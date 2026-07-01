ЛАРГО КАБАЛЬЕРО Франсиско

Испанский политический и государственный деятель.

В юности – профсоюзный активист. В 1894 г. вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП). 15 августа 1917 г. за подготовку всеобщей политической стачки был арестован и затем приговорен к пожизненной каторге. По всей стране поднялась волна митингов в защиту Ларго. В 1918 г. он был избран депутатом, и властям пришлось освободить его. Тогда же Ларго был избран генеральным секретарем Всеобщего союза трудящихся (ВСТ). В 1920 г. выступал за присоединение ИСРП к Коминтерну. Но после II конгресса Коминтерна отказался от этой идеи. В 1923 г., после прихода к власти диктатора М. Примо де Риверы, Ларго Кабальеро был назначен государственным советником и при поддержке диктатора провел ряд мер, направленных на расширение прав рабочих. После падения диктатуры стал готовить республиканский переворот, за что был арестован. После падения монархии и установления Второй республики был министром труда в 1931-1933 гг. По его инициативе были введены минимум оплаты труда, ниже которого зарплата не должна была опускаться, арбитражные суды, 8-часовой рабочий день, обязательная оплата сверхурочной работы, страхование от несчастных случаев и пособие по беременности. В 1932-1935 гг. возглавлял ИСРП. За участие в октябрьском восстании 1934 г. в Испании снова арестован. Освобожден после победы “Народного фронта” в феврале 1936 г. 4 сентября 1936 г. – 16 мая 1937 гг. в условиях гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. возглавлял правительство республики и военное министерство. Привлек в правительство представителей профсоюзов, в том числе анархо-синдикалистов из Национальной конфедерации труда (НКТ). Санкционировал проведение обобществления производства, проводившееся НКТ и левым крылом ВСТ. Неофициально его называли «Испанский Ленин». В период его руководства было остановлено наступление франкистов на Мадрид (см. оборона Мадрида ) и одержана победа под Гвадалахарой. Ларго выступал против расширения влияния коммунистов в армии и службе безопасности, опасаясь коммунистического переворота. Весной 1937 г. он обсуждал возможность перехода власти от партий к организациям трудящихся — профсоюзам. После Барселонских столкновений между коммунистами и анархистами в мае 1937 г. требовал объективного расследования этих событий. Но коммунисты и правое крыло ИСРП добились отставки правительства Ларго, которое 17 мая решением президента М. Асаньи было заменено правительством Х. Негрина. 30 сентября 1937 г. был отстранен от руководства ИСРП и ВСТ. В 1939 г. Ларго эмигрировал во Францию. В 1943-1945 гг. находился в концентрационном лагере в Германии.

Автор статьи: Шубин А.В.