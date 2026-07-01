ЛАПУАСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЛАПУАСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - пра­во­ра­ди­каль­ное по­ли­тическое дви­же­ние в Фин­лян­дии в конце 1920-х - начале 1930-х годов.

Воз­ник­ло в ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов, ухуд­ше­ния советско-финляндских от­но­ше­ний, не­до­воль­ст­ва кон­сер­ва­тив­ных кру­гов по­ли­тической си­туа­ци­ей в стра­не, пре­ж­де все­го рос­том влия­ния ле­вых сил. По­лу­чи­ло названию по м. Ла­пуа (Lapua), где в но­ябре 1929 года про­изош­ла пер­вая стыч­ка ме­ж­ду кон­сер­ва­тив­но на­стро­ен­ны­ми ме­ст­ны­ми жи­те­ля­ми и при­быв­ши­ми городскими ле­вы­ми аги­та­то­ра­ми.

Ос­но­ва­те­ля­ми и ли­де­ра­ми лапуаское движение бы­ли бо­га­тый кре­сть­я­нин В. Ко­со­ла и бывшего начальника ген­шта­ба финляндской ар­мии генерала К. М. Вал­ле­ни­ус. В ос­но­ве идео­ло­гии лапуаского движения -ан­ти­ком­му­низм, ан­ти­со­ве­тизм, вра­ж­деб­ное от­но­ше­ние к со­ци­ал-де­мо­кра­тии. Дви­же­ние вы­сту­па­ло про­тив при­ми­ри­тель­ной по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва в от­но­ше­нии тех, кто в го­ды Фин­лянд­ской ре­во­лю­ции 1918 года вое­вал в ря­дах Крас­ной гвар­дии. Лапуаское движение строи­лось по об­раз­цу итальянских фа­ши­ст­ских ор­га­ни­за­ций, опи­ра­лось на за­жи­точ­ное кре­сть­ян­ст­во и сред­ние городские слои, пер­во­началь­но поль­зо­ва­лось под­держ­кой со сто­ро­ны пра­вых пар­ла­мент­ских пар­тий (Коа­лиционная пар­тия, Аг­рар­ный со­юз).

Дви­же­ние со­дей­ст­во­ва­ло при­ня­тию в но­ябре 1930 года чрез­вы­чай­ных за­ко­нов и из­бра­нию пре­зи­ден­том Фин­лян­дии П. Э. Свин­ху­ву­да (февраль 1931 года). Воо­руженные от­ря­ды лапуаского движения со­вер­ша­ли по­хи­ще­ния и убий­ст­ва дея­телей ле­вых пар­тий (и со­чув­ст­вую­щих им), а так­же проф­со­юз­ных ли­де­ров, ли­бе­ра­лов, па­ци­фи­стов, раз­го­ня­ли ми­тин­ги и со­б­ра­ния ле­вых сил. Со вре­ме­нем ак­ти­ви­сты лапуаского движения ста­ли при­бе­гать к на­силию так­же в от­но­ше­нии дея­те­лей бур­жу­аз­ных пар­тий (в октября 1930 года бы­ли по­хи­ще­ны бывший пре­зи­дент Фин­лян­дии К. Ю. Столь­берг и его же­на).

В феврале 1932 года ли­де­ры дви­же­ния пред­при­ня­ли по­пыт­ку воо­руженного мя­те­жа в м. Мян­тся­ля. Экс­тре­мизм лапуаского движения в ито­ге от­пуг­нул от не­го ши­ро­кие слои на­се­ле­ния Фин­лян­дии. Вско­ре дви­же­ние бы­ло за­пре­ще­но, а 52 чле­на его ру­ко­вод­ства аре­сто­ва­ны. Уча­ст­ни­ки лапуаского движения вли­лись в пра­во­ра­ди­каль­ную пар­тию Пат­рио­тическое народное дви­же­ние (Is ̈an­maal­linen Kan­san­li­ike), соз­дан­ную 05.06.1932 года (в 1941-1943 годах бы­ла пред­став­ле­на в пра­ви­тель­ст­ве, в 1944 году за­пре­ще­на).

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