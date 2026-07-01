ЛАПУ-ЛАПУ

ЛАПУ-ЛАПУ - вождь од­но­го из пле­мён на острове Мак­тан (Фи­лип­пин­ские острова).

Воз­гла­вил со­про­тив­ле­ние от­ря­дам Ф. Ма­гел­ла­на, пы­тав­ше­го­ся под­чи­нить вла­сти испанской ко­ро­ны ме­ст­ное на­се­ле­ние. 27.04.1521 года вои­ны пле­ме­ни во гла­ве с Лапу-Лапу раз­гро­ми­ли испанский от­ряд, вы­са­див­ший­ся на остров Мак­тан, и уби­ли Ма­гел­ла­на. Лапу-Лапу по­чи­та­ет­ся на Фи­лип­пи­нах как национальный ге­рой. В честь не­го на­зван го­род на острове Се­бу. На мес­те боя от­ря­да Ла­пу-Ла­пу с ис­пан­ца­ми - на острове Мак­тан, а так­же на острове Се­бу ус­та­нов­ле­ны па­мят­ни­ки Ла­пу-Ла­пу.