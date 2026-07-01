ЛАРБО ВАЛЕРИ

ЛАРБО ВАЛЕРИ - французский пи­са­тель, пе­ре­во­дчик.

Сын фар­ма­цев­та. Учил­ся в различных ли­це­ях и пан­сио­нах, а так­же в Сор­бон­не (1901-1902 годы). Мно­го пу­те­ше­ство­вал. Юно­ше­ские сти­хи бы­ли из­да­ны в де­бют­ном по­этическом сборнике «Пор­ти­ки» («Les por­tiques», 1896 год), вы­дер­жан­ном в тра­ди­ци­ях сим­во­лиз­ма и шко­лы «Пар­на­са». В 1908 году под псевдонимом А. О. Бар­на­бус опуб­ли­ко­вал сборник «По­эмы бо­га­то­го лю­би­те­ля» («Poèmes par un riche ama­teur», 1908 год), вклю­чав­ший тон­кие пси­холо­гические на­блю­де­ния и раз­мыш­ле­ния Ларбо о собственной жиз­ни; в 1913 году вы­шло «Пол­ное со­б­ра­ние со­чи­не­ний Бар­на­бу­са: по­весть, сти­хи и днев­ник» («Les œu­vres comp­lètes de Bar­nabouth, c’est-а̀-dire un conte, ses poésies et son jour­nal in­time»).

Ху­дожественное твор­че­ст­во Ларбо не поль­зо­ва­лось боль­шой по­пу­ляр­но­стью во Фран­ции, хо­тя многие ис­поль­зо­ван­ные в нём ху­дожественные приё­мы (внут­рен­ний мо­но­лог и др.) схо­жи c по­эти­кой М. Пру­ста и Дж. Джой­са. Ус­пех сни­ска­ли мно­го­численные пе­ре­во­ды Ларбо, а так­же его литературное эс­се, от­крыв­шие французскому чи­та­те­лю твор­че­ст­во Дж. Джой­са, Х. Л. Бор­хе­са, Р. Го­ме­са де ла Сер­ны, М. де Уна­му­но, У. Уит­ме­на, У. Фолк­не­ра и др.

Сочинения :

A. O. Barnabooth, ses œu­vres comp­lètes. P., 1995.