ЛАРБО ВАЛЕРИ
ЛАРБО ВАЛЕРИ - французский писатель, переводчик.
Сын фармацевта. Учился в различных лицеях и пансионах, а также в Сорбонне (1901-1902 годы). Много путешествовал. Юношеские стихи были изданы в дебютном поэтическом сборнике «Портики» («Les portiques», 1896 год), выдержанном в традициях символизма и школы «Парнаса». В 1908 году под псевдонимом А. О. Барнабус опубликовал сборник «Поэмы богатого любителя» («Poèmes par un riche amateur», 1908 год), включавший тонкие психологические наблюдения и размышления Ларбо о собственной жизни; в 1913 году вышло «Полное собрание сочинений Барнабуса: повесть, стихи и дневник» («Les œuvres complètes de Barnabouth, c’est-а̀-dire un conte, ses poésies et son journal intime»).
Художественное творчество Ларбо не пользовалось большой популярностью во Франции, хотя многие использованные в нём художественные приёмы (внутренний монолог и др.) схожи c поэтикой М. Пруста и Дж. Джойса. Успех снискали многочисленные переводы Ларбо, а также его литературное эссе, открывшие французскому читателю творчество Дж. Джойса, Х. Л. Борхеса, Р. Гомеса де ла Серны, М. де Унамуно, У. Уитмена, У. Фолкнера и др.
Сочинения:
A. O. Barnabooth, ses œuvres complètes. P., 1995.