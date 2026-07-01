ЛАПТЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
ЛАПТЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ - российский юрист, академик РАН (1987 год).
После окончания Института внешней торговли (1949 год) работал в системе Главного управления советским имуществом при СМ СССР, с 1955 года по настоящее время в Институте государства и права АН СССР (РАН), занимал должности учёного секретаря, заведующего сектором, руководителя центра. Автор свыше 360 научных работ, многочисленных публикаций по проблемам гражданского и предпринимательского (хозяйственного) права.
Сфера научных интересов Лаптева - фундаментальные проблемы хозяйственного, предпринимательского (хозяйственного) права. Им разработано понятие хозяйственного права как самостоятельной правовой отрасли, определены его предмет и методы правового регулирования. Он последовательно отстаивает идею единства правовой регламентации отношений по организации и осуществлению хозяйственной деятельности; в его работах государство и бизнес предстают как партнёры. В условиях командной экономики Лаптев выступал за расширение прав государственных предприятий, введение ответственности органов хозяйственного руководства за последствия принимаемых ими решений.
В монографиях последних лет приходит к выводу о том, что в современных условиях полностью сохраняет своё значение характерное для концепции хозяйственного права сочетание публично-правовых и частноправовых начал в регулировании хозяйственных отношений. Основное внимание уделяет правовому положению субъектов предпринимательского права, формам и методам государственного воздействия на их деятельность в условиях рынка, проблемам защиты их прав и законных интересов.
Сочинения:
Предмет и система хозяйственного права. М., 1969
Правовое положение промышленных и производственных объединений. М., 1978
Экономика и право: Теория и практика правового регулирования хозяйственных отношений. М., 1981
Акционерное право. М., 1999
Субъекты предпринимательского права. М., 2003
Предпринимательское (хозяйственное) право: Избр. труды. Екатеринбург, 2008.