ЛАПТЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА

Родилась в 1953 г. Окончила Уральский государственный университет им. А. М. Горького в 1975 г.

Кандидатская диссертация : Ионийские города-государства в VIII-VI вв. до н.э. (формирование полисного строя) (Ленинградский государственный университет, 1987).

Докторская диссертация : Восточногреческий полис: проблемы социально-экономического и политического развития Ионии XI–VI вв. до н.э . (Санкт-Петербургский институт истории РАН, 2009)

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории, философии, культурологии и методик преподавания факультета истории, экономики и управления Филиала Тюменского государственного университета в г. Тобольск (бывший Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева).

Область интересов : История и культура античного мира

Сочинения: Плутис и хейромаха. К проблеме социально-политических противоречий в архаической Ионии // Вестник Ленинградского ун-та. Серия 2. История. Язык. Литературоведение. Вып. 3. Л., 1986;

Социальная смута в архаической Ионии // Социальная борьба и политическая идеология в античном мире. Межвуз. сб. Л., 1989;

Тирания в архаических Эрифрах // Античный полис. Проблемы социально-политической организации и идеологии античного общества. Межвуз. сб. СПб.,1995;

Посвящение Эака в храм Геры Самосской (проблемы интерпретации) // Μνη̃μα: Сб. науч. тр., посвященный памяти профессора В.Д. Жигунина. Казань, 2002;

Фалес и авторитарная власть архаического периода (к вопросу о взаимоотношениях ионийских интеллектуалов с греческими тиранами и вост. монархами) // Вестник Тобольского ГПИ им. Д. И. Менделеева. № 2. Тобольск, 2003;

Крит и Иония во II тыс. до н. э.// Мнемон. Вып. 3. СПб., 2004;

Афины и Пилос в ионийской миграции // Россия – Крым – Балканы: диалог культур: Науч. доклады международной конференции (Севастополь, 6-10 сентября 2004). Екатеринбург, 2004.