ЛАРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1936 г. Окончил МГУ в 1965 г.

Кандидатская диссертация : Повстанческая армия в кубинской революции (Институт всеобщей истории АН СССР, 1972).

Докторская диссертация : Куба конца XVIII – первой трети XIX в. (Институт всеобщей истории АН СССР, 1990).

Доктор исторических наук, профессор , руководитель Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории.

Область интересов : Новая и новейшая история Латинской Америки, история Эквадора и Доминиканской республика

Сочинения: Повстанческая армия в Кубинской революции. М., 1977;

Куба конца XVIII – первая треть XIX в.; Historia de America Latina (в соавторстве). М., 1991;

Истории Латинской Америки. в 4 тт.М., 1991-2004 (главы по истории Эквадора и Доминиканской республике);

статьи в Историческом лексиконе (XIV-XVI, XVII, XVIII вв.);

статьи по истории испанских колоний Нового Света в XV-XVII вв., в Энциклопедии Аванта + (том «Всеобщая истрия») М., 1997;

Религии доколумбовой Америки // Религии мира (Энциклопедия Ааванта +). М., 1997;

статьи в Краткой исторической энциклопедии (ХХ век); Латинская Америка в ХХ в. // Мир в ХХ веке. М., 2001.

Латиноамериканская цивилизация». М., «Высшая школа», 2007.

Политическая история Кубы ХХ века. М., «Высшая школа», 2008.

Плеяда Освободителей Латинской Америки. М., 2010.

Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке (один из авторов и ответственный редактор). М., 2012.