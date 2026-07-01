ЛАР ПИТЕР ВАН
ЛАР ПИТЕР ВАН - голландский живописец.
Возможно, учился у Э. ван де Велде в Харлеме. Около 1625 года вместе с братом, живописцем Руландом ван Ларом (? - около 1635 года, Генуя) отправился через Францию в Рим, где жил до 1637 года или 1639 года; был знаком с И. фон Зандрартом и К. Лорреном. Являлся ведущей фигурой в сообществе голландских и фламанских художников, живших тогда в Риме («Схилдерсбент»). Из-за своего уродливого сложения (автопортреты Лара - в галерее Паллавичини, Рим, и в галерее Уффици, Флоренция) получил прозвище Бамбоччо («малыш-пузан»), которое легло в основу названия созданного им нового жанрового направления в искусстве - бамбоччанти.
Небольшие по формату уличные и бытовые сценки (б. ч. не датированы) с простолюдинами и всякого рода подозрительными личностями, одетыми в лохмотья («Нападение разбойников», Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Всадники на постоялом дворе», галерея Спада, Рим; «Пастухи и прачки», Рейксмюсеум, Амстердам, и др.), принесли Лару большую известность; сложившийся вокруг него круг художников (преимущественно из стран Северной Европы) разрабатывал сходную тематику. Лар использовал приглушённые цвета, а также некоторые приёмы караваджизма. Лишь недавно была оценена роль Лара как пейзажиста («Отъезд из таверны», Лувр, Париж; «Кузницы в римских руинах», около 1635 года, Музей, Шверин). Эти его работы, а также «пасторали» и охотничьи сцены оказали значительное влияние на голландски мастеров вплоть до XIX века.