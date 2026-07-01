ЛАРИОНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

ЛАРИОНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, гра­фик, сце­но­граф, тео­ре­тик искусства.

Учил­ся в МУЖВЗ (1896-1910 годы, с пе­ре­ры­ва­ми) у И. И. Ле­ви­та­на, В. А. Се­ро­ва, К. А. Ко­ро­ви­на. Ран­нее твор­че­ст­во Ларионова свя­за­но с им­прес­сио­низ­мом («Ака­ции вес­ной», «Ры­бы при за­ка­те», обе 1904 год, ГРМ; «Куст си­ре­ни в цве­ту», 1905 год, ГТГ, и др.). В 1906 году по­мо­гал С. П. Дя­ги­ле­ву в ор­га­ни­за­ции русской сек­ции Осен­не­го са­ло­на в Па­ри­же. В 1907-1912 годах пе­ре­шёл от им­прес­сио­низ­ма к не­о­п­ри­ми­ти­виз­му, соз­да­вая ра­бо­ты в ду­хе луб­ка и вы­вес­ки («Па­рик­махер», 1907-1908 годы, ГРМ; «От­ды­хаю­щий сол­дат», 1911 год, ГТГ; «Сол­дат на ко­не», 1910-1911 годы, га­ле­рея Тейт, Лон­дон; цикл «Ве­не­ры», 1912 год).

Ма­стер ран­не­го русского аван­гар­диз­ма, Ларионов был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров московских вы­ста­вок «Буб­но­вый ва­лет» (1910 год), «Ос­ли­ный хвост» (1912 год), «Ми­шень» (1913 год) и «№ 4. Фу­ту­ри­сты, лу­чи­сты, при­ми­тив» (1914 год). Уча­ст­во­вал так­же в вы­став­ках Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (1906-1907 годы), ки­ев­ско­го общества «Зве­но» (1908 год), журнале «Зо­ло­тое ру­но» (1908-1910 годы), объ­е­ди­не­ний «Со­юз мо­ло­дё­жи» (1910-1912 годы), «Си­ний всад­ник» (1912 год) и др. Пло­до­твор­но за­ни­мал­ся гра­фи­кой, уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии фу­ту­ри­стических книг («По­ма­да» А. Е. Кру­чё­ных, 1912 год), сборников «Са­док Су­дей-2» (1913 год), «Мир­скон­ца» (1913 год) и др.

В 1912-1915 годах Ларионов раз­ра­ба­ты­ва­ет тео­рию лу­чиз­ма, став­ше­го од­ним из пер­вых опы­тов аб­ст­рак­цио­низ­ма: кар­ти­ны «Лу­чизм» (1912 год, со­б­ра­ние Чуд­нов­ских, Санкт-Пе­тер­бург), «Стек­ло» (1912 год, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк), «Сол­неч­ный день» (1914 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). Один из ав­то­ров ма­ни­фе­ста «Лу­чи­сты и бу­дущ­ни­ки» (1913 год). В 1914 году в Па­ри­же со­стоя­лась вы­став­ка Ларионова (совместно с его же­ной, Н. С. Гон­ча­ро­вой; всту­пи­тель­ная ста­тья к ка­та­ло­гу на­пи­са­на Г. Апол­ли­не­ром).

По­ки­нув в 1915 году Рос­сию, Ларионов с Гон­ча­ро­вой ра­бо­та­ли в Швей­ца­рии, Ис­па­нии и Ита­лии; с 1917 года обос­но­ва­лись в Па­ри­же. В эмиг­ра­ции Ларионов и Гон­ча­ро­ва вна­ча­ле ра­бо­та­ли как те­ат­раль­ные ху­дож­ни­ки в труп­пе Рус­ский ба­лет Дя­ги­ле­ва, где Ларионов офор­мил ба­ле­ты «Ли­тур­гия» (1915-1916 годы, совместно с Гон­ча­ро­вой; не по­став­лен), «Ноч­ное солн­це» на музыку Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (1915 год), «Рус­ские сказ­ки» на музыку А. К. Ля­до­ва (1916 год), «Сказ­ка про шу­та…» С. С. Про­кофь­е­ва (1921 год), «Бай­ка про ли­су…» И. Ф. Стра­вин­ско­го (1922 год, в двух по­след­них так­же хо­рео­граф); так­же ба­ле­ты «Клас­си­че­ская сим­фо­ния» на музыку Про­кофь­е­ва (1931 год, Опе­ра-ба­лет М. Бе­нуа, Па­риж) и «На Дне­пре» Про­кофь­е­ва (1932 год, кос­тю­мы Гон­ча­ро­вой, Па­риж­ская опе­ра). Жи­во­пись Ларионова в эмиг­ра­ции при­об­ре­та­ет чер­ты фи­гу­ра­тив­но­сти. В 1938 году при­нял французское гра­ж­дан­ст­во. В 1988 году несколько со­тен ра­бот Ларионова и Гон­ча­ро­вой по за­ве­ща­нию А. К. То­ми­ли­ной (вто­рой же­ны Ларионова) по­сту­пи­ли в ГТГ. Ларионов - ав­тор ря­да ста­тей (пуб­ли­ко­ва­лись в па­риж­ской газете «Рус­ские но­во­сти»), вос­по­ми­на­ний о русском ба­ле­те, днев­ни­ков.

Дополнительная литература:

Эган­бю­ри Эли. Н. Гон­ча­ро­ва. М. Ла­рио­нов. М., 1913

Wal­de­mar G. Larionov. P., 1966

Loguine T. Gon­tcharova et Larionov... P., 1971

Пу­нин Н. Н. Им­прес­сио­ни­сти­че­ский пе­ри­од в твор­че­ст­ве М. Ла­рио­но­ва // Пу­нин Н. Н. Рус­ское и со­вет­ское ис­кус­ст­во. М., 1976

М. Ла­рио­нов. Н. Гон­ча­ро­ва. А. Шев­чен­ко. Об ис­кус­ст­ве. Из ар­хи­ва рус­ско­го аван­гар­да. Л., 1989

По­спе­лов Г. Г. «Буб­но­вый ва­лет»... М., 1990

он же. На­след­ст­во Гон­ча­ро­вой и Ла­рио­но­ва // На­ше на­сле­дие. 1990. № 1

Par­ton A. M. Larionov and the Rus­sian avant-garde. L., 1993

Н. Гон­ча­ро­ва, М. Ла­рио­нов: Вос­по­ми­на­ния со­вре­мен­ни­ков. М., 1995.