ЛАПУАСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЛАПУАСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - праворадикальное политическое движение в Финляндии в конце 1920-х - начале 1930-х годов.
Возникло в условиях мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, ухудшения советско-финляндских отношений, недовольства консервативных кругов политической ситуацией в стране, прежде всего ростом влияния левых сил. Получило названию по м. Лапуа (Lapua), где в ноябре 1929 года произошла первая стычка между консервативно настроенными местными жителями и прибывшими городскими левыми агитаторами.
Основателями и лидерами лапуаское движение были богатый крестьянин В. Косола и бывшего начальника генштаба финляндской армии генерала К. М. Валлениус. В основе идеологии лапуаского движения -антикоммунизм, антисоветизм, враждебное отношение к социал-демократии. Движение выступало против примирительной политики правительства в отношении тех, кто в годы Финляндской революции 1918 года воевал в рядах Красной гвардии. Лапуаское движение строилось по образцу итальянских фашистских организаций, опиралось на зажиточное крестьянство и средние городские слои, первоначально пользовалось поддержкой со стороны правых парламентских партий (Коалиционная партия, Аграрный союз).
Движение содействовало принятию в ноябре 1930 года чрезвычайных законов и избранию президентом Финляндии П. Э. Свинхувуда (февраль 1931 года). Вооруженные отряды лапуаского движения совершали похищения и убийства деятелей левых партий (и сочувствующих им), а также профсоюзных лидеров, либералов, пацифистов, разгоняли митинги и собрания левых сил. Со временем активисты лапуаского движения стали прибегать к насилию также в отношении деятелей буржуазных партий (в октября 1930 года были похищены бывший президент Финляндии К. Ю. Стольберг и его жена).
В феврале 1932 года лидеры движения предприняли попытку вооруженного мятежа в м. Мянтсяля. Экстремизм лапуаского движения в итоге отпугнул от него широкие слои населения Финляндии. Вскоре движение было запрещено, а 52 члена его руководства арестованы. Участники лапуаского движения влились в праворадикальную партию Патриотическое народное движение (Is ̈anmaallinen Kansanliike), созданную 05.06.1932 года (в 1941-1943 годах была представлена в правительстве, в 1944 году запрещена).