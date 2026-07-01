ЛАРДНЕР РИНГ
ЛАРДНЕР РИНГ - американский писатель, журналист.
По окончании школы (1901 год) сменил множество профессий. С 1905 года спортивный обозреватель ведущих газет Чикаго, Сент-Луиса, Бостона. В 1914 году началось многолетнее сотрудничество Ларднера с еженедельником «The Saturday Evening Post», в котором публиковались принёсшие ему популярность юморески о бейсболе, собранные позднее в первой книге «Ты меня знаешь, Эл» («You know me Al», 1916 год).
В дальнейшем проблематика юмористических рассказов Ларднера заметно расширилась; усилились их сатирическая направленность, резкая критика невежества, ханжества и лицемерия обывателей: сборники «Большой город» («The big town», 1921 год), «Любовное гнёздышко и другие истории» («The love nest, and other stories», 1926 год) и т. д. Гротескно-ироническая проза Ларднера, продолжающая традиции американского юмора XIX века (М. Твен), оказала значительное влияние на развитие жанра новеллы в литературе США (в т. ч. на творчество Э. Хемингуэя). Среди др. сочинений: драматические произведения, автобиографические очерки, стихи для детей. Ларднер отчасти является прототипом Эйба Норта, одного из героев романа «Ночь нежна» Ф. С. Фицджералда, с которым поддерживал дружеские отношения.
Сочинения:
Новеллы. М., 1975
The best short stories. L., 1993
Selected stories. N. Y., 1997.