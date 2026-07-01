ЛАПТЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
ЛАПТЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ - российский предприниматель, библиофил, нумизмат, один из основоположников отечественной филигранологии.
Вологодский купец 2-й, затем 3-й гильдии, петербургский купец 3-й гильдии (не позднее 1823 года). Торговал лесом (с 1796 года). За проект по очистке Кронштадтских гаваней (1803 год) и пожертвование на восстановление после пожара дворца Петра I в Кронштадте получил золотую медаль «За полезное» на Александровской ленте (1804 год) и вышитый золотом кафтан (1805 год).
Автор первой в России специальной работы о филигранях: «Опыт в старинной русской дипломатике, или Способ узнавать на бумаге время, в которое писаны старинные рукописи» (1824 год), где опубликованы 150 и описаны 20 бумажных водяных знаков XV-XVII веков. Труд Лаптева оценён А. Х. Востоковым как заслуживающий «высокой благодарности»; выявленные Лаптевым филиграни включены К. Я. Тромониным в альбом «Изъяснения знаков, видимых в писчей бумаге…» (1844 год). После издания книги Лаптев при участии дочерей и сына продолжил работу по выявлению филиграней, собрав коллекцию свыше 2 тысяч знаков; помогал в поиске и описании источников для труда барона Г. А. Розенкампфа «Обозрение Кормчей книги в историческом виде» (1829 год). В течение 40 лет собирал и изучал рукописи и старопечатные книги.
Собрание Лаптева - одно из крупнейших в России в 1-й половине XIX века [около 2,5 тысяч единиц, среди которых - т. н. Лаптевский том Лицевого свода, списки Кормчих книг XVI века (в т. ч. Рогожский, сохранивший много древних черт текста Русской правды), Скитский патерик и Пандекты Никона Черногорца XIV век, список с рукописи XVI века сборника нравоучительных наставлений о христианско-аскетических добродетелях «Златая цепь»]. Владел ценной нумизматической коллекцией, включавшей серебряные монеты великих и удельных князей, редкие монеты XVII-XIX веков, в т. ч. единственный экземпляр екатеринбургского медного рубля императрицы Екатерины I 1726 года (коллекция частично описана С. И. Шодуаром в «Обозрении русских денег и иностранных монет, употреблявшихся в России с древних времён», ч. 1-2, 1837-1841 годы). Рукописи и старопечатные книги после смерти Лаптева проданы на аукционе в 1840 году (б. ч. рукописей приобретена букинистом Т. Ф. Большаковым и составила основу собрания М. П. Погодина), а монеты - в 1845 году.