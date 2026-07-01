ЛАРИОНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
ЛАРИОНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ - российский живописец, график, сценограф, теоретик искусства.
Учился в МУЖВЗ (1896-1910 годы, с перерывами) у И. И. Левитана, В. А. Серова, К. А. Коровина. Раннее творчество Ларионова связано с импрессионизмом («Акации весной», «Рыбы при закате», обе 1904 год, ГРМ; «Куст сирени в цвету», 1905 год, ГТГ, и др.). В 1906 году помогал С. П. Дягилеву в организации русской секции Осеннего салона в Париже. В 1907-1912 годах перешёл от импрессионизма к неопримитивизму, создавая работы в духе лубка и вывески («Парикмахер», 1907-1908 годы, ГРМ; «Отдыхающий солдат», 1911 год, ГТГ; «Солдат на коне», 1910-1911 годы, галерея Тейт, Лондон; цикл «Венеры», 1912 год).
Мастер раннего русского авангардизма, Ларионов был одним из организаторов московских выставок «Бубновый валет» (1910 год), «Ослиный хвост» (1912 год), «Мишень» (1913 год) и «№ 4. Футуристы, лучисты, примитив» (1914 год). Участвовал также в выставках Союза русских художников (1906-1907 годы), киевского общества «Звено» (1908 год), журнале «Золотое руно» (1908-1910 годы), объединений «Союз молодёжи» (1910-1912 годы), «Синий всадник» (1912 год) и др. Плодотворно занимался графикой, участвовал в оформлении футуристических книг («Помада» А. Е. Кручёных, 1912 год), сборников «Садок Судей-2» (1913 год), «Мирсконца» (1913 год) и др.
В 1912-1915 годах Ларионов разрабатывает теорию лучизма, ставшего одним из первых опытов абстракционизма: картины «Лучизм» (1912 год, собрание Чудновских, Санкт-Петербург), «Стекло» (1912 год, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк), «Солнечный день» (1914 год, Национальный музей современного искусства, Париж). Один из авторов манифеста «Лучисты и будущники» (1913 год). В 1914 году в Париже состоялась выставка Ларионова (совместно с его женой, Н. С. Гончаровой; вступительная статья к каталогу написана Г. Аполлинером).
Покинув в 1915 году Россию, Ларионов с Гончаровой работали в Швейцарии, Испании и Италии; с 1917 года обосновались в Париже. В эмиграции Ларионов и Гончарова вначале работали как театральные художники в труппе Русский балет Дягилева, где Ларионов оформил балеты «Литургия» (1915-1916 годы, совместно с Гончаровой; не поставлен), «Ночное солнце» на музыку Н. А. Римского-Корсакова (1915 год), «Русские сказки» на музыку А. К. Лядова (1916 год), «Сказка про шута…» С. С. Прокофьева (1921 год), «Байка про лису…» И. Ф. Стравинского (1922 год, в двух последних также хореограф); также балеты «Классическая симфония» на музыку Прокофьева (1931 год, Опера-балет М. Бенуа, Париж) и «На Днепре» Прокофьева (1932 год, костюмы Гончаровой, Парижская опера). Живопись Ларионова в эмиграции приобретает черты фигуративности. В 1938 году принял французское гражданство. В 1988 году несколько сотен работ Ларионова и Гончаровой по завещанию А. К. Томилиной (второй жены Ларионова) поступили в ГТГ. Ларионов - автор ряда статей (публиковались в парижской газете «Русские новости»), воспоминаний о русском балете, дневников.
Дополнительная литература:
Эганбюри Эли. Н. Гончарова. М. Ларионов. М., 1913
Waldemar G. Larionov. P., 1966
Loguine T. Gontcharova et Larionov... P., 1971
Пунин Н. Н. Импрессионистический период в творчестве М. Ларионова // Пунин Н. Н. Русское и советское искусство. М., 1976
М. Ларионов. Н. Гончарова. А. Шевченко. Об искусстве. Из архива русского авангарда. Л., 1989
Поспелов Г. Г. «Бубновый валет»... М., 1990
он же. Наследство Гончаровой и Ларионова // Наше наследие. 1990. № 1
Parton A. M. Larionov and the Russian avant-garde. L., 1993
Н. Гончарова, М. Ларионов: Воспоминания современников. М., 1995.