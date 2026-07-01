ЛАПТЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

ЛАПТЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель, биб­лио­фил, ну­миз­мат, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков отечественной фи­ли­гра­но­ло­гии.

Во­ло­год­ский ку­пец 2-й, за­тем 3-й гиль­дии, пе­тербургский ку­пец 3-й гиль­дии (не позд­нее 1823 года). Тор­го­вал ле­сом (с 1796 года). За про­ект по очи­ст­ке Крон­штадт­ских га­ва­ней (1803 год) и по­жерт­во­ва­ние на вос­ста­нов­ле­ние по­сле по­жа­ра двор­ца Пет­ра I в Крон­штад­те по­лу­чил зо­ло­тую ме­даль «За по­лез­ное» на Алек­сан­д­ров­ской лен­те (1804 год) и вы­ши­тый зо­ло­том каф­тан (1805 год).

Ав­тор пер­вой в Рос­сии специальной ра­бо­ты о фи­ли­гра­нях: «Опыт в ста­рин­ной рус­ской ди­пло­ма­ти­ке, или Спо­соб уз­на­вать на бу­ма­ге вре­мя, в ко­то­рое пи­са­ны ста­рин­ные ру­ко­пи­си» (1824 год), где опуб­ли­ко­ваны 150 и опи­са­ны 20 бу­маж­ных во­дяных зна­ков XV-XVII веков. Труд Лаптева оце­нён А. Х. Вос­то­ко­вым как за­слу­жи­ваю­щий «вы­со­кой бла­го­дар­но­сти»; вы­яв­лен­ные Лаптевым фи­ли­гра­ни вклю­че­ны К. Я. Тро­мо­ни­ным в аль­бом «Изъ­яс­не­ния зна­ков, ви­ди­мых в пис­чей бу­ма­ге…» (1844 год). По­сле из­да­ния кни­ги Лаптев при уча­стии до­че­рей и сы­на про­дол­жил ра­бо­ту по вы­яв­ле­нию фи­ли­гра­ней, со­брав кол­лек­цию свыше 2 тысяч зна­ков; по­мо­гал в по­ис­ке и опи­са­нии источ­ни­ков для тру­да ба­ро­на Г. А. Ро­зен­камп­фа «Обо­зре­ние Корм­чей кни­ги в ис­то­ри­че­ском ви­де» (1829 год). В те­че­ние 40 лет со­би­рал и изу­чал ру­ко­пи­си и ста­ро­пе­чат­ные кни­ги.

Со­б­ра­ние Лаптева - од­но из круп­ней­ших в Рос­сии в 1-й половине XIX века [около 2,5 тысяч единиц, сре­ди ко­то­рых - т. н. Лап­тев­ский том Ли­це­во­го сво­да, спи­ски Корм­чих книг XVI века (в т. ч. Ро­гож­ский, со­хра­нив­ший мно­го древ­них черт тек­ста Рус­ской прав­ды), Скит­ский па­те­рик и Пан­дек­ты Ни­ко­на Чер­но­гор­ца XIV век, спи­сок с ру­ко­пи­си XVI века сборника нра­во­учи­тель­ных на­став­ле­ний о хри­сти­ан­ско-ас­ке­тических доб­ро­де­те­лях «Зла­тая цепь»]. Вла­дел цен­ной ну­миз­ма­тической кол­лек­ци­ей, вклю­чав­шей се­реб­ря­ные мо­не­ты вели­ких и удель­ных кня­зей, ред­кие мо­не­ты XVII-XIX веков, в т. ч. един­ст­вен­ный эк­зем­п­ляр ека­те­рин­бург­ско­го мед­но­го руб­ля императрицы Ека­те­ри­ны I 1726 года (кол­лек­ция час­тич­но опи­са­на С. И. Шо­дуа­ром в «Обо­зре­нии рус­ских де­нег и ино­стран­ных мо­нет, упот­реб­ляв­ших­ся в Рос­сии с древ­них вре­мён», ч. 1-2, 1837-1841 годы). Ру­ко­пи­си и ста­ро­пе­чат­ные кни­ги по­сле смер­ти Лаптева про­да­ны на аук­цио­не в 1840 году (б. ч. ру­копи­сей при­об­ре­те­на бу­ки­ни­стом Т. Ф. Боль­ша­ко­вым и со­ста­ви­ла ос­но­ву со­б­ра­ния М. П. По­го­ди­на), а мо­не­ты - в 1845 году.