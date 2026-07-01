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ЛАПУ-ЛАПУ
ЛАПУ-ЛАПУ - вождь одного из племён на острове Мактан (Филиппинские острова).
Возглавил сопротивление отрядам Ф. Магеллана, пытавшегося подчинить власти испанской короны местное население. 27.04.1521 года воины племени во главе с Лапу-Лапу разгромили испанский отряд, высадившийся на остров Мактан, и убили Магеллана. Лапу-Лапу почитается на Филиппинах как национальный герой. В честь него назван город на острове Себу. На месте боя отряда Лапу-Лапу с испанцами - на острове Мактан, а также на острове Себу установлены памятники Лапу-Лапу.
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