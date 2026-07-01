ЛАРИН ПЁТР ДАНИЛОВИЧ

ЛАРИН ПЁТР ДАНИЛОВИЧ - российский ку­пец, бла­го­тво­ри­тель.

Из двор­цо­вых кре­сть­ян. Учил­ся гра­мо­те у сель­ско­го дьяч­ка. Московский ку­пец 1-й гиль­дии. Дер­жал вин­ные от­ку­па в Ка­за­ни и Ар­хан­гель­ске. Около 1776 года в селе Лю­бу­чи на свои сред­ст­ва (около 65 тысяч рублей) по­стро­ил ка­мен­ную 2-этаж­ную церковь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва в сти­ле ран­не­го клас­си­циз­ма. За­ду­мал от­крыть там же и со­дер­жать на собственные сред­ст­ва од­но из пер­вых в Российской им­пе­рии ком­мерческое учи­лищ (вы­де­лил 20 тысяч рублей на строи­тель­ст­во учи­ли­ща и ка­пи­тал в 30 тысяч рублей, про­цен­ты с ко­то­ро­го долж­ны бы­ли по­сту­пать на со­дер­жа­ние учи­ли­ща).

Со­ста­вил под­роб­ный про­ект ор­га­ни­за­ции учи­ли­ща, ко­то­рый был ут­вер­ждён императрицей Ека­те­ри­ной II ука­зом от 12(23).03.1778 года, но не реа­ли­зо­ван из-за ско­ро­по­стиж­ной смер­ти Ларина. К 1816 году т. н. ла­рин­ский ка­пи­тал (с 1803 года на­хо­дил­ся на сче­тах Министерства народного про­све­ще­ния, был пред­на­зна­чен «для упот­реб­ле­ния на че­ло­ве­ко­лю­би­вые и бла­го­тво­ри­тель­ные за­ве­де­ния с оз­на­ме­но­ва­ни­ем их име­нем за­ве­ща­те­ля») пре­вы­сил 700 тысяч рублей, из ко­то­рых 40 тысяч рублей вы­де­ле­но на строи­тель­ст­во Ла­рин­ско­го училища в селе Лю­бу­чи (на­чаль­ное учеб­ное за­ве­де­ние; от­кры­то в 1819 году как муж­ское учи­ли­ще, в 1884 году при нём соз­да­но жен­ское от­де­ле­ние), 120 тысяч рублей - на его со­дер­жа­ние и 40 тысяч рублей - на уч­ре­ж­де­ние бан­ка в се­ле.

На вы­де­лен­ные из ла­рин­ско­го ка­пи­та­ла 127 тысяч рублей в 1828-1835 годах по­стро­ен один из кор­пу­сов Императорской пуб­лич­ной библиотеки (ны­не РНБ), раз­мес­тив­ший­ся в нём чи­таль­ный зал по по­веле­нию императора Ни­ко­лая I на­зван Ла­рин­ским (ны­не Чи­таль­ный зал литературы и искусства). В 1834 году из ка­пи­та­ла вы­де­ле­но 110 тысяч рублей на со­ору­же­ние здания 4-й (Ла­рин­ской) гим­на­зии на Ва­силь­ев­ском ост­ро­ве в Санкт-Пе­тер­бур­ге, на её со­дер­жа­ние шли про­цен­ты с ка­пи­та­ла в сум­ме 400 тысяч рублей. На ос­тав­шие­ся сред­ст­ва по­строе­но зда­ние Ри­шель­ёв­ско­го ли­цея в Одес­се.

Ис­точники :

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 20. № 14719; Т. 34. СПб., 1830. № 26924.