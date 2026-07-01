ЛАР ПИТЕР ВАН

ЛАР ПИТЕР ВАН - голландский жи­во­пи­сец.

Воз­мож­но, учил­ся у Э. ван де Вел­де в Хар­ле­ме. Около 1625 года вме­сте с бра­том, жи­во­пис­цем Ру­лан­дом ван Ла­ром (? - около 1635 года, Ге­нуя) от­пра­вил­ся че­рез Фран­цию в Рим, где жил до 1637 года или 1639 года; был зна­ком с И. фон Зан­д­рар­том и К. Лор­ре­ном. Яв­лял­ся ве­ду­щей фи­гу­рой в со­об­ще­ст­ве голландских и фламанских ху­дож­ни­ков, жив­ших то­гда в Ри­ме («Схил­дер­сбент»). Из-за сво­его урод­ли­во­го сло­же­ния (ав­то­порт­ре­ты Лара - в га­ле­рее Пал­ла­ви­чи­ни, Рим, и в га­ле­рее Уф­фи­ци, Фло­рен­ция) по­лу­чил про­зви­ще Бам­боч­чо («ма­лыш-пу­зан»), ко­то­рое лег­ло в ос­но­ву на­зва­ния соз­дан­но­го им но­во­го жан­ро­во­го на­прав­ле­ния в искусстве - бам­боч­чан­ти.

Не­боль­шие по фор­ма­ту улич­ные и бы­то­вые сцен­ки (б. ч. не да­ти­ро­ва­ны) с про­сто­лю­ди­на­ми и вся­ко­го ро­да по­доз­ри­тель­ны­ми лич­но­стя­ми, оде­ты­ми в лох­мо­тья («На­па­де­ние раз­бой­ни­ков», Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «Всад­ни­ки на по­стоя­лом дво­ре», га­ле­рея Спа­да, Рим; «Пас­ту­хи и прач­ки», Рейкс­мю­се­ум, Ам­стер­дам, и др.), при­нес­ли Лару боль­шую из­вест­ность; сло­жив­ший­ся во­круг не­го круг ху­дож­ни­ков (пре­имущественно из стран Северной Ев­ро­пы) раз­ра­ба­ты­вал сход­ную те­ма­ти­ку. Лар ис­поль­зо­вал при­глу­шён­ные цве­та, а так­же не­ко­то­рые приё­мы ка­ра­вад­жиз­ма. Лишь не­дав­но бы­ла оце­не­на роль Лара как пей­за­жи­ста («Отъ­езд из та­вер­ны», Лувр, Па­риж; «Куз­ни­цы в рим­ских руи­нах», около 1635 года, Му­зей, Шве­рин). Эти его ра­бо­ты, а так­же «пас­то­ра­ли» и охот­ни­чьи сце­ны ока­за­ли зна­чительное влия­ние на голландски мас­те­ров вплоть до XIX века.