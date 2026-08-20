ЛАРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1936 г. Окончил МГУ в 1965 г.
Кандидатская диссертация: Повстанческая армия в кубинской революции (Институт всеобщей истории АН СССР, 1972).
Докторская диссертация: Куба конца XVIII – первой трети XIX в. (Институт всеобщей истории АН СССР, 1990).
Доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории.
Область интересов: Новая и новейшая история Латинской Америки, история Эквадора и Доминиканской республика
Сочинения: Повстанческая армия в Кубинской революции. М., 1977;
Куба конца XVIII – первая треть XIX в.; Historia de America Latina (в соавторстве). М., 1991;
Истории Латинской Америки. в 4 тт.М., 1991-2004 (главы по истории Эквадора и Доминиканской республике);
статьи в Историческом лексиконе (XIV-XVI, XVII, XVIII вв.);
статьи по истории испанских колоний Нового Света в XV-XVII вв., в Энциклопедии Аванта + (том «Всеобщая истрия») М., 1997;
Религии доколумбовой Америки // Религии мира (Энциклопедия Ааванта +). М., 1997;
статьи в Краткой исторической энциклопедии (ХХ век); Латинская Америка в ХХ в. // Мир в ХХ веке. М., 2001.
Латиноамериканская цивилизация». М., «Высшая школа», 2007.
Политическая история Кубы ХХ века. М., «Высшая школа», 2008.
Плеяда Освободителей Латинской Америки. М., 2010.
Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке (один из авторов и ответственный редактор). М., 2012.