гробница (предположительно микенского периода, использовалась как раннехристианский храм). Среди архитектурных памятников - церковь Святого Лазаря (конец IX века, реставрирована в XVII веке, иконостас - 1773-1782 годов; аркада - 1750 год, колокольня - 1857 год), византийская церковь Панагия Хрисополитиса (XII-XIII века; перестроена в 1768 году, реставрирована в 1851 году), форт (конец XIV века, перестроен в 1625 году; ныне Музей средневекового Кипра), епископский дворец, собор Христа Спасителя (Хрисосотирос; 1460 год, перестроен в 1854 году), церковь Святого Иоанна Богослова (1715 год, перестроена в 1853 году), мечеть Тузла (первоначально византийская базилика, перестроенная в католический храм Санта-Кроче в XII-XIII веках и в мечеть в конце XVI века), мечеть Буюк (перестроена в конце XVI века из храма Святой Екатерины XIII-XIV веков), венецианский фонтан (XVI век), францисканский монастырь Святой Земли (1596 год; костёл Санта-Мария-делле-Грацие - 1724 год, перестроен в середине XIX века), бывший католический монастырь Святого Иосифа (1844 год), церковь Панагия Фанеромени (начало XX века); застройка XVII-XX веков.
На окраине Ларнаки - монастырская церковь Святого Георгия Макрис на берегу Солёного озера (середина XIII века, перестроена в XIV веке, реставрирована в середине XV века и в 1706 году; фрагменты фресок XII века), акведук (1747-1750 годы), церковь Святого Георгия Кондоса (1833 год). Музеи: археологический (1969 год), Средневековья, Д. Пиеридиса (старейший частный музей; собрание керамики), естественной истории. Муниципальный культурный центр включает Художественную галерею и Музей палеонтологии. Стадион «Антонис Пападопулос» (около 10 тыс. мест), на котором выступает многократный чемпион Кипра по футболу, участник Лиги чемпионов (2008/2009 года) клуб «Анортосис» (основан в 1911 году).
В экономике доминирует сектор услуг, главным образом туристический бизнес (город принимает около 10% туристов, посещающих Кипр). Действуют предприятия химической (бытовая химия), пищевой (производство соли, напитков, молочных продуктов, переработка рыбы), лёгкой (в т. ч. обувной, текстильной) промышленности; завод компании «Elkora» (электрические и солнечные водонагреватели).