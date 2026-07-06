ЛАРИЧЕВ ВИТАЛИЙ ЕПИФАНОВИЧ

Родился 12.12.1932. В 1955 году окончил Восточный факультет ЛГУ (кафедра истории стран Дальнего Востока), затем аспирантуру Ленинградского отделения Института истории материальной культуры.

Кандидатская диссертация : Древние культуры Северо-Восточного Китая (1960).

Докторская диссертация : Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии (Формирование основ современных представлений о палеолите Азии. 1871-1960 гг.) (Сибирское отделение АН СССР, 1971).

Работал в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР; в Отделе гуманитарных исследований Сибирского отделения АН СССР. C 1966 года заведовал сектором истории и археологии стран зарубежного Востока Института истории, филологии и философии СО АН СССР (позднее — Институт археологии и этнографии СО РАН), редактировал ряд научных журналов.

Область интересов : Древняя история и культура Сибири, народов Дальнего Востока.

Сочинения: Тайна каменной черепахи. Новосибирск, 1966;

Азия далекая и таинственная. Новосибирск, 1968;

Палеолит Сев., Центр. и Вост. Азии. В 2 ч. Новосибирск, 1969;

Путешествие в страну вост. иноземцев. Новосибирск, 1973;

Сибирь, Центр. и Вост. Азия в древности: Эпоха палеолита. Новосибирск, 1976 (чл. авт. кол.);

Сад Эдема. М., 1980; Колесо времени. Новосибирск, 1986;

Мудрость змеи: Первобытный человек, Луна и Солнце. Новосибирск, 1989;

Рерих и Сибирь. Новосибирск, 1993 (в соавт.);

Сотворение Вселенной: Солнце, Луна и Небесный дракон. Новосибирск, 1993.

Звёздные Боги: слово о великих художниках-созерцателях Неба, мудрецах и кудесниках. Новосибирск: НИЦ. 1999. 355 стр. 500 экз.

Ларичев В. Е., Аннинский Е. С. Древнее искусство: знаки, образы и время. Новосибирск: Наука. 2005.

Библиография: Основные науч. труды В.Е. Ларичева // Восток. 1992. № 6. С. 210-212.