ЛАПТЕВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА

Родилась 09.09.1926, с. Осиновый Гай Рудовского р-на Тамбовской обл. В 1943 г. поступила на исторический факультет Тамбовского государственного педагогического института, в 1944 г. перевелась в Московский областной педагогический институт, который окончила в 1947 г.

Кандидатская диссертация : Борьба чешского народа против реакционной политики Габсбургов во второй пол. XVI – нач. XVII в. (МОПИ, 1952).

Докторская диссертация : Русская литература о гуситском движении (40-е гг. XIX в. – 1917 г.) (Институт славяноведения и балканистинки АН СССР, 1973).

Доктор исторических наук, профессор (1974) кафедры южных и западных славян исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Член Общества любителей российской словесности. Член Матицы сербской в Будишине (г. Баутцен, Германия) (2000 г.).

Учителя : А.С. Самойло, П.А. Зайончковский, Б.А. Рыбаков, Я.А. Левицкий.

Область интересов : Источниковедение, историография истории зап. славян, история культуры Чехии и Словакии, история лужицких сорбов.

Сочинения: Русская историография гуситского движения (40-егг. XIX в.–1917г.). М., 1978;

Письменные источники по истории Чехии периода феодализма (до 1848 г.). М., 1985;

Гуситское движение в Чехии XV в.: Уч. пособ. М., 1990;

Гуситское движение в освещении современников: Уч. пособ. М., 1992;

История Чехии периода феодализма (V-сер. XVII в ): Уч. пособ. М., 1993;

Русско-серболужицкие науч. и культурные связи с нач. XIX в. до первой мировой войны (1914г.). М., 1993;

Славяноведение в Московском ун-те в XIX – нач. XXвв. М., 1997;

Русская сорбистика ХIХ-ХХ вв. в очерках жизни и творчества ее представителей. М., 1997;

История Чехии периода позднего феодализма и раннего Нового времени (1648-1849): Уч. пособ. М., 1998;

Русско-серболужицкие науч. и культурные связи с нач. XIX в. до Первой мировой войны. 2-е изд. М., 2000.

Библиография: Профессор Л.П. Лаптева: Библиогорафия опубликованных тр. (1952-1998). М., 1998.