ЛАПТЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

ЛАПТЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ - российский юрист, академик РАН (1987 год).

По­сле окон­ча­ния Института внеш­ней тор­гов­ли (1949 год) ра­бо­тал в сис­те­ме Главного уп­рав­ле­ния советским иму­ще­ст­вом при СМ СССР, с 1955 года по настоящее время в Институте го­су­дар­ст­ва и пра­ва АН СССР (РАН), за­ни­мал долж­но­сти учё­но­го сек­ре­та­ря, заведующего сек­то­ром, ру­ко­во­ди­те­ля цен­тра. Ав­тор свыше 360 на­учных ра­бот, мно­го­численных пуб­ли­ка­ций по про­бле­мам гра­ж­дан­ско­го и пред­при­ни­ма­тель­ско­го (хо­зяй­ст­вен­но­го) пра­ва.

Сфе­ра на­учных ин­те­ре­сов Лаптева - фун­даментальные про­бле­мы хо­зяй­ст­вен­но­го, пред­при­ни­ма­тель­ско­го (хо­зяй­ст­вен­но­го) пра­ва. Им раз­ра­бо­та­но по­ня­тие хо­зяй­ст­вен­но­го пра­ва как са­мо­сто­ятельной пра­во­вой от­рас­ли, оп­ре­де­ле­ны его пред­мет и ме­то­ды пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния. Он по­сле­до­ва­тель­но от­стаи­ва­ет идею един­ст­ва пра­во­вой рег­ла­мен­та­ции от­но­ше­ний по ор­га­ни­за­ции и осу­ще­ст­в­ле­нию хо­зяйственной дея­тель­но­сти; в его ра­бо­тах го­су­дар­ст­во и биз­нес пред­ста­ют как парт­нё­ры. В ус­ло­ви­ях ко­манд­ной эко­но­ми­ки Лаптев вы­сту­пал за рас­ши­ре­ние прав государственных пред­при­ятий, вве­де­ние от­вет­ст­вен­но­сти ор­га­нов хо­зяйственного ру­ко­вод­ства за по­след­ст­вия при­ни­мае­мых ими ре­ше­ний.

В мо­но­гра­фи­ях по­след­них лет при­хо­дит к вы­во­ду о том, что в современных ус­ло­ви­ях пол­но­стью со­хра­ня­ет своё зна­че­ние ха­рак­тер­ное для кон­цеп­ции хо­зяй­ст­вен­но­го пра­ва со­че­та­ние пуб­лич­но-пра­во­вых и ча­ст­но­пра­во­вых на­чал в ре­гу­ли­ро­ва­нии хо­зяйственных от­но­ше­ний. Основное вни­ма­ние уде­ля­ет пра­во­во­му по­ло­же­нию субъ­ек­тов пред­при­ни­ма­тель­ско­го пра­ва, фор­мам и ме­то­дам государственного воз­дей­ст­вия на их дея­тель­ность в ус­ло­ви­ях рын­ка, про­бле­мам за­щи­ты их прав и за­кон­ных ин­те­ре­сов.

Сочинения :

Пред­мет и сис­те­ма хо­зяй­ст­вен­но­го пра­ва. М., 1969

Пра­во­вое по­ло­же­ние про­мыш­лен­ных и про­из­вод­ст­вен­ных объ­е­ди­не­ний. М., 1978

Эко­но­ми­ка и пра­во: Тео­рия и прак­ти­ка пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния хо­зяй­ст­вен­ных от­но­ше­ний. М., 1981

Ак­цио­нер­ное пра­во. М., 1999

Субъ­ек­ты пред­при­ни­ма­тель­ско­го пра­ва. М., 2003

Пред­при­ни­ма­тель­ское (хо­зяй­ст­вен­ное) пра­во: Избр. тру­ды. Ека­те­рин­бург, 2008.