ЛАРИН ПЁТР ДАНИЛОВИЧ
ЛАРИН ПЁТР ДАНИЛОВИЧ - российский купец, благотворитель.
Из дворцовых крестьян. Учился грамоте у сельского дьячка. Московский купец 1-й гильдии. Держал винные откупа в Казани и Архангельске. Около 1776 года в селе Любучи на свои средства (около 65 тысяч рублей) построил каменную 2-этажную церковь Воскресения Христова в стиле раннего классицизма. Задумал открыть там же и содержать на собственные средства одно из первых в Российской империи коммерческое училищ (выделил 20 тысяч рублей на строительство училища и капитал в 30 тысяч рублей, проценты с которого должны были поступать на содержание училища).
Составил подробный проект организации училища, который был утверждён императрицей Екатериной II указом от 12(23).03.1778 года, но не реализован из-за скоропостижной смерти Ларина. К 1816 году т. н. ларинский капитал (с 1803 года находился на счетах Министерства народного просвещения, был предназначен «для употребления на человеколюбивые и благотворительные заведения с ознаменованием их именем завещателя») превысил 700 тысяч рублей, из которых 40 тысяч рублей выделено на строительство Ларинского училища в селе Любучи (начальное учебное заведение; открыто в 1819 году как мужское училище, в 1884 году при нём создано женское отделение), 120 тысяч рублей - на его содержание и 40 тысяч рублей - на учреждение банка в селе.
На выделенные из ларинского капитала 127 тысяч рублей в 1828-1835 годах построен один из корпусов Императорской публичной библиотеки (ныне РНБ), разместившийся в нём читальный зал по повелению императора Николая I назван Ларинским (ныне Читальный зал литературы и искусства). В 1834 году из капитала выделено 110 тысяч рублей на сооружение здания 4-й (Ларинской) гимназии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, на её содержание шли проценты с капитала в сумме 400 тысяч рублей. На оставшиеся средства построено здание Ришельёвского лицея в Одессе.
Источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 20. № 14719; Т. 34. СПб., 1830. № 26924.