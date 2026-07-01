ЛАРДНЕР РИНГ

ЛАРДНЕР РИНГ - американский пи­са­тель, жур­на­лист.

По окон­ча­нии шко­лы (1901 год) сме­нил мно­же­ст­во про­фес­сий. С 1905 года спор­тив­ный обо­зре­ва­тель ве­ду­щих га­зет Чи­ка­го, Сент-Луи­са, Бос­то­на. В 1914 году на­ча­лось мно­го­лет­нее со­труд­ни­че­ст­во Ларднера с еже­не­дель­ни­ком «The Sat­ur­day Eve­ning Post», в ко­то­ром пуб­ли­ко­ва­лись при­нёс­шие ему по­пу­ляр­ность юмо­ре­ски о бейс­бо­ле, со­б­ран­ные позд­нее в пер­вой книге «Ты ме­ня зна­ешь, Эл» («You know me Al», 1916 год).

В даль­ней­шем про­бле­ма­ти­ка юмо­ри­стических рас­ска­зов Ларднера за­мет­но рас­ши­ри­лась; уси­ли­лись их са­ти­рическая на­прав­лен­ность, рез­кая кри­ти­ка не­ве­же­ст­ва, хан­же­ст­ва и ли­це­ме­рия обы­ва­те­лей: сборники «Боль­шой го­род» («The big town», 1921 год), «Лю­бов­ное гнёз­дыш­ко и дру­гие ис­то­рии» («The love nest, and other sto­ries», 1926 год) и т. д. Гро­те­ск­но-иро­ническая про­за Ларднера, про­дол­жаю­щая тра­ди­ции американского юмо­ра XIX века (М. Твен), ока­за­ла зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие жан­ра но­вел­лы в ли­те­ра­ту­ре США (в т. ч. на творчество Э. Хе­мин­гу­эя). Сре­ди др. со­чи­не­ний: дра­ма­тические про­из­ве­де­ния, ав­то­био­гра­фические очер­ки, сти­хи для де­тей. Ларднер от­час­ти яв­ля­ет­ся про­то­ти­пом Эй­ба Нор­та, од­но­го из ге­ро­ев ро­ма­на «Ночь неж­на» Ф. С. Фицд­же­рал­да, с ко­то­рым под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния.

Сочинения:

Но­вел­лы. М., 1975

The best short sto­ries. L., 1993

Se­lected sto­ries. N. Y., 1997.